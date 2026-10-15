Végül enyhe pluszban zártak az amerikai tőzsdeindexek az AI-para közepette

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Emelkedéssel zártak a tengerentúli tőzsdék – a Dow Jones mutatta a legnagyobb erőt
Mérsékelt emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést a főbb amerikai részvényindexek. A Dow Jones teljesített a legjobban, miközben a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite csak visszafogott pluszban fejezte be a napot.
A vezető tengerentúli indexek mindegyike a zöld tartományban zárt:
- Dow Jones Industrial Average: a nap nyertese a Dow Jones volt, amely 1,08%-os emelkedéssel, 556,21 ponttal került feljebb, és 52 177,69 ponton fejezte be a kereskedést.
- S&P 500: a szélesebb piacot leképező index 0,33%-kal, 25,12 ponttal emelkedett, így 7 744,06 ponton zárt.
- Nasdaq Composite: a technológiai túlsúlyú index visszafogottabb teljesítményt nyújtott, de így is pluszban zárt: 0,08%-kal, 20,16 ponttal emelkedett, és 26 713,03 ponton fejezte be a napot.
A kereskedési nap alapján a befektetői hangulat összességében javult, ugyanakkor a Dow látványos felülteljesítése arra utal, hogy a piac inkább a hagyományosabb blue chipek felé fordult, miközben az AI- és technológiai részvények körüli bizonytalanság visszafogta a Nasdaq emelkedését.
Menedékeszközök viszik a pálmát
A biztonságosabb eszközök felé fordultak a befektetők a nemzetközi parketten, lejjebb nyomva az államkötvényhozamokat és emelve a Dow Jones indexet. A technológiai részvényekre továbbra is nyomást gyakorol a mesterséges intelligencia körüli bizonytalanság.
A blue chip Dow Jones ipari átlag 500 ponttal, mintegy 1 százalékkal emelkedik, miközben az arany és a közlekedési szektor papírjai szintén a pozitív tartományban járnak.
A befektetőket a közelmúltban megemelkedett hozamok vonzották vissza a kötvénypiacra,
miközben azt mérlegelik, milyen gyorsan és milyen magasra emelheti a Federal Reserve az irányadó kamatot az infláció megfékezése érdekében.
A technológiai szektor gyengélkedik, az S&P 500 tech szektora 1 százalékot esik, bár a Nasdaq a napi mélypontjáról mostanra visszakapaszkodott. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények körüli aggodalmak továbbra is óvatosságra intik a piaci szereplőket, és még a nagy mesterségesintelligencia-cégek meggyőző gyorsjelentései sem tudták megfordítani a hangulatot. Az Anthropic bevétele markánsan nőtt a harmadik negyedévben, a TSMC pedig újabb rekordnyereséget jelentett.
A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója szerint a cég jövedelmezőségének "nincs felső határa".
Elképesztő tempóban válaszolt a pusztításra a világ legnagyobb olajvállalata
A Saudi Aramco az elmúlt évek támadásaiból tanulva olyan válságkezelési képességeket fejlesztett ki, amelyekkel napok alatt képes helyreállítani a súlyosan megrongálódott létesítményeit – derül ki a vállalat vezérigazgatójával készült interjúból.
Visszaesett a búza ára az Euronexten
Az Euronexten jegyzett malmi búza ára csütörtökön visszaesett az egyhavi csúcsáról, miután az euró erősödése és az orosz exportszállítások balti-tengeri útvonalakra terelődése enyhítette a fekete-tengeri kereskedelmi fennakadások miatti aggodalmakat.
Az irányadó, decemberi lejáratú malmi búza 0,8 százalékos gyengüléssel, tonnánként 246,25 eurón (275,92 dollár) zárt a napon belüli kereskedésben. A határidős jegyzés a kereskedési nap korábbi szakaszában még elérte a szerdai, szeptember 9. óta nem látott 249,75 eurós csúcsot, a lélektani szempontból fontos 250 eurós szintnél azonban ismét technikai ellenállásba ütközött. Az euró határozott erősödése – miután az előző nap 17 hónapos mélypontra süllyedt a dollárral szemben – szintén gátat szabott az európai búza drágulásának.
Az orosz búzaexport egyre nagyobb része már a balti-tengeri útvonalakon keresztül bonyolódik, ami mérsékelte a piac érzékenységét a fekete-tengeri hajótámadásokra – köztük arra az éjszakai dróncsapásra, amely Románia partjainál ért két vegyi tartályhajót. Egy német kereskedő rámutatott, hogy az importőrök figyelemre méltó nyugalommal követik az orosz és ukrán fekete-tengeri szállítások fennakadásait, és elsősorban a globálisan bőséges búzaellátottságra támaszkodnak.
Az árkülönbségek jól tükrözik a piaci erőviszonyokat. A balti kikötőkből származó, 12,5 százalékos fehérjetartalmú orosz búzát tonnánként 267-272 dollár közötti FOB-paritáson kínálják, miközben a hasonló beltartalmú román búza 287-290 dolláros, a 11 százalékos francia termény pedig 284-287 dolláros sávban mozog. Az ADM Agriculture elemzése szerint a búza jegyzése a fekete-tengeri fennakadások és a szűkülő európai kínálat hatására alapvetően tartja a támaszszinteket, ugyanakkor a versenyképes argentin kínálat és a visszafogott amerikai exportkereslet korlátozza a további drágulást.
Az Expana elemzői úgy vélik, hogy az Európai Unióban a búza vetésterülete jövőre mintegy 2 százalékkal zsugorodhat a magas termelési költségek miatt. A francia kormány a jövő évi költségvetésben 500-700 millió eurós támogatást javasolt elkülöníteni – az idei évre már beígért 1,3 milliárd eurón felül –, hogy segítse a gazdálkodókat a növekvő költségek és a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésében.
Újabb eladási hullám az AI és a magasabb kamatok miatt a globális részvénypiacokon
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatósága miatti aggodalmak és a magasabb kamatkörnyezet miatt az eladók kerültek túlsúlyba csütörtökön a globális részvénypiacokon, különösen a technológiai és a chipgyártó szektorban.
A Wall Streeten a technológiai részvények súlyával meghatározott Nasdaq Composite index 0,23 százalékkal esett, a Philadelphia félvezetőindex pedig 2 százalékot veszített az értékéből. Az irányadó S&P 500 a nap eleji veszteségeit ledolgozva végül 0,16 százalékos pluszban zárt, miután az egészségügyi és az alapanyagipari papírok felfelé húzták az indexet. A Dow Jones ipari átlag 1,07 százalékkal erősödött. A súlyosan eladósodott adatközpont-üzemeltető CoreWeave árfolyama újabb 1,8 százalékot esett, miután szerdán már 15 százalékot zuhant.
Az ázsiai piacokat különösen súlyosan érintette a technológiai papírokból kiinduló eladási hullám. A dél-koreai KOSPI index – amelyet a vezető chipgyártói révén az MI-láz egyik legnagyobb nyertesének tartottak – csaknem 8 százalékot zuhant, míg a japán Nikkei 225 közel 5 százalékot veszített az értékéből. Az MSCI Ázsia-csendes-óceáni indexe 3,04 százalékos mínuszban zárt, ami július vége óta a legnagyobb egynapos esés.
Az európai tőzsdék viszont a kereskedés során ledolgozták veszteségeiket, és végül 0,33 százalékos pluszban fejezték be a napot.
Az eladási hullám az AI-ökoszisztéma sérülékenyebb szegmenseivel szembeni befektetői óvatosságot tükrözi, miközben a szektor vezetői a legfejlettebb modellek lassabb fejlesztési üteme mellett érvelnek
– idézi a Reuters Rong Ren Gohot, az Eastspring Investments portfóliókezelőjét, aki hozzátette, hogy a piac egyre inkább megkérdőjelezi a számítási kapacitás iránti kereslet fenntarthatóságát, amit a magasabb finanszírozási költségek tovább nehezítenek.
A tízéves amerikai államkötvény hozama a nap folyamán az 5 százalékos szint közelébe esett vissza, 10,29 bázispontos csökkenéssel 5,087 százalékra mérséklődött, ami több mint egy éve a legnagyobb napi visszaesés. A makrogazdasági adatok vegyes képet mutattak, mivel a termelői árak négy és fél éve a legnagyobb mértékben emelkedtek szeptemberben, ami arra utal, hogy az inflációs nyomás az energiaszektoron túlra is kiterjed. A kiskereskedelmi forgalom a vártnál jobban nőtt a magasabb üzemanyagárak hatására, a többi területen azonban a fogyasztás továbbra is visszafogott maradt.
Kiderült, kik fizetik Trump szerelemprojektjét: csúcscégek döntik a pénzt az elnöki bálterembe
Az Nvidia és az Apple egyaránt 25-25 millió dollárt ajánlott fel Donald Trump tervezett fehér házi báltermének megépítésére – derült ki a Washington Post csütörtöki cikkéből. A projekt eddig összesen 333 millió dollárnyi magánadományt gyűjtött össze.
Változás a Magyar Telekom Felügyelőbizottságában és Auditbizottságában
Szakonyi András a mai nappal lemondott a Magyar Telekomban fennálló felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagságáról - jelentette be a BÉT oldalán a társaság.
Folytatódik az AI-para az amerikai tőzsdéken
Durva eladási hullám söpört végig az ázsiai tőzsdéken az amerikai inflációs adat után, a dél-koreai részvénypiac közel 8 százalékot zuhant, ütötték a chipgyártók papírjait. A rossz hangulat némileg átragadt az európai tőzsdékre is, de itt csak mérsékeltek az esések. A magyar tőzsdén az OTP-ben van a legnagyobb izgalom, a csütörtök nap eleji újabb mínuszok után visszahúzták a bankrészvényt. Az amerikai tőzsdéken is folytatódik az esés, elsősorban a tech papírokat, chipgyártókat, mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat ütik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Több mint 280 milliós részvényeladás a Masterplastban: fontos küszöb alá került a nagytulajdonos
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Felülteljesítő volt ma a magyar tőzsde
A vegyes nemzetközi hangulat ellenére emelkedéssel zárta a napot a Budapesti Értéktőzsde, a BUX-index 0,7 százalékkal került feljebb, és mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedett.
Nagy esés Amerikában
Folytatódik a lejtmenet az amerikai tőzsdéken, az S&P 500 0,4, a Nasdaq viszont már 1,6 százalék mínuszban áll. Ma is elsősorban a technológiai papírokat, a chip gyártókat és úgy általában a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat ütik. Nagyot esett a Meta, az Nvidia, a Microsoft, a SpaceX, a Tesla, az Intel részvénye is.
Vegyes mozgások
A nap eleji mínuszok után visszakapaszkodott az OTP, és az elmúlt órákban már jellemzően fél százalékos pluszban állt az árfolyam. Így a Richterrel együtt emelkedik a hazai blue chipek között, miközben a Mol és a Magyar Telekom mérsékelten esik.
Új befektetésre készül az O3 Partners, később többségi tulajdont szerezhet egy alapkezelőben
Magyar alapkezelőben vásárolna részesedést az O3 Partners. A társaság első lépésben az ACCESSIO 25 százalékát szerezné meg, a kezelt vagyon jelentős növekedése esetén pedig később többségi tulajdonossá is válhat. A tervezett együttműködéssel új alapokat indítanának, az ügylet lezárásához több feltétel teljesülése és az MNB engedélye is szükséges.
Veszi a részvényeit az OTP
Az OTP október 14-én a Budapesti Értéktőzsdén 62 048 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 045 forint/darab átlagáron, a tranzakció összértéke 2,6 milliárd forint. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16,4 millió darabra változott. A saját részvény állomány 5,87%.
Rángatják az OTP-t
A reggeli esést megvették a befektetők. A közel két százalékos mínusz után az OTP fél százalékos pluszba lendült. Most már mind a négy hazai blue chip pluszban áll. Közben a vezető európai tőzsdéken vegyesek a mozgások, a német DAX 0,3 százalékot veszített az értékéből, a francia CAC viszont 0,2 százalékot emelkedett.
Esik az OTP
Tovább ütik az OTP-t. A tegnapi csúcs óta már közel 5 százalékot esett a magyar bankrészvény árfolyama, ebben már benne van a mai 1,8 százalékos mínusz. A nemzetközi tőkepiaci hangulat továbbra sem jó, Ázsiában nagy esés volt ma reggel. Ez a rossz hangulat határozza meg ma az európai kereskedést is.
A BUX index a nyitást követően 0,8 százalék mínuszba esett. Ebben az OTP-n kívül benne van a Mol és a Magyar Telekom mérsékelt esése is. A blue chipek közül egyedül a Richter tud emelkedni.
Összeomlott az okostelefon-piac, soha nem mértek ekkora visszaesést
Soha nem esett még akkorát az okostelefonok piaca, mint az idei harmadik negyedévben. Több okkal magyarázható a zuhanás, a memóriák drágulása felhajtja a készülékárakat, a vásárlók halogatják a cserét, a kínai gyártók kiszállításai pedig összeestek. Az Apple és a Samsung piaci részesedést szerez a zsugorodó piacon.
Jót jelentett az Ericsson
A vártnál jóval erősebb eredménnyel zárta a harmadik negyedévet az Ericsson. A svéd távközlésiberendezés-gyártó teljesítményét a fő piacain tapasztalt stabil mobilhálózati kereslet támogatta. A vállalat arra figyelmeztetett, hogy az alkatrészköltségek jövőre nyomást gyakorolnak a bruttó marzsra.
A korrigált EBITA 10,1 milliárd svéd korona volt, az elemzők 7,9 milliárd koronára számítottak, az eredmény több mint 27 százalékkal haladta meg az előrejelzéseket.
Erős számok a TSMC-től
A vártnál nagyobb profitot ért el a TSMC. A világ legnagyobb szerződéses chipgyártójának adózott eredménye 69 százalékkal, 763,1 milliárd tajvani dollárra (23,6 milliárd amerikai dollár) emelkedett, ez meghaladta az elemzői várakozások átlagát. A bevétel szintén felülmúlta a prognózisokat, 51 százalékos növekedéssel 47 milliárd dollárt ért el.
A bevétel bővülési üteme az elmúlt két negyedévben emelkedett, 2024 eleje óta pedig minden negyedévben elérte a 20 százalékot. A vállalat jelentős kapacitásbővítéssel készül a megrendelések kiszolgálására, idei beruházási kiadásai a korábbi tájékoztatás szerint akár a rekordot jelentő 64 milliárd dollárt is elérhetik.
Nagy esés a chipgyártóknál
Dél-Koreában az SK Hynix több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 8,7 százalékkal került lejjebb. A beszállítók részvényeit is ütötték, az LG Innotek 8,9 százalékot, a Seoul Semiconductor 9,3 százalékot, a Samsung SDI pedig 6,3 százalékot veszített értékéből. Japánban a chiptesztelő berendezéseket gyártó Advantest közel 14 százalékos zuhanása emelkedett ki. A SoftBank 7,9 százalékot, a Tokyo Electron 6,45 százalékot, a Renesas Electronics 8 százalékot esett.
Az eladási hullám az amerikai tőzsdékről indult. A vártnál magasabb inflációs adat után ismét erősödtek a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások, ami érzékenyen érinti a hatalmas beruházások előtt álló technológiai cégeket.
A memóriachipek piacán közben a kínálat várható bővülése is aggasztja a befektetőket. A gyártók jelentős kapacitásokat építenek a gyorsan növekvő kereslet kiszolgálására, ez már 2029-re túlkínálathoz vezethet. A kínai ChangXin Memory Technologies a hétvégén olyan technológiai áttörésről számolt be, ami kisebb helyen több adat tárolását teheti lehetővé.
Nagyot ugrott az Anthropic bevétele, közeledik a hatalmas tőzsdei bevezetés
Egy negyedév alatt közel 45 százalékkal nőtt az Anthropic bevétele, a Claude fejlesztője korrigált alapon már nyereségről számolt be a befektetőknek, írja a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy esés Ázsiában
Tovább romlott a hangulat a világ tőzsdéin, a vártnál magasabb amerikai infláció felerősítette a kamatemeléstől való félelmeket. A szerdai kereskedésben a Nasdaq 1,9 százalékot esett, ezzel július vége óta a leggyengébb napját zárta. Az S&P 500 1,1 százalékot veszített értékéből, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb. A határidős jegyzések további gyengülést vetítenek előre, a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat.
Ázsiában ma reggel begyorsult az eladási hullám. A dél-koreai Kospi 7,8 százalékot zuhant, a japán Nikkei 4,4 százalékkal került lejjebb. Hongkongban 1 százalékos, a kínai CSI 300 indexnél 1,4 százalékos, Ausztráliában 0,9 százalékos volt az esés. Nagy nyomás alá kerültek a technológiai részvények.
A legsúlyosabb veszteség a chipgyártók részvényeinél voltak, az SK Hynix árfolyama több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,1 százalékkal esett. Japánban a SoftBank 7,9 százalékot veszített értékéből, az Advantest 6,9 százalékkal, a Tokyo Electron és a Renesas egyaránt 5,4 százalékkal került lejjebb.
A befektetők attól tartanak, hogy a szeptemberi amerikai inflációs adat után a Fed az év végéig erőteljesebb szigorításra kényszerülhet. Csütörtökön újabb fontos számok érkeznek, közzéteszik a termelői árak és a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi alakulását, valamint a heti friss munkanélküli-segélykérelmek számát. Közben folytatódik a gyorsjelentési szezon is, a U.S. Bancorp, a PNC és a Charles Schwab eredményeire figyelhet a piac.
Az energiapiacon a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok kerültek előtérbe. A Hormuzi-szorosban elsüllyedt egy szingapúri bejegyzésű hajó, a kereskedelmi hajók elleni támadások tovább növelik a térség körüli bizonytalanságot. A Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy a dízelpiaci szűkösség a következő évben is fennmaradhat, a Szaúd-Arábiát érő újabb támadások az olajkínálat helyreállását veszélyeztetik. Az olajárak csütörtökön estek, a Brent 1,7 százalékos eséssel 104,3 dolláron, a WTI 1,1 százalékos mínuszban, 94 dolláron áll.
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images
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