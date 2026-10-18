Jármű törhette át a lipcsei repülőtér kerítését, lezárták az egyik kifutópályát

A lipcsei rendőrség első megállapításai szerint
nagy valószínűséggel kívülről hajtott át egy jármű a repülőtér biztonsági kerítésén.
A sérült szakasz olyan orosz Antonov teherszállító repülőgépek közelében található, amelyek 2022 óta nem szállhatnak fel, írta a Süddeutsche Zeitung.
A helyszínre a szövetségi és a tartományi rendőrség egységei is kivonultak. Az éjszakai átvizsgálás során nem találtak illetéktelen személyeket vagy gyanús tárgyakat, a keresést azonban napközben további erők bevonásával folytatják.
Az északi kifutópályán a reggeli tájékoztatás szerint továbbra is szünetelt a forgalom. A hatóságok egyelőre nem közölték, ki és milyen céllal juthatott be a területre. A Welt beszámolója szerint a nyomozók minden lehetséges körülményt vizsgálnak.
A repülőtéren augusztus 4-én is történt biztonsági incidens. Akkor drónalkatrészeket és robbanóanyagot találtak a repülőtér területén, ukrán Antonov szállítógépek közelében.
A német kormány az akkori feltételezett szabotázskísérletért Oroszországot tette felelőssé.
Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter azt közölte, hogy a nyomozás eredményei alátámasztják az orosz felelősséget. Berlin egyúttal a német kritikus infrastruktúra elleni további hibrid támadások veszélyére figyelmeztetett.
A mostani kerítésrongálás és az augusztusi eset közötti összefüggésről a hatóságok egyelőre nem számoltak be.
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