Itt vannak az új, állami támogatásos LTP részletei: akár 1,8 millió forintot ad a Tisza-kormány!

Akár 1,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak tíz év alatt azok, akik belevágnak az új Wekerle lakástakarékba. Kármán András pénzügyminiszter a kormány keddi sajtótájékoztatóján azzal indokolta a lakástakarék-támogatás visszahozását, hogy ma kevés fiatalnak van elég önereje a jelzáloghitelhez; a félretett pénz lakásvásárlásra és felújításra, illetve hitelfelvételhez önerőként is felhasználható lesz. A bemutatott számokból arra következtethetünk, hogy havonta legfeljebb 100 ezer forintot lehet majd befizetni, ezzel lesz kimaxolható az állami támogatás – mutatjuk az újonnan megismert részleteket.

Új információkat mutatott be a hétfőn bejelentett állami támogatásos lakástakarékokról Kármán András. A kormány kedd délelőtti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter kijelentette: kevés olyan fiatal van ma, aki kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy felvegyen jelzáloghitelt. Ezért szeretnék visszahozni a lakástakarék-támogatás rendszerét.

Azt gondoljuk, hogy jó dolog, hogy valaki elkezd félretenni pénzt, ezt az állam kiegészíti egy támogatással, és az összeget közvetlenül felhasználhatja lakásvásárlásra, lakásfelújításra

– fogalmazott Kármán, hozzátéve: ha pedig kisebb összeg gyűlik össze, akkor az alkalmas lesz arra, hogy önerőként szolgáljon a hitelfelvételhez, ezáltal sokkal többen fognak hozzáférni a lakáshitelekhez is.

Magyar Péter hétfőn, a 2027-es költségvetést bemutató hétfői felszólalásában a Wekerle Plusz program egyik pilléreként jelentette be a lakástakarékok állami támogatásának újbóli bevezetését. A kormányfő arról beszélt: 5 és 10 év futamidejű megtakarítások jönnek, közvetlen, vissza nem térítendő állami támogatással. Az állam öt éves futamidőnél 10%-kal, a hatodik évtől már 20%-kal egészítené ki a megtakarításokat.

Kármán András prezentációjából az is kiderül: a Wekerle LTP-t akár 1,8 millió forinttal támogatná a kormány 10 év alatt, amiből arra következtethetünk, hogy havi 100 ezer forint lesz a havonta befizethető legmagasabb összeg.

Forrás: Pénzügyminisztérium

Elképzelhetünk egy tíz év futamidejű, havi 100 ezer forint saját befizetésre épülő lakástakarékot, melynél az első öt évben 10%-os, a második öt évben 20%-os állami támogatás jár a befizetésekre. Ekkor tíz év alatt 12 millió forint saját befizetés keletkezik, amihez az első 6 millióra 600 ezer forintot, a második 6 millióra 1,2 millió forintot tehet hozzá a kormány.

Így pont kijön a Kármán András által felrajzolt 1,8 millió forintos támogatás.

Arról, hogy pontosan miként működhet a Tisza-kormány által megálmodott új LTP, és mennyi pénzt nyerhetnek azok, akik belevágnak a Wekerle lakástakarékba, ebben a friss elemzésünkben írtunk részletesen.

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