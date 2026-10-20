Váratlan bejelentést tett a világ egyik legnagyobb chipgyártója: leépítéshullám jön a cégnél

A Qualcomm világszerte létszámleépítésbe kezd az éves teljesítményértékeléseket követően. Cristiano Amon vezérigazgató egy belső feljegyzésben teljesítményközpontú létszámcsökkentésként jellemezte az intézkedést, az érintett munkavállalók értesítése pedig novemberben kezdődik meg.

Amon a munkatársaknak küldött levelében kifejtette, hogy a lépés célja az erősebb teljesítménykultúra megteremtése, valamint

azon területek rendezése, ahol a vállalat teljesítménye következetesen elmaradt a várakozásoktól.

A körlevél nem részletezte a leépítések pontos mértékét. A Qualcomm tavaly szeptemberben mintegy 52 ezer alkalmazottat foglalkoztatott világszerte, túlnyomó többségüket teljes munkaidőben.

A világ egyik legnagyobb okostelefon-chipgyártóját idén érzékenyen érintette a fogyasztói elektronikai piac visszaesése, amit a memóriaárak megugrása miatt megcsappanó kereslet váltott ki a kulcsfontosságú piacokon. A társaság részvényeinek árfolyama 2026-ban mindössze 1,5 százalékkal emelkedett, miközben az S&P 500 index több mint 12, a Philadelphia félvezető-index pedig közel 60 százalékot erősödött.

A Qualcomm a júliusi gyorsjelentésében a piaci várakozásoktól elmaradó negyedéves eredményre figyelmeztetett, és jelezte, hogy az Apple-nek szállított komponensekből származó bevételei a vártnál gyorsabban csökkennek. Ugyanakkor a vállalat arra számít, hogy az adatközponti és egyéb, nem okostelefonos üzletágak növekedése a 2027-es pénzügyi évre bőségesen ellensúlyozza majd a kieső árbevételt.

Amon a feljegyzésben hangsúlyozta, hogy a leépítéseknél az üzleti prioritásokat, a szervezeti igényeket és a szükséges kompetenciákat veszik figyelembe. Az üzletágak bővülésével a szükséges készségek és szaktudás köre is átalakult, így a megfelelő munkatársaknak kell a megfelelő pozíciókban ülniük – tette hozzá a vezérigazgató.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images