20°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Az Anthropic már a héten benyújthatja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat
Befektetés

Az Anthropic már a héten benyújthatja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Akár már pénteken nyilvánosan is benyújthatja S-1 jelű kibocsátási tájékoztatóját az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat. A lépés a történelem eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez (IPO) vezethet, miközben fontos próbatétel lesz a mesterségesintelligencia-szektor iránti befektetői étvágy szempontjából is - írta meg a Yahoo Finance.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A cég júniusban bizalmasan nyújtotta be a tőzsdei regisztrációs dokumentumait az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez (SEC). A hatóság szabályai szerint a nyilvános közzétételnek legalább 15 nappal a hivatalos befektetői körút (roadshow) kezdete előtt meg kell történnie.

A dokumentum közzététele kulcsfontosságú eljárási lépés egy esetleges novemberi tőzsdei debütálás előtt, amely egyben először nyújt betekintést a szélesebb befektetői közönség számára a cég pénzügyi adataiba.

Az Anthropic 2026 első félévében 16,3 milliárd dolláros árbevételt ért el, miközben a nettó vesztesége meghaladta a 80 milliárd dollárt – derült ki a Wall Street Journal keddi beszámolójából. A Financial Times értesülései szerint a harmadik negyedévben az árbevétel 16,8 milliárd dollárra ugrott az előző negyedéves 11,5 milliárdról, és a vállalat kiigazított alapon már nyereséget termel. A Wall Street várakozásai alapján a tőzsdei bevezetés akár 100 milliárd dollárnyi friss tőkét is hozhat a cégnek egy 2000 milliárd dolláros vállalatértékelés mellett, ami felülmúlná a SpaceX júniusi piacra lépését is.

A Dario Amodei vezérigazgató és testvére, Daniela Amodei elnök által alapított cég a Claude chatbottal, a népszerű Claude Code fejlesztői eszközzel és a Claude Cowork szolgáltatással épített ki erős pozíciókat a vállalati piacon. A társaság milliárdos összegeket fordít az AI-infrastruktúra fejlesztésére, valamint a Claude-modellek betanítására és üzemeltetésére. Ebben többek között a Google-lel és az Amazonnal működik együtt, de bérel GPU-kapacitást a SpaceX Colossus 1 adatközpontjában is.

Még több Befektetés

Új lendületet kapott az AI-sztori, szárnyal a SpaceX

Mi vár rád, állampapírpiac? Mikor lesz Magyarországon euró? - A legégetőbb kérdések és válaszok egy helyen

Viharos széllel és esővel csap le a ciklon: erre számíthatunk október 23-án

A gigantikus kibocsátás ugyanakkor egyre nehezebb tőkepiaci környezetben valósulhat meg. A héten a dél-koreai Elice részvényei 32 százalékot zuhantak az első kereskedési napjukon, míg az Nvidia által támogatott Firmus Grid a hónap elején kénytelen volt visszavonni tőzsdei terveit, miután a befektetők sokallták a megcélzott cégértékelést. A már tőzsdén jelen lévő AI-vállalatok árfolyama is ingadozik, mivel a befektetők a szektor hatalmas tőkeigényét látva egyre óvatosabbá válnak – különösen a CoreWeave került górcső alá a magas adósságállománya és a bizonytalanabb bevételi kilátásai miatt.

Az Anthropic méretéből fakadóan a kibocsátás időzítése más, tőzsdei bevezetés előtt álló vállalatok számára is meghatározó igazodási pont lesz. Fő riválisa, az OpenAI tőzsdei debütálása a várakozások szerint 2027 elejére csúszhat.

Címlapkép forrása: 2024 Cheng Xin via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
Új lendületet kapott az AI-sztori, szárnyal a SpaceX
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility