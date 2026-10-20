17°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Tőkeemelésre és kategóriaváltásra készül az O3 Partners
Befektetés

Tőkeemelésre és kategóriaváltásra készül az O3 Partners

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jóváhagyta az O3 Partners N.V. részvénykibocsátásához és tőzsdei kategóriaváltásához kapcsolódó tájékoztatót a holland pénzügyi felügyelet (AFM) – derül ki a társaság keddi rendkívüli tájékoztatásából.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Keress azon, hogy mások befektetnek
Mire készül az O3 Partners a tőzsdén? Ismerje meg a céget és a tervezett részvénykibocsátás célját november 3-án Oszkó Péterrel!
Információ és jelentkezés

A társaság legfeljebb 1 764 706 új törzsrészvényt kínálna fel nyilvános értékesítésre Magyarországon,

az így bevont tőkével pedig a vállalat növekedését finanszírozná.

A részvénykibocsátással párhuzamosan

az O3 Partners a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról a szabályozott piac Standard kategóriájába lépne át.

Még több Befektetés

Kritikus szinten a veszélyt jelző mutató: megijedtek a befektetők, kegyetlenül büntetik a francia kötvényeket

Itt vannak az új, állami támogatásos LTP részletei: akár 1,8 millió forintot ad a Tisza-kormány!

Több tízmillió eurós szerződést kötött a 4iG Montenegróban

A vállalat jelenleg 3 346 259 darab törzsrészvénnyel rendelkezik, amelyek az újonnan kibocsátott papírokkal együtt kerülnének bevezetésre a Standard kategóriába.

Az O3 Partners közleménye szerint a nyilvános kibocsátás az O3 Partners növekedési stratégiáját szolgálja, amely három irányra épül.

  • Az O3 Partners további alapkezelői részesedések megszerzésével kívánja bővíteni tevékenységét. Olyan partnereket keres, amelyek tapasztalt befektetési csapattal, eredményes szakmai múlttal és erős helyi kapcsolatokkal rendelkeznek. Az új érdekeltségek révén a társaság további piacokon jelenhet meg, és a meglévő befektetéseket kiegészítő területeken vállalhat szerepet.
  • A növekedés másik fontos forrása új befektetési alapok indítása meglévő és új partnerekkel. Az O3 Partners az alapok létrehozását és a befektetőktől történő tőkebevonást is támogatja, és saját tőkével is részt vehet bennük. A sikeres forrásbevonás növelheti az alapkezelők által kezelt vagyont és rendszeres díjbevételeit, az alapok eredményes befektetései pedig később további jövedelmet hozhatnak.
  • Az O3 Partners az érdekeltségei közötti együttműködésre is épít. A befektetési csapatok üzleti kapcsolataik és tapasztalataik megosztásával segíthetik egymást új befektetők és befektetési lehetőségek elérésében, valamint a finanszírozott vállalkozások nemzetközi terjeszkedésében. A közös működési és technológiai háttér fejlesztése hatékonyabbá teheti a munkájukat.

Mindezek révén az O3 Partners olyan diverzifikált vállalati és befektetési struktúrát kíván kialakítani, amely nem egyetlen vállalat, alap, befektetési stratégia vagy piaci ciklus eredményétől függ, hanem több, egymást kiegészítő értékteremtési forrásra épül - közölte a cég.

A kategóriaváltás és az első kereskedési nap pontos időpontjáról a Budapesti Értéktőzsde dönt. A jóváhagyott tájékoztatót a társaság, valamint az érintett felügyeleti szervek és a BÉT honlapján teszik közzé.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány
Jöhet a rég várt fordulat az oktatásban: jelentős tananyag-csökkentésre készül a minisztérium
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility