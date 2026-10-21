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25 milliárd dollárt fizethet a Meta
Befektetés

25 milliárd dollárt fizethet a Meta

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Egy új-mexikói bíróság 25 milliárd dollár megfizetésére kötelezte a Meta Platformst, miután egy esküdtszék megállapította, hogy a vállalat megtévesztette a felhasználókat a Cambridge Analytica-botrányhoz kapcsolódó perben.

Új-Mexikó főügyésze 2021-ben indított pert a Meta ellen, miután kiderült, hogy a Cambridge Analytica – a Donald Trump 2016-os elnöki kampányában is közreműködő brit politikai tanácsadó cég – egy külső alkalmazáson keresztül mintegy 87 millió Facebook-felhasználó személyes adataihoz férhetett hozzá a hozzájárulásuk nélkül. Az állam érvelése szerint

a Meta félretájékoztatta a felhasználókat arról, hogy kik férhetnek hozzá az adataikhoz, miként kezeli a platform a gyűlöletbeszédet és az álhíreket, valamint tudatosan elnézte a káros tartalmakat, ha azok a cég pénzügyi érdekeit szolgálták.

Az esküdtszék még szeptemberben állapította meg,hogy a vállalat és annak vezetői által tett 29 nyilatkozatból 26 megtévesztő volt. A testület szerint a Meta több mint 43 millió alkalommal sértette meg Új-Mexikó fogyasztóvédelmi törvényeit, alapul véve a megtévesztő állítások célközönségét alkotó felhasználók számát. Az állami jogszabályok jogsértésenként akár 5000 dolláros bírság kiszabását is lehetővé teszik, a teljes összeg pedig Új-Mexikó oktatási rendszerét illeti meg – tájékoztatott Raúl Torrez főügyész.

Az október 1-jei tárgyaláson az állam jogi képviselője 35–40 milliárd dolláros büntetés kiszabását kérte, hangsúlyozva, hogy ezt a tisztességes eljárás alkotmányos garanciái és az esküdtszéki döntés egyaránt alátámasztják.

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Ez a bíróság az egyetlen olyan nyelven szóljon a Metához, amelyet az megért: a pénz nyelvén

– fogalmazott. A Meta beadványaiban a bírság felső határának 3,45 milliárd dollárban történő megállapítását kérte, arra hivatkozva, hogy az ennél magasabb összeg elriaszthatja a vállalkozásokat az államból. A cég álláspontja szerint nem értékesítik a felhasználói adatokat, az állam pedig nem bizonyította, hogy bármelyik fogyasztót ténylegesen megtévesztették volna.

Fél éven belül ez már a második alkalom volt, hogy egy Santa Fe-i esküdtszék Új-Mexikó javára döntött a Metával szemben. Az első, márciusban lezárult perben az esküdtek megállapították, hogy a Meta megtévesztette a felhasználókat a kiskorúak biztonságát illetően a Facebook, az Instagram és a WhatsApp platformokon, amiért 375 millió dolláros polgári jogi bírságot szabtak ki. A per második szakaszában a bíró további 567 millió dollár megfizetését rendelte el egy új-mexikói, fiatalkorúak mentálhigiénéjét támogató alap javára, egyúttal kötelezte a Metát a kiskorú felhasználókat védő intézkedések bevezetésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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