Hiába szakadnak a sztárrészvények, ez nem rengeti meg a kulcsfontosságú nyersanyag jövőjét

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Az elektronikában, az építőiparban és a közlekedésben egyaránt nélkülözhetetlen fém – amelyet a gazdasági aktivitás hőmérőjének is szokás tekinteni – idén felülmúlta az arany teljesítményét. A réz árfolyama az év eleje óta 15,8 százalékkal emelkedett, éves szinten pedig több mint 30 százalékos drágulást mutat. Ezzel szemben az arany határidős jegyzése idén több mint 4 százalékkal került lejjebb, és az elmúlt tizenkét hónapos időtávon is veszteségben áll.
Taylor Melvin, az arizonai székhelyű Ivanhoe Electric vezérigazgatója szerint az egyes országok, régiók és iparágak egyre tudatosabban igyekeznek biztosítani a fémekhez való hozzáférést, függetlenül attól, hogy nemzetbiztonsági, gazdasági növekedési vagy technológiai infrastruktúra-fejlesztési célokról van szó.
A fémeket, amelyekre eddig kritikus nyersanyagokként hivatkoztunk, ma már a szó szoros értelmében stratégiai alapanyagként kell kezelnünk
– nyilatkozta Melvin a CNBC-nek a londoni LME Week alkalmából.
A technológiai szektor rézigényét Melvin szinte teljesen árrugalmatlannak nevezte.
Szerinte nehéz elképzelni, hogy egy nagyvállalat a réz ára miatt állítana le egy hiperskálázható adatközpont-beruházást. Ugyanez az árrugalmatlanság jellemzi a védelmi költségvetésekből fakadó keresletet is. Melvin elismerte, hogy a technológiai részvények értékeltsége korrigált az utóbbi időben, ám hangsúlyozta, hogy a tőkepiaci hangulat romlása mellett az iparági fundamentális növekedés továbbra is töretlen maradhat.
A rézárak emelkedését az amerikai vámkezelés körüli bizonytalanság is támogatja. Az amerikai kereskedelmi minisztérium 2025-ben 15 százalékos védővámot javasolt a finomított rézre 2027. január 1-jei hatállyal, ám végleges döntés azóta sem született. Iain Pyle, az Aberdeen Investments vezető befektetési igazgatója szerint a belengetett vámok hatására a globális rézkészletek jelentős része már az Egyesült Államokban halmozódott fel, és nem tudni, hogy a piac többi szereplője hozzáférhet-e majd ezekhez a tartalékokhoz. Ezzel párhuzamosan a kínai raktárkészletek kifejezetten alacsony szinten ragadtak, miközben a felárak folyamatosan emelkednek.
Pyle az október 15-i elemzésében a rezet a kereslet-kínálati feszültség legszemléletesebb példájának nevezte.
Mivel a kínálat képtelen lépést tartani a kereslettel, tartósan magasabb árszintre lesz szükség ahhoz, hogy a termelők ösztönözve legyenek a kapacitásbővítésre.
Az elemző kiemelte, hogy bár a vámbejelentések miatt rövid távon van kockázata egy árakorrekciónak, a piaci fundamentumok egyértelműen felfelé mutató trendet vetítenek előre, így jelentősen megnőtt az árfolyamkiugrás valószínűsége.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Erre zakatolnak majd az állami építőipari fejlesztések − Részletek a kormányzati tervekről első kézből az iparág csúcstalálkozóján!
A legmagasabb szintről tudhatjuk meg az állami építéspolitikai elvek
Látványos fordulat Amerikában: úgy néz ki, elvesztette egyik legerősebb szövetségesét Netanjahu
Úgy néz ki, az alelnök már nem követi főnökét.
Az EU szép csendben egy 80 milliárd eurós gigatervvel védi ki a technológiai elvándorlást
Történelmi lépésre szánta el magát a vezető európai csúcsbank.
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Megmutatjuk, mire érdemes most figyelni.
Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot
Mutatjuk, kinek mennyivel nőhet a nyugdíja.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Titkos tárgyaláson bukkant fel Trump háborús minisztere: pattanásig feszült a helyzet, ismét felrobban a Közel-Kelet?
Egyelőre mindenki nagyon szűkszavú a vizittel kapcsolatosan.
Brutális célár érkezett az OTP-re, ez eddig a legmagasabb!
Az orosz para ellenére emelt az elemzőház.
9 millióval kevesebb hitel, 55 ezerrel drágább törlesztő - ezt jelenti a gyakorlatban a Wekerle+ hitel
Az Otthon Start helyett 2027-től jön a Wekerle+ hitel, amelyet már csak a 18 és 41 év közötti első lakásvásárlók és -építők vehetnek igénybe. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lak
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.