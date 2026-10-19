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Rendkívüli bejelentést tett a világ leggazdagabb embere: ingyen részvényt kap minden gyermek az Egyesült Államokban
Befektetés

Rendkívüli bejelentést tett a világ leggazdagabb embere: ingyen részvényt kap minden gyermek az Egyesült Államokban

Portfolio
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Elon Musk bejelentette, hogy minden amerikai gyermeknek ajándékoz egy SpaceX-részvényt - írta meg a Wall Street Journal. Az ígéret azt követően hangzott el, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó Anthropic saját részvényeinek öt százalékát egy közhasznú alapba helyezte.
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Jövőre minden amerikai gyereknek adok egy SpaceX-részvényt. Ez lesz az első a sok közül

– írta Musk a hétfőn közzétett X-bejegyzésében. A SpaceX részvényei pénteken 146,03 dolláron zártak,

a népszámlálási hivatal adatai szerint pedig az Egyesült Államokban mintegy 73 millió 18 év alatti gyermek él, vagyis Musk nagyjából 10 milliárd dollár értékű részvényt osztana szét.

Bejegyzései alapján Musk a kormány által létrehozott, úgynevezett Trump-számlákon keresztül tervezi a részvények eljuttatását. A pénzügyminisztérium több tízmillió gyermeket automatikusan regisztrált ezekre a befektetési számlákra. A tárca múlt hónapban közzétett szabályozása lehetővé tette, hogy a tehetős adományozók életkor vagy földrajzi elhelyezkedés alapján meghatározott csoportoknak utaljanak részvényeket a számláikra. Az ilyen jellegű részvényadományok jelentős adókedvezménnyel járnak, hiszen mentesülnek az árfolyamnyereség-adó alól, emellett az adományozó más jövedelmeiből is leírhatók. A szabályzat értelmében a családok nem utasíthatják vissza a részvényadományt, és a kapott értékpapírokat általában öt évig nem értékesíthetik.

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Musk kezdeményezése nem előzmény nélküli a programban, hiszen

korábban a SpaceX elnöke, Gwynne Shotwell és férje mintegy kétmillió amerikai gyermeknek ígért egy-egy részvényt,

míg Michael és Susan Dell 6,25 milliárd dollárt ajánlott fel a célra.

Az ígéret közvetlen előzménye, hogy az Anthropic vasárnap bejelentette, miszerint részvényeinek öt százalékát egy új közhasznú alapba helyezi, amiből jótékonysági adományokat és célzott kifizetéseket finanszírozna. Musk erre reagálva azt javasolta, hogy a cég inkább közvetlenül a lakosságnak adja át a részvényeit.

Musk jelenleg a világ leggazdagabb embere, vagyona meghaladja a 900 milliárd dollárt, amelynek jelentős részét a SpaceX-ben lévő részesedése adja. A milliárdos korábban is hajtott végre nagyszabású adakozásokat,

2021-ben például mintegy 5,7 milliárd dollár értékű Tesla-részvényt ajánlott fel jótékony célra.

spacex
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