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Jöhet a rég várt fordulat az oktatásban: jelentős tananyag-csökkentésre készül a minisztérium
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Jöhet a rég várt fordulat az oktatásban: jelentős tananyag-csökkentésre készül a minisztérium

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Megkezdte a 2020-as Nemzeti alaptanterv (NAT), a kapcsolódó kerettantervek, valamint az érettségi követelmények felülvizsgálatát az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A korrekciók elsődleges célja a kötelező tananyag mennyiségének és a diákok terheinek csökkentése, az új szabályozás pedig a tervek szerint a 2027/2028-as tanévben jelenhet meg az iskolákban – derült ki a szaktárca tájékoztatásából, amelyről Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A minisztérium a hosszabb távú, átfogó tantervi megújítás előkészítése mellett a legégetőbb problémákra már a közeljövőben megoldást kínálna.

A módosítások központi eleme a tananyag érdemi szűkítése, amellyel a tárca több időt biztosítana a tanórákon a tanultak megértésére, a gyakorlásra és a kulcsképességek elmélyítésére.

A változtatások előkészítésébe a szaktárca közvetlenül bevonja a pedagógusokat is. Az iskolaigazgatók már megkapták a tájékoztatást a javaslatok gyűjtésének menetéről, így a tanárok szakmai munkaközösségekben fogalmazhatják meg tapasztalataikat arról, hol tartják túlzónak a követelményeket, és mely tartalmak csökkenthetők vagy hagyhatók el a tanmenetből.

A tárca ebben a fázisban kifejezetten a meglévő tananyag karcsúsítására fókuszál,

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új tantárgyi tartalmak beépítését nem tervezik.

Ugyanakkor a tantervi szabályozókban található módszertani ajánlások körét bővíteni szeretnék. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a pedagógusok szakmai munkaközösségekben összegzett tapasztalataira és javaslataira építve készítik elő a változtatásokat, hiszen

a szakemberek látják a mindennapi oktatási gyakorlatban, hol van szükség a tananyag érdemi korrekciójára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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