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Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban
Befektetés

Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban

Portfolio
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54,25 millió euró keretösszegű szolgáltatási szerződést írt alá a 4iG a montenegrói Közmunkaügyi Minisztériummal – jelentette be kedden a 4iG a Budapesti Értéktőzsde oldalán.
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A megállapodás egy átfogó digitalizációs és technológiai fejlesztési program megvalósítására irányul, amely Montenegró rendvédelmi és határrendészeti szerveit érinti.

A projekt célja, hogy a rendvédelmi és határrendészeti infrastruktúra technológiai korszerűsítésén keresztül támogassa Montenegró felkészülését az európai uniós csatlakozásra.

A mostani szerződés a 4iG korábban már bejelentett montenegrói projektjeihez kapcsolódik, amelyekről a társaság március 25-én adott tájékoztatást.

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