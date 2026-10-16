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Rekordot döntött a magánhitelpiac, de már itt is a fordulat: nagy nyomás alá kerültek az alapkezelők
Befektetés

Rekordot döntött a magánhitelpiac, de már itt is a fordulat: nagy nyomás alá kerültek az alapkezelők

Portfolio
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A közvetlen hitelezéssel foglalkozó magánhitel-alapok rekordösszegű friss tőkét vontak be idén az első kilenc hónapban, pedig a tranzakciós aktivitás lassul, és a hitelfelvevők egy része visszatérőben van a szindikált hitelek piacára. A jelenség egyre nagyobb nyomást gyakorol az alapkezelőkre, hogy a szűkülő lehetőségek ellenére is kihelyezzék a felhalmozódó tőkét - írja a Reuters.

A közvetlen hitelezéssel foglalkozó (direct lending) alapok 2026 első kilenc hónapjában 129,15 milliárd dollárt gyűjtöttek össze, ami

35 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Preqin 2016-ig visszanyúló adatbázisa szerint ez a valaha mért legmagasabb kilenchavi érték. Ezzel párhuzamosan viszont a harmadik negyedéves hitelkihelyezési volumen a PitchBook/LCD becslése alapján éves összevetésben 28 százalékkal, 49,77 milliárd dollárra esett vissza.

A tőkebevonás és a hitelkihelyezés közötti nyíló olló egyre nagyobb kényszert jelent az alapkezelők számára.

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Sunaina Sinha Haldea, a Raymond James globális magántőke-tanácsadási vezetője szerint a különbség nem strukturális okokra, hanem a vonzó árazású tranzakciók ciklikus hiányára, valamint a szindikált hitelpiac felől érkező egyre erősebb versenyre vezethető vissza. A bőséges tőkeellátottság és a szűkülő ügyleti kereslet arra kényszerítheti a piaci szereplőket, hogy

engedményeket tegyenek a hitelfelárak, a tőkeáttételi korlátok vagy a hitelszerződéses feltételek terén.

A magánhitel-piac az elmúlt években jelentős részesedést szerzett, mivel a hitelfelvevők a szindikált piacnál nagyobb kiszámíthatóságot és rugalmasságot nyújtó közvetlen hitelezőkhöz fordultak. Ez különösen a 2022 és 2023 közötti időszakra volt jellemző, amikor a nyilvános tőkeáttételes finanszírozási piacokat nagy volatilitás jellemezte. Ez a tendencia azonban idén megfordult, ugyanis a harmadik negyedévben 16,39 milliárd dollárnyi, eredetileg magánhitelezők által nyújtott hitelt refinanszíroztak a szindikált piacon, míg az ellenkező irányba mindössze 2,6 milliárd dollárnyi tranzakció áramlott.

Tarek Omar, a Royce Stone Capital befektetési igazgatója rámutatott, hogy a mindkét piachoz hozzáférő hitelfelvevők természetes módon az olcsóbb finanszírozási formákat választják, amennyiben a díjakat és az újrafinanszírozási költségeket is számításba veszik. Hozzátette, hogy amint a kedvezőbb helyzetben lévő adósok visszafizetik hiteleiket, a portfóliókban megnő a korlátozottabb lehetőségekkel rendelkező cégek aránya. Ez ugyanakkor önmagában nem jelent rosszabb hitelminőséget, mivel a kisebb vállalatok sokszor csupán azért maradnak a közvetlen hitelezőknél, mert a szindikált finanszírozási struktúra nem felel meg az igényeiknek.

A portfóliókezelési fegyelem valódi próbája az lesz, hogy az alapkezelők hajlandóak lesznek-e kihelyezetlenül hagyni tőkéjük egy részét ahelyett, hogy kedvezőtlenebb feltételek mellett is lekötnék azt.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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