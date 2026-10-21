Az Anthropic már a héten benyújthatja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat

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A cég júniusban bizalmasan nyújtotta be a tőzsdei regisztrációs dokumentumait az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez (SEC). A hatóság szabályai szerint a nyilvános közzétételnek legalább 15 nappal a hivatalos befektetői körút (roadshow) kezdete előtt meg kell történnie.

A dokumentum közzététele kulcsfontosságú eljárási lépés egy esetleges novemberi tőzsdei debütálás előtt, amely egyben először nyújt betekintést a szélesebb befektetői közönség számára a cég pénzügyi adataiba.

Az Anthropic 2026 első félévében 16,3 milliárd dolláros árbevételt ért el, miközben a nettó vesztesége meghaladta a 80 milliárd dollárt – derült ki a Wall Street Journal keddi beszámolójából. A Financial Times értesülései szerint a harmadik negyedévben az árbevétel 16,8 milliárd dollárra ugrott az előző negyedéves 11,5 milliárdról, és a vállalat kiigazított alapon már nyereséget termel. A Wall Street várakozásai alapján a tőzsdei bevezetés akár 100 milliárd dollárnyi friss tőkét is hozhat a cégnek egy 2000 milliárd dolláros vállalatértékelés mellett, ami felülmúlná a SpaceX júniusi piacra lépését is.

A Dario Amodei vezérigazgató és testvére, Daniela Amodei elnök által alapított cég a Claude chatbottal, a népszerű Claude Code fejlesztői eszközzel és a Claude Cowork szolgáltatással épített ki erős pozíciókat a vállalati piacon. A társaság milliárdos összegeket fordít az AI-infrastruktúra fejlesztésére, valamint a Claude-modellek betanítására és üzemeltetésére. Ebben többek között a Google-lel és az Amazonnal működik együtt, de bérel GPU-kapacitást a SpaceX Colossus 1 adatközpontjában is.

A gigantikus kibocsátás ugyanakkor egyre nehezebb tőkepiaci környezetben valósulhat meg. A héten a dél-koreai Elice részvényei 32 százalékot zuhantak az első kereskedési napjukon, míg az Nvidia által támogatott Firmus Grid a hónap elején kénytelen volt visszavonni tőzsdei terveit, miután a befektetők sokallták a megcélzott cégértékelést. A már tőzsdén jelen lévő AI-vállalatok árfolyama is ingadozik, mivel a befektetők a szektor hatalmas tőkeigényét látva egyre óvatosabbá válnak – különösen a CoreWeave került górcső alá a magas adósságállománya és a bizonytalanabb bevételi kilátásai miatt.

Az Anthropic méretéből fakadóan a kibocsátás időzítése más, tőzsdei bevezetés előtt álló vállalatok számára is meghatározó igazodási pont lesz. Fő riválisa, az OpenAI tőzsdei debütálása a várakozások szerint 2027 elejére csúszhat.

Címlapkép forrása: 2024 Cheng Xin via Getty Images