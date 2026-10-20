Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban

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A megállapodás egy átfogó digitalizációs és technológiai fejlesztési program megvalósítására irányul, amely Montenegró rendvédelmi és határrendészeti szerveit érinti.

A projekt célja, hogy a rendvédelmi és határrendészeti infrastruktúra technológiai korszerűsítésén keresztül támogassa Montenegró felkészülését az európai uniós csatlakozásra.

A mostani szerződés a 4iG korábban már bejelentett montenegrói projektjeihez kapcsolódik, amelyekről a társaság március 25-én adott tájékoztatást.

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Címlapkép forrása: Portfolio