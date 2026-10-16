Megijedt a piac az AI-boom árnyékától, ami egyre inkább lufinak tűnik

Egyre drágábban biztosítják magukat a befektetők a technológiai óriások esetleges fizetésképtelensége ellen, ami a mesterséges intelligenciába történő beruházásokkal kapcsolatos növekvő bizalmatlanságot jelzi. A Microsoft, az Nvidia, a Meta és az Amazon hitelkockázati csereügyleteinek (CDS) ára 2025 ősze óta jelentősen emelkedett, egyes esetekben több mint a duplájára nőtt, az Oracle és a Broadcom esetében pedig még nagyobb volt a drágulás. A cégek idén minden korábbinál többet költenek adatközpontokra és chipekre, miközben csak 2026-ban már több mint 450 milliárd dollárnyi, mesterséges intelligenciához kapcsolódó adósság jelent meg a kötvénypiacokon. A drágulás nem jelez közvetlen válságot, a piac fő kérdése azonban az, hogy a hatalmas beruházások valóban megtérülnek-e.

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Egyre nagyobb kockázatot látnak a befektetők a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokban,

ezt pedig már a technológiai vállalatok adósságára kötött biztosítások drágulása is villogó vörös lámpaként jelzi.

A Microsoft, az Nvidia, a Meta és az Amazon úgynevezett hitelkockázati csereügyleteinek (CDS) ára 2025 ősze óta jelentősen emelkedett, egyes esetekben több mint a duplájára nőtt. De ezzel még nincsenek is a csúcson: az Oracle és a Broadcom esetében még nagyobb volt a drágulás, közel 250 százalékos az emelkedés.

A Bloomberg szerint

a befektetők már attól tartanak, hogy a vállalatok mesterséges intelligenciára fordított hatalmas kiadásai nem feltétlenül térülnek meg, miközben az adósságállományuk gyorsan növekszik.

A CDS lényegében egy biztosításhoz hasonló pénzügyi termék, amellyel a hitelezők és a befektetők védekezhetnek egy vállalat fizetésképtelensége ellen. Ha például egy bank több milliárd dollárt kölcsönöz egy adatközpont építésére, CDS vásárlásával csökkentheti annak kockázatát, hogy az adós nem fizeti vissza a pénzt. A biztosításért rendszeres díjat kell fizetni, amely annál magasabb, minél kockázatosabbnak ítélik az adott vállalatot.

Az fontos, hogy ettől még a CDS-ek drágulása nem jelent közvetlen fizetésképtelenségi veszélyt, csak jól mutatja, hogy a piac egyre bizonytalanabb a vállalatok pénzügyi kilátásaival kapcsolatban.

A technológiai óriások 2026-ban minden korábbinál nagyobb összegeket fordítanak adatközpontokra, chipekre és az AI működtetéséhez szükséges infrastruktúrára. Az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft a következő évekre összesen több ezermilliárd dollárnyi beruházást tervez, miközben csak az idei évben már több mint 450 milliárd dollárnyi, mesterséges intelligenciához kapcsolódó adósság került a globális kötvénypiacokra.

Bár a legnagyobb technológiai vállalatok továbbra is rendkívül nyereségesek, beruházásaik egyre több készpénzt emésztenek fel, és egyes cégeknél a szabad cash flow már negatívba fordult. A befektetők ezért egyre inkább azt vizsgálják, hogy a várható AI-bevételek elegendőek lesznek-e a beruházások és a növekvő adósság finanszírozására.

A kisebb, AI-infrastruktúrára szakosodott vállalatoknál már komolyabb figyelmeztető jelek is megjelentek: a CoreWeave felhőszolgáltató részvénye októberben jelentősen esett, miután az adósságával kapcsolatos aggodalmak felerősödtek.

Pénteken a cég részvényeinek árfolyama pénteken több mint 9%-kal esett vissza, így a heti veszteség már közel 23%-ra nőtt – és a kereskedésnek még nincs vége.

Ha a jelenlegi árszint megmarad, akkor ez lesz a legrosszabb hetük egy hónap híjján egy éve.

A CDS-piaci árazás már most 60 százalék feletti nemfizetési valószínűséget tükrözött a vállalatnál.

Ahogy már írtuk, a CDS-ek nem fizetésképtelenségi mutatók önmagukban, de jó indikátorok. Fájdalmas emlék, hogy a hitelkockázati biztosítások piacának jelentőségét a 2008-as pénzügyi válság mutatta meg a legjobban, akkor a rossz jelzáloghitelekre kötött ügyletek súlyos veszteségeket okoztak, és hozzájárultak az AIG biztosító állami megmentéséhez.

A CDS-piac forgalma 2025-ben globálisan rekordot jelentő 41,8 ezermilliárd dollárt ért el.

Vészmadárkodni ettől még nem kell: a mostani drágulás ugyanakkor önmagában nem jelent közelgő pénzügyi válságot. A CDS-ek iránti keresletet részben azok a bankok növelik, amelyek a technológiai vállalatok hitelezéséből származó kockázataikat szeretnék csökkenteni. Egyre több befektető is vásárol ilyen védelmet, miközben a másik oldalon fedezeti alapok vállalják a kockázatot a rendszeres díjbevételekért cserébe.

Azt is érdemes tisztázni, hogy a CDS-piacot nyilván a legnagyobb techcégek beruházási lőtték ki a Holdre, de a befektetőket nem az aggasztja (legalábbis most még biztosan nem), hogy a Microsofthoz vagy az Amazonhoz hasonló nagyvállalatok fizetésképtelenné válhatnak. Sokkal nagyobb a félelem amiatt – és ezt a CoreWeave példája mutatja –, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások (főleg) a kisebb vállalatoknál hoznak-e annyi bevételt, amennyi indokolja a hatalmas kiadásokat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio