Új befektetési korszak köszöntött be: az AI már képes önállóan kezelni a félretett pénzünket

A mesterséges intelligencia a portfóliókezelés mindennapi részévé vált, miközben az ETF-ek a magyar lakossági piacon is slágertermékké váltak – derült ki a K&H Alapkezelő pénteki sajtótájékoztatóján. A bankcsoport három eltérő ügyféltípust különböztet meg: az önálló, digitális befektetőket, akik gyakran ETF-ekben gondolkodnak, a tanácsadást, banki szakértői támogatást igénylőket, valamint azokat a kezdő befektetőket, akik alacsony belépési küszöbű megtakarítási-befektetési megoldásokat keresnek. A hamarosan a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetni tervezett újhullámos ETF-ek, a "Blue Sphere" család tagjai azoknak jelenthetnek testhezálló megoldást, akik a globális részvénypiacokra szeretnének befektetni, de forintban, és devizaárfolyam-kockázattól mentesen.

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Egyre több ügyfél válik befektetővé a KBC-csoportban és a K&H-nál is – mutatta be Peter Roebben, a K&H Bank vezérigazgatója. A KBC Asset Management 2026 első félévének végén 328 milliárd eurónyi ügyfélvagyont kezelt, a csoportnak pedig 3,3 millió befektető ügyfele volt. Ez a KBC nagyjából 13 milliós ügyfélbázisához viszonyítva azt jelenti, hogy hozzávetőleg minden negyedik ügyfél már befektetőként is kapcsolódik a csoporthoz.

A K&H Alapkezelőnél 2026 júniusában mintegy 2680 milliárd forint volt a kezelt vagyon, miközben 2023-ban ez még 1800 milliárd forint alatti szinten állt. A társaság lakossági vagyonkezelési piaci részesedése 11 százalék, ügyfeleinek 21 százaléka befektető ügyfél. A nettó értékesítésen belül 19 százalékot tesznek ki a rendszeres befektetések, a kezelt vagyonon belül pedig 57 százalék a felelős befektetések aránya.

Roebben szerint három jól elkülöníthető ügyfélcsoport látszik a piacon. Az első az önállóan, digitálisan befektetők köre: ők követik a piaci eseményeket, maguk intézik tranzakcióikat, és már kisebb összegekkel is aktívan keresik a piacot. Ez korábban inkább a nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelekre volt jellemző, ma viszont a fiatalabbak is gyorsan nyitnak értékpapírszámlát.

A második, nagyobb csoport továbbra is tanácsadást igényel. Ők azt várják a banktól, hogy kockázati étvágyukhoz és céljaikhoz illeszkedő befektetési ajánlást kapjanak. Ebben a K&H-nál a 190 fiókból álló hálózatnak és a privátbankári háttérnek is szerepe van. A harmadik csoportot azok a kezdő befektetők alkotják, akiknek nincs jelentősebb befektethető vagyonuk vagy befektetési múltjuk. Náluk gyakran inkább mentális akadály áll a piacra lépés előtt, ezért egyszerű, alacsony belépési küszöbű megoldásokkal lehet őket megszólítani.

A K&H Értékpapírnál kezelt vagyon 447 milliárd forint, az ügyfelek 37 százaléka rendelkezik ETF-fel, az ETF-állomány aránya pedig 23 százalék. Király Andrea, a K&H Bank lakossági banki üzletágának vezetője bemutatta:

éves szinten 29 százalékkal nőtt az ETF-fel rendelkező ügyfelek száma.

Az ETF-portfóliókban az észak-amerikai részvénykitettség dominál 30 százalékos aránnyal, ezt követi a globális részvénykitettség 25 százalékkal. Az európai részvénypiac súlya alig 10 százalék, a technológiai részvények viszont különösen népszerűek.

Király Andrea emlékeztetett: a nemzetközi befektetések hozamát két tényező határozza meg: a mögöttes részvénypiaci teljesítmény és a devizaárfolyam. A K&H által kialakított BlueSphere ETF-ek célja, hogy forintra fedezett formában tegyék elérhetővé a globális részvénybefektetéseket, vagyis a hozamot elsősorban a piaci teljesítmény határozza meg, ne a forint árfolyammozgása. Négy termék már elérhető az amszterdami tőzsdén: World Equity, European Equity, US Equity és US Technology ETF-ek. A társaság tervei szerint még idén bevezetnék őket a Budapesti Értéktőzsdére is.

A sajtótájékoztató másik hangsúlyos témája a mesterséges intelligencia befektetési szerepe volt. Johan Lema, a KBC Asset Management vezérigazgatója szerint a globális piacokon egyre nagyobb a verseny, az alapkezelőknek pedig gyorsabban kell adatot gyűjteniük és elemezniük, mint korábban bármikor. A pénzügyi piacokat egyre inkább nagy strukturális trendek mozgatják, ezek közül ma az AI az egyik legfontosabb.

A KBC-nél már tíz éve elkezdték azoknak a modelleknek a fejlesztését, amelyek nagy adathalmazok alapján támogatják a befektetési döntéseket. Ezek előnye, hogy hatalmas mennyiségű információt tudnak feldolgozni, objektív, racionális elemzést adnak, és hosszú idősorokon vizsgálják a piaci mintázatokat.

Lema szerint az AI-modellek nemcsak adatot elemeznek, hanem

befektetési javaslatokat is tesznek a portfóliómenedzsereknek, sőt bizonyos esetekben már a konkrét döntésekig, szinte a tranzakcióig kísérik a folyamatot.

A KBC Asset Management kezelt vagyonának mintegy 20 százaléka már AI által érintett módon kezelt portfóliókban van, és hét éve valódi ügyfélvagyont is tartanak a részben AI-vezérelt alapokban.

A befektetéstámogató modellek naponta 1200 indikátort figyelnek, több mint 180 elemzési modell fut bennük, és akár 20 évnél hosszabb idősorokat is vizsgálnak. Az AI három hónapos előrejelzéseket készít részvény- és kötvénypiaci hozamokra, ezek alapján pedig módosíthatják a portfóliókat. A vezérigazgató ugyanakkor hangsúlyozta: az AI nem váltja ki a szakértői kontrollt, a modellek meghatározott kockázati keretek között dolgoznak, az input- és outputadatok minőségét pedig folyamatosan ellenőrzik.

A K&H a kezdő befektetőket is megszólítaná: a cél az, hogy azok is elkezdjenek félretenni, akiknek nincs nagyobb vagyonuk vagy befektetési múltjuk. Ide illeszkedik a K&H gyűjtögető megoldás is, amely a mindennapi bankkártyás vásárlást kapcsolja össze a megtakarítással és a befektetéssel.