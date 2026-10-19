Jöhet a rég várt fordulat az oktatásban: jelentős tananyag-csökkentésre készül a minisztérium

A minisztérium a hosszabb távú, átfogó tantervi megújítás előkészítése mellett a legégetőbb problémákra már a közeljövőben megoldást kínálna.
A módosítások központi eleme a tananyag érdemi szűkítése, amellyel a tárca több időt biztosítana a tanórákon a tanultak megértésére, a gyakorlásra és a kulcsképességek elmélyítésére.
A változtatások előkészítésébe a szaktárca közvetlenül bevonja a pedagógusokat is. Az iskolaigazgatók már megkapták a tájékoztatást a javaslatok gyűjtésének menetéről, így a tanárok szakmai munkaközösségekben fogalmazhatják meg tapasztalataikat arról, hol tartják túlzónak a követelményeket, és mely tartalmak csökkenthetők vagy hagyhatók el a tanmenetből.
A tárca ebben a fázisban kifejezetten a meglévő tananyag karcsúsítására fókuszál,
új tantárgyi tartalmak beépítését nem tervezik.
Ugyanakkor a tantervi szabályozókban található módszertani ajánlások körét bővíteni szeretnék. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a pedagógusok szakmai munkaközösségekben összegzett tapasztalataira és javaslataira építve készítik elő a változtatásokat, hiszen
a szakemberek látják a mindennapi oktatási gyakorlatban, hol van szükség a tananyag érdemi korrekciójára.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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