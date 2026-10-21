Akadozik a nagy átállás, nem találnak elegendő privát befektetést a gigantikus brit nyugdíjalapok

Tavaly 17 nagy nyugdíjszolgáltató – köztük az Aviva, a Legal & General, a Royal London és a Standard Life – írta alá az úgynevezett Mansion House-megállapodást. Ebben vállalták, hogy 2030-ig a meghatározott hozzájárulású (defined contribution, DC) alapjaikban lévő vagyon legalább 10 százalékát globális privát piaci eszközökbe fektetik, és ennek felét kifejezetten brit eszközökbe irányítják. A Pensions UK és az Association of British Insurers friss adatai szerint a növekedési fázisban lévő DC-vagyonelemek 6,6 százaléka, azaz 22,1 milliárd font van jelenleg privát piaci befektetésekben, amiből 3,3 százalékot, vagyis
11,1 milliárd fontot tesznek ki a brit eszközök.
A hazai eszközalokáció legnagyobb része – 8 milliárd font – brit ingatlanokban fekszik, míg az infrastruktúrára 1,3 milliárd, a privát hitelezésre pedig 900 millió font jut. A hazai magántőke-befektetések (private equity) összege mindössze 500 millió fontot ér el, ami a piaci szereplők szerint a magas költségekre és a megfelelő szakértelem hiányára vezethető vissza. A nyugdíjszolgáltatók emellett további 3,3 milliárd fontnyi befektetésre kötelezték el magukat, de ezeket az összegeket még nem helyezték ki.
Yvonne Braun, az ABI igazgatója rámutatott, hogy a célszám elérése továbbra is nehéz feladat. Ezt nehezíti, hogy a DC-alapok vagyona gyorsan gyarapszik, így egyre nagyobb tőkét kell a privát piacokra csatornázni a kívánt arány fenntartásához. A tőzsdén kívüli eszközök elérése ráadásul költségesebb a nyilvánosan kereskedett értékpapírokénál, és speciális szaktudást igényel. Braun hangsúlyozta, hogy a szektornak el kell mozdulnia a pusztán költségközpontú szemlélettől a diverzifikált, magasabb hozamot célozó megközelítés felé.
Michael Moore, a UK Private Capital vezetője csalódást keltőnek értékelte az eredményeket, hangsúlyozva, hogy a nyugdíjszolgáltatók nem haladnak a megfelelő ütemben. Véleménye szerint Nagy-Britannia egy generációs lehetőséget szalaszt el a technológiai szuverenitás és a munkahelyteremtés terén, ha a gyorsan növekvő brit vállalkozások nem jutnak hozzá a fejlődésükhöz szükséges tőkéhez.
Zoe Alexander, a Pensions UK szakpolitikai vezetője ugyanakkor óvatosságra intett a túlzott kormányzati beavatkozással kapcsolatban. Arra figyelmeztetett, hogy ha az állam kötelezően előírná a hazai befektetési arányokat a nyugdíjalapoknak, az mesterségesen felhajtaná az eszközárakat, és végső soron a megtakarítók hozamát veszélyeztetné. A tőkekihelyezés felgyorsítását ezért a szektor és a kormányzat közötti konstruktív együttműködésben látja.
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