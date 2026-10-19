Nem tűrik a 40 százalékos tőzsdei zuhanást: a jelek szerint akcióba léptek a kínai alapok

A Bloomberg adatai szerint a múlt héten július óta nem látott mértékű tőke áramlott az állami alapok által preferált tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe). Bár az állami vásárlások felerősödéséről nincsenek hivatalos információk,

a tőkebeáramlás volumene és időzítése a piaci szereplők többségét meggyőzte arról, hogy Peking aktívan támogatja az árfolyamokat.

A China Securities elemzői szerint a vásárlások sajátosságai – a tartós és nagymértékű tőkebeáramlás, a széles bázisú, vezető ETF-ekre való összpontosítás, valamint a kereskedési napok végén tapasztalható kiugró forgalom – egyértelműen nagyintézményi beavatkozásra utalnak.

A CSI 300 index a múlt héten 3,4 százalékkal esett, és a júniusi csúcsához képest már mintegy 17 százalékos mínuszban tartózkodik, ezzel megközelítette a technikai medvepiac küszöbét. Hétfőn ugyan 0,3 százalékos emelkedéssel indult a kereskedés, miután a harmadik negyedéves GDP-adatok a vártnál erősebb növekedést mutattak, az átfogó trend azonban továbbra is negatív.

A globális mesterségesintelligencia-részvények gyengülése különösen súlyosan érintette a kínai technológiai szektort. A Nasdaq mintájára létrehozott Star 50 index csaknem 40 százalékot zuhant az elmúlt fél évben, ezzel a világ legrosszabbul teljesítő nagy technológiai indexévé vált. Ez komoly csapást jelent Peking azon törekvéseire, hogy a tőkepiacokat a technológiai dominancia kiépítésének szolgálatába állítsa.

Az egyik blue-chip ETF csütörtökön rekordméretű tőkebeáramlást ért el, amikor a globális technológiai eladási hullám Kínára is átterjedt. A China Securities elemzői szerint a jelentős tőkebeáramlás kedvező lehetőséget teremt az intézményi befektetőknek arra, hogy nyomott árfolyamokon építsenek pozíciókat a kínai A-részvényekben, miközben a lépés a befektetői bizalom helyreállítását és a piaci várakozások stabilizálását is támogatja.

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