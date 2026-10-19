12°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nagy változás kapujában a tőzsdék: elárulta az óriásbank, mibe érdemes most fektetni
Befektetés

Nagy változás kapujában a tőzsdék: elárulta az óriásbank, mibe érdemes most fektetni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Goldman Sachs elemzői szerint az AI-szektorba áramló tőke lendületének megtorpanásától tartó befektetőknek érdemes az egészségügyi és a napi fogyasztási cikkek szektorában keresniük a lehetőségeket. A bank egy defenzív forgatókönyvet vázolt fel, amelyben a minőségi részvények kerülhetnek előtérbe.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Goldman Sachs pénteken publikált elemzése szerint az emelkedő kamatok miatti nyomás az elmúlt hónapokban fokozódott, ami arra késztette a piacot, hogy visszafogja növekedési várakozásait. A Ben Snider vezette elemzőcsapat rámutatott, hogy a befektetői pozíciók markáns csökkentése felerősítette a részvénypiaci mozgásokat, így az elmúlt két hétben a bank ciklikus-defenzív részvénykosarának mutatója 6 százalékot esett, miközben a kötvény- és hitelpiacokon is hasonló nyomás volt tapasztalható.

A bank becslése szerint az AI-beruházások jelenleg az S&P 500 index szárnyalásának mintegy felét adják, ám ez az arány a kiadások növekedési ütemének lassulásával várhatóan csökken majd. Az emelkedő energiaárak és finanszírozási költségek mellett egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban is, hogy az AI-infrastruktúra kiépítésének jelenlegi üteme fenntartható-e.

A Goldman Sachs azt javasolja a gyengébb piaci forgatókönyvtől tartó befektetőknek, hogy a defenzív iparágak minőségi mutatókkal rendelkező részvényeire összpontosítsanak, különösen azokra a papírokra, amelyek az utóbbi időben alulteljesítették a szélesebb piacot.

A szűrési feltételeknek megfelelő részvények közül a Tyson Foods emelkedik ki 11 százalékos free cash flow-hozamával, ami a legmagasabb érték a listán. Az élelmiszeripari cég árfolyama az elmúlt hat hónapban közel 17 százalékot esett, míg az osztalékhozama 3,72 százalék. A CVS Health szintén bekerült a válogatásba a maga 9 százalékos free cash flow-hozamával. A részvény idén 15 százalékot erősödött, az utóbbi három hónapban viszont 15 százalékot veszített az értékéből, miközben az osztalékhozama 2,88 százalék.

Még több Befektetés

Jöhet a rég várt fordulat az oktatásban: jelentős tananyag-csökkentésre készül a minisztérium

Rendkívüli bejelentést tett a világ leggazdagabb embere: ingyen részvényt kap minden gyermek az Egyesült Államokban

Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!

tyson

A Goldman Sachs alapforgatókönyve ugyanakkor továbbra is

tartós nyereségnövekedéssel számol.

A bank makrogazdasági elemzői 2027-re alacsonyabb energiaárakat és csökkenő kamatpályát várnak, ami támogathatja a háztartások fogyasztását, és felzárkózási lehetőséget teremthet a korábban alulteljesítő, fogyasztói szektorban érdekelt részvények számára.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: ágazati béremelések garmadája, drasztikus adóváltozások és vállalkozási támogatások érkeznek, eltűnik az árrésstop
Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is
Nem tűrik a 40 százalékos tőzsdei zuhanást: a jelek szerint akcióba léptek a kínai alapok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility