Megremegett a tőzsdén az AI-sztori - Van ok az aggodalomra?

Megszenvedték ezt a hetet a tech részvények
A technológiai szektorban a héten ismét előtérbe kerültek a magas finanszírozási költségek következményeivel kapcsolatos aggodalmak, különösen a szerdai, vártnál magasabb amerikai inflációs adat miatt, amely miatt felerősödtek a további Fed-kamatemeléssel kapcsolatos várakozások.
Az AI-infrastruktúrát építő vállalatokat ez különösen érzékenyen érinti, mivel az adatközpontokra és a chipekre most kell elkölteni a pénzt, a beruházások megtérülése pedig évekre nyúlik. A magasabb kamatok drágítják a finanszírozást, és szigorúbb megtérülési elvárásokat támasztanak a fejlesztésekkel szemben.
Szerdán a CoreWeave részvénye mintegy 15,5 százalékot zuhant, a Nebius és a Dell 11-11, az Oracle pedig közel 9 százalékot esett, így a négy vállalat együttes piaci értékéből hozzávetőleg 80 milliárd dollár tűnt el.
A CoreWeave azért vált a félelmek központi szereplőjévé,
mert üzletében különösen erősen jelentkezik az AI-boom finanszírozási kockázata.
A vállalat Nvidia-processzorokra épülő számítási kapacitást ad bérbe olyan technológiai cégeknek, mint a Microsoft, az OpenAI és a Meta. Az ügyfelek így saját rendszer kiépítése nélkül jutnak hozzá az AI-modellek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges erőforrásokhoz.
A szükséges infrastruktúra kiépítését a CoreWeave jelentős részben hitelből finanszírozza, és előre kell megvásárolnia és üzembe helyeznie a drága processzorokat, hogy aztán többéves szerződéseken keresztül bevételt termeljen belőlük. Ehhez folyamatosan pénzt kell bevonnia, ezért a hitelezők bizalma közvetlenül befolyásolja, milyen ütemben és milyen megtérüléssel tud növekedni.
A társaság jövőbeli szerződéses bevételállománya június végén megközelítette a 104 milliárd dollárt. Idén ugyanakkor 35–39 milliárd dollárt tervez beruházásokra fordítani, miközben az elemzők közel 13 milliárd dolláros árbevételt várnak, és a vállalat továbbra is veszteséges. A növekedés így jelentős külső finanszírozást igényel, miközben a CoreWeave már június végén 35,1 milliárd dollár adóssággal rendelkezett.
Az AI sztori finanszírozása körüli félelmeket tovább erősítette a Gartner szerdán megjelent előrejelzése, amely szerint a jelenlegi beruházási ütem mellett 2030-ig több mint 3500 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrára fordított kiadást fenyegethet értékvesztés az elégtelen megtérülés miatt. A kutatócég szerint a CoreWeave-hez hasonló specializált felhőszolgáltatók több mint 80 százaléka elveszítheti önállóságát, például felvásárlás vagy összeolvadás révén.
A kötvénypiaci reakció még látványosabb volt
A részvénypiacinál is markánsabb reakciót lehetett látni a kötvénypiacon.
a CoreWeave egyik, 2031-ben lejáró kötvényének hozama 16 százalék környékére ugrott, árfolyama pedig a névérték mintegy 79 százalékára esett.
Eközben a nemfizetés elleni biztosításként szolgáló CDS ára megközelítette az 1000 bázispontot. A CDS árazásából a Reuters által idézett számítás szerint közel 63 százalékos, öt éven belüli nemfizetési valószínűség adódik, szemben az egy évvel korábbi nagyjából 30 százalékkal. A mutató meghatározott feltételezésekre épül, és kockázati prémiumokat is tartalmaz.
Brannin McBee társalapító a Financial Timesnak azt mondta, hogy a CoreWeave befektetésre ajánlott hitelminősítést szeretne szerezni, amely szerinte „korlátlan” mennyiségű tőke előtt nyithatná meg az utat.
A kötvénypiac jelenlegi árazása ettől a besorolástól messze eső kockázatot tükröz.
Mike Intrator vezérigazgató egy belső céges üzenetben a szerződésállományra hivatkozva igyekezett megnyugtatni a munkavállalókat, mivel szerinte az bőven fedezi az adósságkötelezettségeket. A piac viszont szemlátomást bizonytalan abban, hogy a több év alatt beérkező árbevételből az üzemeltetés és a finanszírozás költségei után mennyi pénz marad.
Az Nvidia is nyugtat
Az Nvidia a CoreWeave meghatározó beszállítója, és mintegy 10 százalékos részesedéssel befektetőként is jelen van a társaságban. Egy 6,3 milliárd dollár kezdeti értékű megállapodás alapján a chipgyártó meghatározott feltételekkel 2032. április 13-ig megvásárolja a CoreWeave ügyfelei által le nem kötött kapacitást. A megállapodás mérsékli a kihasználatlanság kockázatát, a vállalás azonban teljesítési és rendelkezésre állási feltételekhez kötött kapacitásvásárlás, amely általános adóssággaranciát nem tartalmaz.
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója igyekezett csütörtökön megnyugtatni a piacokat, mikor azt mondta, hogy a CoreWeave pénzügyi ereje napról napra javul, tőkeköltsége pedig csökken, ezért szerinte nincs szükség arra, hogy az Nvidia pénzügyi mentőövet dobjon a vállalatnak.
Részben az Nvidia-vezér szavainak köszönhetően végül a CoreWeave részvénye csütörtökön 5,9 százalékos emelkedéssel zárt, ledolgozva az előző napi zuhanás az szeletét.
Az elemzők is megszólaltak
A heti történések kapcsán a Deutsche Bank elemzője, Brad Zelnick elmondta, hogy a szerződések minősége jelentős védelmet ad a CoreWeave-nek, mert a rendelésállomány túlnyomó része hosszú távú, úgynevezett take-or-pay megállapodásokhoz kapcsolódik. Ezekben az ügyfelek a szerződés feltételei szerint a lekötött kapacitásért annak tényleges kihasználásától függetlenül fizetési kötelezettséget vállalnak.
Zelnick becslése szerint a második negyedév végén a rendelésállomány 60–65 százaléka befektetésre ajánlott hitelminősítésű ügyfelekhez kötődött, ezekre a szerződésekre támaszkodva pedig könnyebb projekthiteleket bevonni. A bank fenntartotta vételi ajánlását és 150 dolláros célárát. Optimista álláspontja azon a feltevésen alapul, hogy a szerződésállományra építve a szükséges finanszírozás elérhető marad.
A Bank of America ugyancsak fenntartotta vételi ajánlását és 140 dolláros célárát. A bank szerint a kockázatokat mérsékli, hogy a CoreWeave az infrastruktúrához kapcsolódó vállalásait ügyfélszerződésekkel hangolja össze, és gyakran a szerződésérték körülbelül felének megfelelő előleget kap. A BofA 2026-ra 23,8 milliárd, 2027-re 24,8 milliárd dolláros negatív szabad cash flow-t vár, 2028-ban is 18,2 milliárd dolláros hiánnyal számol, nyereséget pedig csak attól az évtől prognosztizál. A bank optimista forgatókönyvében tehát a vállalat még évekig jelentős külső forrásokra szorul.
A Bernstein eközben a folyamatos tőkebevonási kényszert tartja a legnagyobb veszélynek, és alulteljesítő ajánlást tart fenn a részvényre. Az elemzőház szerint a CoreWeave rendkívül tőkeigényes üzletet működtet, és nincs olyan különálló, jelentős pénztermelő tevékenysége, amelyből a fejlesztéseket finanszírozhatná, ezért a drága növekedésfinanszírozás veszélyezteti a részvényesi megtérülést.
Összességében a CoreWeave elemzői megítélése továbbra is többnyire pozitív, a Refinitiv adatbázisa szerint a céget követő 45 elemzőből 31 vételt, 12 tartást, és 2 eladást javasol.
Az elemzői célárak átlaga 142,3 dollár, ami mintegy 115 százalékos felértékelődési potenciált feltételez. Csak ezen a héten 5 céláremelés és mindössze 2 célárcsökkentés érkezett a részvényre.
Mit mond el mindez az AI-sztoriról?
Az AI-részvények elmúlt években látott raliját a gyors növekedésbe vetett bizalom hajtotta, a CoreWeave körüli félelmek pedig megmutatták, hogy ez a növekedés folyamatosan elérhető finanszírozáson múlik. A drágább és nehezebben megszerezhető forrás ezért közvetlenül lassíthatja az infrastruktúra kiépítését, mivel a CoreWeave-hez hasonló szolgáltatók a megrendelések teljesítéséhez szükséges kapacitást előre, hitelből teremtik meg.
A hatás a chip- és szervergyártókhoz is eljuthat, mert a befektetők olyan jövőbeli megrendeléseket áraztak be az árfolyamukba, amelyek teljesülése az ügyfelek beruházási képességétől függ.
Ha a beárazott növekedési ütem lassul, az önmagában is komoly átértékelődést indíthat el az AI-részvények piacán.
A hitelből terjeszkedő szolgáltatóknál jelentkező feszültség így a legerősebb beszállítók növekedési kilátásait is ronthatja. A CoreWeave esete így az egész szektor számára figyelmeztetés.
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