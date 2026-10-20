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Kiverte a biztosítékot a vitatott szoftvercég felbukkanása az etikus befektetési alapban – Lépéskényszerben a vagyonkezelő óriás
Befektetés

Kiverte a biztosítékot a vitatott szoftvercég felbukkanása az etikus befektetési alapban – Lépéskényszerben a vagyonkezelő óriás

Portfolio
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A HSBC Asset Management megvizsgálja a Palantir kizárását a 9 milliárd dolláros globális iszlám részvényindex-alapjából, miután több nagy brit munkáltatói nyugdíjpénztár is kifogásolta az amerikai szoftvervállalatba történő befektetést – számolt be a Financial Times.

A brit állami hátterű Nest nyugdíjrendszer és a több mint 7 millió tagot számláló People's Pension is jelezte aggályait a HSBC felé a Palantir alapban való szerepeltetése miatt. A HSBC alapja, amely az S&P Global 1200 Shariah Select Indexet követi, az év első felében 38,3 millió dollár értékben vásárolt Palantir-részvényeket. A Nest mintegy 40 ezer tagja fektetett be az alapba, és a pénztárhoz több megkeresés is érkezett a Palantir jelenléte miatt.

A technológiai vállalatot az amerikai és az izraeli védelmi iparhoz fűződő kapcsolatai miatt övezi vita.

Európában több kormányzati szerv – Svájcban, Németországban és Franciaországban – elutasította vagy lecserélte a szoftvereit. Az év elején Sadiq Khan londoni polgármester megakadályozta a cég 50 millió fontos szerződését a londoni rendőrséggel (Metropolitan Police), bár a polgármesteri hivatal jelezte, hogy a döntés nem a vállalat értékrendjével vagy etikájával függött össze.

A saría előírásainak megfelelő alapok az iszlám jog és etika elveit követik, amelyek korlátozzák a befektetésre alkalmas vállalatok körét. A benchmark indexek eltérő összetétele azonban azt eredményezheti, hogy az alapok meglehetősen széles befektetési portfóliót tartanak. A HSBC márciusban váltotta le az alap által követett indexet a Dow Jones Islamic Market Titans 100-ról az S&P mutatójára, ami a Palantir bekerüléséhez vezetett.

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A HSBC közölte, hogy megvizsgálja, az alkalmazott megközelítés továbbra is megfelel-e a befektetők elvárásainak. A vagyonkezelő hozzátette, megértik, mennyire fontos, hogy az ilyen alapok tükrözzék a bennük befektetők értékrendjét, ezért minden ügyfélészrevételt komolyan vesznek, és gondosan felülvizsgálják az ügyet. Umer Suleman, az Islamic Finance Council UK igazgatósági tagja elmondta, hogy az alap több befektetője is megkereste őt, akik valódi felháborodásukat és döbbenetüket fejezték ki a Palantir szerepeltetése miatt.

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