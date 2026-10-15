Végül enyhe pluszban zártak az amerikai tőzsdeindexek az AI-para közepette

A biztonságosabb eszközök felé fordultak a befektetők a nemzetközi parketten, lejjebb nyomva az államkötvényhozamokat és emelve a Dow Jones indexet. A technológiai részvényekre továbbra is nyomást gyakorol a mesterséges intelligencia körüli bizonytalanság.

A blue chip Dow Jones ipari átlag 500 ponttal, mintegy 1 százalékkal emelkedik, miközben az arany és a közlekedési szektor papírjai szintén a pozitív tartományban járnak.

A befektetőket a közelmúltban megemelkedett hozamok vonzották vissza a kötvénypiacra,

miközben azt mérlegelik, milyen gyorsan és milyen magasra emelheti a Federal Reserve az irányadó kamatot az infláció megfékezése érdekében.

A technológiai szektor gyengélkedik, az S&P 500 tech szektora 1 százalékot esik, bár a Nasdaq a napi mélypontjáról mostanra visszakapaszkodott. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények körüli aggodalmak továbbra is óvatosságra intik a piaci szereplőket, és még a nagy mesterségesintelligencia-cégek meggyőző gyorsjelentései sem tudták megfordítani a hangulatot. Az Anthropic bevétele markánsan nőtt a harmadik negyedévben, a TSMC pedig újabb rekordnyereséget jelentett.

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója szerint a cég jövedelmezőségének "nincs felső határa".