Kilőtt az olajár: összeomlott a megállapodás, nagyon fáj a piacnak az újabb finomítók lángolása

Az iráni eszkaláció hírére a WTI határidős ára 3,5 százalékos emelkedéssel hordónként 101,41 dollárra ugrott.
Míg a nemzetközi referenciaárnak számító Brent 3,7 százalékos pluszban, 109,87 dollárig drágult már péntek estére.
A WTI ára heti alapon több mint 10 százalékkal emelkedett.
Vasárnap óta legalább kilenc tanker- és teherhajót ért támadás a Hormuzi-szoros közelében, miközben Irán megpróbálja elfojtani a szoroson áthaladó olajexportot. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szerint szerdán Irán elsüllyesztette a szingapúri lajstromú GFS Pride konténerszállítót, amelynek legénységét sikeresen evakuálták. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet tájékoztatása szerint a heti támadásokban három tengerész megsérült, ketten pedig eltűntek.
A szoroson áthaladó napi kőolajexport 9,4 millió hordóra esett vissza, ami az iráni háború előtti átlag alig 70 százaléka.
Rontja az olajpiaci helyzetet – pontosabban a hangulatot –, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna és Oroszország közötti "energetikai tűzszünete" gyorsan összeomlott. A Kreml a megállapodás ellenére folytatta az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat, mire Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Kijev megtorló csapásokat mér az orosz olajfinomítókra.
Az Iránnal szövetséges jemeni húszi fegyveresek is fokozták tevékenységüket, a héten ugyanis többször lőttek rakétákkal és drónokkal Szaúd-Arábiára. Kedden találat érte a Saudi Aramco dhahráni irodaépületét, október 10-én pedig a rijádi Hálid király nemzetközi repülőtéren végrehajtott támadásban 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek.
Az ukrán finomítócsapások és a közel-keleti konfliktus együttes hatására a gázolaj ára idén az egekbe szökött.
Trumpnak kedvezőtlen fejlemény, hogy a három héten belül megtartandó félidős választások előtt már gallononként 6 dollár közelében vannak az üzemanyagárak az Egyesült Államokban. A háborús fejlemények mellett az amerikai kőolajárakat az is felfelé hajtotta, hogy az Isaias hurrikán miatti termeléskiesések következtében az október 9-ével záruló héten a kereskedelmi készletek több mint 8 millió hordóval csökkentek az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai szerint.
Címlapkép forrása: Portfolio
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