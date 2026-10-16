12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kilőtt az olajár: összeomlott a megállapodás, nagyon fáj a piacnak az újabb finomítók lángolása
Befektetés

Kilőtt az olajár: összeomlott a megállapodás, nagyon fáj a piacnak az újabb finomítók lángolása

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A nyersolaj ára péntek este meredeken emelkedni kezdett, miután Irán fokozta a Hormuzi-szoros elleni támadásait, Ukrajna pedig az orosz finomítók elleni csapások folytatását jelentette be. A WTI jegyzése hordónként 101 dollár fölé, míg a Brent ára közel 110 dollárra ugrott - számolt be a CNBC.

Az iráni eszkaláció hírére a WTI határidős ára 3,5 százalékos emelkedéssel hordónként 101,41 dollárra ugrott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Míg a nemzetközi referenciaárnak számító Brent 3,7 százalékos pluszban, 109,87 dollárig drágult már péntek estére.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A WTI ára heti alapon több mint 10 százalékkal emelkedett.

Vasárnap óta legalább kilenc tanker- és teherhajót ért támadás a Hormuzi-szoros közelében, miközben Irán megpróbálja elfojtani a szoroson áthaladó olajexportot. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szerint szerdán Irán elsüllyesztette a szingapúri lajstromú GFS Pride konténerszállítót, amelynek legénységét sikeresen evakuálták. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet tájékoztatása szerint a heti támadásokban három tengerész megsérült, ketten pedig eltűntek.

Még több Befektetés

Megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik

Ezzel a módszerrel rengeteg pénzt kereshetsz a tőzsdén - Most újra működhet!

Új befektetési korszak köszöntött be: az AI már képes önállóan kezelni a félretett pénzünket

A szoroson áthaladó napi kőolajexport 9,4 millió hordóra esett vissza, ami az iráni háború előtti átlag alig 70 százaléka.

Rontja az olajpiaci helyzetet – pontosabban a hangulatot –, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna és Oroszország közötti "energetikai tűzszünete" gyorsan összeomlott. A Kreml a megállapodás ellenére folytatta az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat, mire Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Kijev megtorló csapásokat mér az orosz olajfinomítókra.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Zelenszkij: vége a tűzszünetnek - Bénító csapás jön Oroszország ellen

Az Iránnal szövetséges jemeni húszi fegyveresek is fokozták tevékenységüket, a héten ugyanis többször lőttek rakétákkal és drónokkal Szaúd-Arábiára. Kedden találat érte a Saudi Aramco dhahráni irodaépületét, október 10-én pedig a rijádi Hálid király nemzetközi repülőtéren végrehajtott támadásban 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek.

Kapcsolódó cikkünk

Felcsaptak a lángok az olajóriás központjában

Elképesztő tempóban válaszolt a pusztításra a világ legnagyobb olajvállalata

Az ukrán finomítócsapások és a közel-keleti konfliktus együttes hatására a gázolaj ára idén az egekbe szökött.

Trumpnak kedvezőtlen fejlemény, hogy a három héten belül megtartandó félidős választások előtt már gallononként 6 dollár közelében vannak az üzemanyagárak az Egyesült Államokban. A háborús fejlemények mellett az amerikai kőolajárakat az is felfelé hajtotta, hogy az Isaias hurrikán miatti termeléskiesések következtében az október 9-ével záruló héten a kereskedelmi készletek több mint 8 millió hordóval csökkentek az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai szerint.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Az oroszok bejelentették Dobropillja elfoglalását, Putyin Leó pápával beszélt telefonon – Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility