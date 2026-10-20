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Hiába szakadnak a sztárrészvények, ez nem rengeti meg a kulcsfontosságú nyersanyag jövőjét
Befektetés

Hiába szakadnak a sztárrészvények, ez nem rengeti meg a kulcsfontosságú nyersanyag jövőjét

Portfolio
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A réz a mesterséges intelligencia terjedése, a villamosenergia-hálózatok bővítése és a növekvő védelmi kiadások hatására egyre inkább stratégiai nyersanyaggá válik, miközben az iparági szereplők a londoni LME Weeken értékelték a piac kilátásait - közölte a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Az elektronikában, az építőiparban és a közlekedésben egyaránt nélkülözhetetlen fém – amelyet a gazdasági aktivitás hőmérőjének is szokás tekinteni – idén felülmúlta az arany teljesítményét. A réz árfolyama az év eleje óta 15,8 százalékkal emelkedett, éves szinten pedig több mint 30 százalékos drágulást mutat. Ezzel szemben az arany határidős jegyzése idén több mint 4 százalékkal került lejjebb, és az elmúlt tizenkét hónapos időtávon is veszteségben áll.

Taylor Melvin, az arizonai székhelyű Ivanhoe Electric vezérigazgatója szerint az egyes országok, régiók és iparágak egyre tudatosabban igyekeznek biztosítani a fémekhez való hozzáférést, függetlenül attól, hogy nemzetbiztonsági, gazdasági növekedési vagy technológiai infrastruktúra-fejlesztési célokról van szó.

A fémeket, amelyekre eddig kritikus nyersanyagokként hivatkoztunk, ma már a szó szoros értelmében stratégiai alapanyagként kell kezelnünk

– nyilatkozta Melvin a CNBC-nek a londoni LME Week alkalmából.

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A technológiai szektor rézigényét Melvin szinte teljesen árrugalmatlannak nevezte.

Szerinte nehéz elképzelni, hogy egy nagyvállalat a réz ára miatt állítana le egy hiperskálázható adatközpont-beruházást. Ugyanez az árrugalmatlanság jellemzi a védelmi költségvetésekből fakadó keresletet is. Melvin elismerte, hogy a technológiai részvények értékeltsége korrigált az utóbbi időben, ám hangsúlyozta, hogy a tőkepiaci hangulat romlása mellett az iparági fundamentális növekedés továbbra is töretlen maradhat.

A rézárak emelkedését az amerikai vámkezelés körüli bizonytalanság is támogatja. Az amerikai kereskedelmi minisztérium 2025-ben 15 százalékos védővámot javasolt a finomított rézre 2027. január 1-jei hatállyal, ám végleges döntés azóta sem született. Iain Pyle, az Aberdeen Investments vezető befektetési igazgatója szerint a belengetett vámok hatására a globális rézkészletek jelentős része már az Egyesült Államokban halmozódott fel, és nem tudni, hogy a piac többi szereplője hozzáférhet-e majd ezekhez a tartalékokhoz. Ezzel párhuzamosan a kínai raktárkészletek kifejezetten alacsony szinten ragadtak, miközben a felárak folyamatosan emelkednek.

Pyle az október 15-i elemzésében a rezet a kereslet-kínálati feszültség legszemléletesebb példájának nevezte.

Mivel a kínálat képtelen lépést tartani a kereslettel, tartósan magasabb árszintre lesz szükség ahhoz, hogy a termelők ösztönözve legyenek a kapacitásbővítésre.

Az elemző kiemelte, hogy bár a vámbejelentések miatt rövid távon van kockázata egy árakorrekciónak, a piaci fundamentumok egyértelműen felfelé mutató trendet vetítenek előre, így jelentősen megnőtt az árfolyamkiugrás valószínűsége.

réz

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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