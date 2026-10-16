Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

Online előadásunkon mélyebben is megvizsgáljuk, hogy mitől olyan népszerűek ezek az alapok, mikor érdemes rájuk építeni, és hogyan illeszkedhetnek egy tudatos befektető eszköztárába.
Legyen szó kezdő érdeklődőről vagy tapasztalt portfólióépítőről, webináriumunk mindenki számára hasznos, aki modern és jól átgondolt pénzügyi döntéseket szeretne hozni.
Az előadás során többek között az alábbi témákról lesz szó:
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Mi az az ETF, és hogyan működik?
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Aktív vs. passzív befektetés – mi a különbség, és mikor melyik a nyerő?
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Miért választják egyre többen az ETF-eket világszerte?
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Milyen költségekkel és kockázatokkal kell számolni?
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Hogyan lehet ETF-ekkel diverzifikált portfóliót építeni?
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Mikor érdemes ETF-et vásárolni, és mire figyelj a kiválasztásnál?
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Gyakori tévhitek a passzív befektetésekről
Ne maradj le – csatlakozz, és tedd meg az első lépést a tudatosabb befektetések felé!
Időpont: 2026. október 18. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
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