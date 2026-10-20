Tőkeemelésre és kategóriaváltásra készül az O3 Partners

Keress azon, hogy mások befektetnek Mire készül az O3 Partners a tőzsdén? Ismerje meg a céget és a tervezett részvénykibocsátás célját november 3-án Oszkó Péterrel!

A társaság legfeljebb 1 764 706 új törzsrészvényt kínálna fel nyilvános értékesítésre Magyarországon,

az így bevont tőkével pedig a vállalat növekedését finanszírozná.

A részvénykibocsátással párhuzamosan

az O3 Partners a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról a szabályozott piac Standard kategóriájába lépne át.

A vállalat jelenleg 3 346 259 darab törzsrészvénnyel rendelkezik, amelyek az újonnan kibocsátott papírokkal együtt kerülnének bevezetésre a Standard kategóriába.

Az O3 Partners közleménye szerint a nyilvános kibocsátás az O3 Partners növekedési stratégiáját szolgálja, amely három irányra épül.

Az O3 Partners további alapkezelői részesedések megszerzésével kívánja bővíteni tevékenységét. Olyan partnereket keres, amelyek tapasztalt befektetési csapattal, eredményes szakmai múlttal és erős helyi kapcsolatokkal rendelkeznek. Az új érdekeltségek révén a társaság további piacokon jelenhet meg, és a meglévő befektetéseket kiegészítő területeken vállalhat szerepet.

A növekedés másik fontos forrása új befektetési alapok indítása meglévő és új partnerekkel. Az O3 Partners az alapok létrehozását és a befektetőktől történő tőkebevonást is támogatja, és saját tőkével is részt vehet bennük. A sikeres forrásbevonás növelheti az alapkezelők által kezelt vagyont és rendszeres díjbevételeit, az alapok eredményes befektetései pedig később további jövedelmet hozhatnak.

Az O3 Partners az érdekeltségei közötti együttműködésre is épít. A befektetési csapatok üzleti kapcsolataik és tapasztalataik megosztásával segíthetik egymást új befektetők és befektetési lehetőségek elérésében, valamint a finanszírozott vállalkozások nemzetközi terjeszkedésében. A közös működési és technológiai háttér fejlesztése hatékonyabbá teheti a munkájukat.

Mindezek révén az O3 Partners olyan diverzifikált vállalati és befektetési struktúrát kíván kialakítani, amely nem egyetlen vállalat, alap, befektetési stratégia vagy piaci ciklus eredményétől függ, hanem több, egymást kiegészítő értékteremtési forrásra épül - közölte a cég.

A kategóriaváltás és az első kereskedési nap pontos időpontjáról a Budapesti Értéktőzsde dönt. A jóváhagyott tájékoztatót a társaság, valamint az érintett felügyeleti szervek és a BÉT honlapján teszik közzé.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio