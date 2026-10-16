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Évek óta nem látott roppanás a tőzsdéken, világszerte megütötték a kedvelt alapokat
Befektetés

Évek óta nem látott roppanás a tőzsdéken, világszerte megütötték a kedvelt alapokat

Portfolio
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Súlyos veszteségeket szenvedtek a globális hedge fundok ezen a héten, miután a mesterségesintelligencia-befektetések hirtelen korrekciója széles körű eladási hullámot indított el – derül ki a Goldman Sachs prime broker üzletágának friss jelentéséből. A legnagyobb csapást az ázsiai fókuszú alapok szenvedték el. A befektetések témakörével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.
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A Goldman Sachs adatai szerint a globális fundamentális long-short – vagyis az egyedi részvényválasztásra építő – alapok a héten egyetlen napot sem zártak pluszban, így az október 15-ig tartó heti veszteségük elérte a 2,9 százalékot. Éves szinten ugyanakkor még mindig 14,3 százalékos nyereségben állnak. Szerdán az ázsiai kitettségű alapkezelők 2,6 százalékot, a technológiai fókuszúak pedig 2,0 százalékot estek, miközben a szisztematikus long-short és a multistratégiás alapok is mintegy 1 százalékkal gyengültek.

Az eladási hullámot a vártnál magasabb amerikai inflációs adatok is táplálták, amelyek megerősítették a további kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat.

A befektetők emellett egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a mesterséges intelligenciára fordított hatalmas beruházások belátható időn belül megtérülnek-e,

miközben a magas infláció a finanszírozási költségeket is magasan tartja.

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A félvezetőszektornak kitett piacok szenvedték el a legnagyobb veszteségeket. A dél-koreai KOSPI csütörtökön 8 százalékot zuhant, ezzel hat hónapos mélypontra esett, miközben a tajvani részvények több mint 3 százalékos gyengülést könyvelhettek el.

A Goldman Sachs kiemelte, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta 2025 végéig egyetlen olyan nap sem fordult elő, amikor mindhárom fő stratégiatípus egyidejűleg 80 bázispontnál nagyobb napi veszteséget szenvedett volna el. Idén azonban ez már harmadszor történt meg, mégpedig február 4-én, július 28-án és október 15-én.

Az ázsiai egyedi részvényekre fókuszáló alapok októberben eddig 6,8 százalékos veszteséget halmoztak fel, és a június végi csúcsukhoz képest – amikor éves szinten még több mint 40 százalékos pluszban álltak – korábbi nyereségük több mint felét elveszítették.

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Forrás: Reuters

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