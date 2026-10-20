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Kritikus szinten a veszélyt jelző mutató: megijedtek a befektetők, kegyetlenül büntetik a francia kötvényeket
Befektetés

Kritikus szinten a veszélyt jelző mutató: megijedtek a befektetők, kegyetlenül büntetik a francia kötvényeket

Portfolio
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A francia állampapírok heves eladási hulláma jól rávilágít arra, hogy a globálisan emelkedő hozamkörnyezetben a tőkéért folyó verseny egyre nagyobb nyomás alá helyezi a hitelfelvevőket – figyelmeztetett a BlackRock Investment Institute (BII) a Bloomberg tudósítása szerint.

A francia kormány költségvetési megszorításokat próbál végrehajtani, miközben országszerte tüntetésekkel néz szembe a megélhetési költségek és az iskolai körülmények miatt. Mindez a kötvénypiacokon is érződik, hiszen a francia és a német tízéves állampapírhozamok közötti különbség – az egyik legfontosabb kockázati mutató – kedden átlépte a 150 bázispontot,

majd 159 bázispontos csúcsot ért el, ami a 2011-es eurózónás adósságválság óta nem látott szint.

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"A francia helyzet jól mutatja, miért számít a szelektív hozzáállás" – írták a Wei Li vezette BII-stratégák. A Bund feletti hozamfelár növekedése azt jelzi, hogy a befektetők egyre nagyobb kompenzációt követelnek Franciaország költségvetési és politikai kockázataiért.

A stratégák szerint az eurózóna ma jóval felkészültebb egy válság kezelésére, mint tizenöt évvel ezelőtt, mivel az EKB hatékonyabb eszközökkel rendelkezik, a bankrendszer pedig lényegesen erősebb. Ugyanakkor Franciaország GDP-arányos államadóssága megközelíti a 120 százalékot, miközben az eurózóna egészének adósságrátája visszatért a 2011-es, mintegy 89 százalékos szintre.

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A BlackRock elemzői azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy az EKB beavatkozása nem garantált, így további volatilitás, illetve továbbgyűrűző hatások is lehetségesek. Az eurózóna állampapírjaival kapcsolatban a BII semleges álláspontot képvisel, bár megjegyzi, hogy a válogatás nélküli eladási hullám lehetőségeket teremthet olyan piacokon, mint Spanyolország, ahol az államháztartás jobb állapotban van.

A BII szerint Európán kívül is bőven akadnak befektetési lehetőségek, hiszen a globális kötvények több mint 80 százaléka kínál jelenleg 4 százalék feletti hozamot, szemben az öt évvel ezelőtti alig 6,3 százalékkal. A stratégák elsősorban az amerikai állampapírokat – amelyeket a múlt héten felminősítettek – és a feltörekvő piaci, helyi devizás adósságot, különösen a latin-amerikait tartják vonzónak, emellett mérsékelték a japán állampapírokkal szembeni alulsúlyozásukat is.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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