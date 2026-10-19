Nagy változás kapujában a tőzsdék: elárulta az óriásbank, mibe érdemes most fektetni

A Goldman Sachs elemzői szerint az AI-szektorba áramló tőke lendületének megtorpanásától tartó befektetőknek érdemes az egészségügyi és a napi fogyasztási cikkek szektorában keresniük a lehetőségeket. A bank egy defenzív forgatókönyvet vázolt fel, amelyben a minőségi részvények kerülhetnek előtérbe.

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A Goldman Sachs pénteken publikált elemzése szerint az emelkedő kamatok miatti nyomás az elmúlt hónapokban fokozódott, ami arra késztette a piacot, hogy visszafogja növekedési várakozásait. A Ben Snider vezette elemzőcsapat rámutatott, hogy a befektetői pozíciók markáns csökkentése felerősítette a részvénypiaci mozgásokat, így az elmúlt két hétben a bank ciklikus-defenzív részvénykosarának mutatója 6 százalékot esett, miközben a kötvény- és hitelpiacokon is hasonló nyomás volt tapasztalható.

A bank becslése szerint az AI-beruházások jelenleg az S&P 500 index szárnyalásának mintegy felét adják, ám ez az arány a kiadások növekedési ütemének lassulásával várhatóan csökken majd. Az emelkedő energiaárak és finanszírozási költségek mellett egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban is, hogy az AI-infrastruktúra kiépítésének jelenlegi üteme fenntartható-e.

A Goldman Sachs azt javasolja a gyengébb piaci forgatókönyvtől tartó befektetőknek, hogy a defenzív iparágak minőségi mutatókkal rendelkező részvényeire összpontosítsanak, különösen azokra a papírokra, amelyek az utóbbi időben alulteljesítették a szélesebb piacot.

A szűrési feltételeknek megfelelő részvények közül a Tyson Foods emelkedik ki 11 százalékos free cash flow-hozamával, ami a legmagasabb érték a listán. Az élelmiszeripari cég árfolyama az elmúlt hat hónapban közel 17 százalékot esett, míg az osztalékhozama 3,72 százalék. A CVS Health szintén bekerült a válogatásba a maga 9 százalékos free cash flow-hozamával. A részvény idén 15 százalékot erősödött, az utóbbi három hónapban viszont 15 százalékot veszített az értékéből, miközben az osztalékhozama 2,88 százalék.

A Goldman Sachs alapforgatókönyve ugyanakkor továbbra is

tartós nyereségnövekedéssel számol.

A bank makrogazdasági elemzői 2027-re alacsonyabb energiaárakat és csökkenő kamatpályát várnak, ami támogathatja a háztartások fogyasztását, és felzárkózási lehetőséget teremthet a korábban alulteljesítő, fogyasztói szektorban érdekelt részvények számára.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio