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Családi vagyontervezés 2026-ban: Miért érdemes most újragondolni a teljes vagyoni struktúrát?
Befektetés

Családi vagyontervezés 2026-ban: Miért érdemes most újragondolni a teljes vagyoni struktúrát?

Portfolio
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Egy jelentős családi vagyon megőrzése és gyarapítása messze túlmutat a puszta befektetési döntéseken. Az adózási jogszabályok változásai, a tulajdonosi struktúra védelme, a családon belüli döntéshozatal és a generációváltás mind-mind meghatározzák, hogy a vagyon mennyire marad stabil és kiszámítható hosszú távon. A vagyonadó körüli egyre aktívabb diskurzus pedig most különösen aktuálissá teszi a teljes vagyoni rendszer stratégiai felülvizsgálatát.

Hogyan érdemes felkészülni a változó környezetre? Milyen szempontok garantálják a vagyon biztonságát generációkon át?

Webináriumunkon egy tipikus magyar vállalkozó családi és vagyoni helyzetén keresztül mutatjuk be a legfontosabb jogi, adózási és pénzügyi összefüggéseket.

3 élethelyzet – 3 stresszteszt a gyakorlatban

A webinárium során ugyanazt a vagyoni struktúrát három valósághű forgatókönyv alapján modellezzük és tesszük stresszteszt alá:

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  1. Változó adókörnyezet: Milyen jogi és pénzügyi választilépésekkel minimalizálhatók az adókockázatok?
  2. Váratlan döntéshozatali kiesés: Mi történik, ha az alapító átmenetileg vagy tartósan kiesik az irányításból?
  3. Cégértékesítés (Exit): Milyen új kihívásokat és lehetőségeket teremt, ha a vállalkozó részben vagy egészben értékesíti a cégét?

Bár a helyzetek eltérőek, a fő kérdés közös: hogyan építhető fel olyan vagyoni struktúra, amely bármilyen váratlan élethelyzetben megvédi a család érdekeit?

A teljes kép számít: Jog, adó és befektetés egyensúlya

A vagyonvédelemben és -tervezésben nem léteznek elszigetelt döntések. Egy cégeladás például nemcsak a tulajdonosi szerkezetet rendezi át, de alapjaiban változtatja meg a család befektetési stratégiáját és hosszú távú céljait is.

Szakértőink a három forgatókönyvet együtt, komplexen elemezik jogi, adózási és befektetési szempontból – megmutatva, miként illeszthetők az egyes lépések egyetlen, átgondolt vagyonstratégiába.

Stratégiai döntések a családi vagyon jövőjéért

A családi vagyon stabilitása nem egyetlen jó döntésen múlik, hanem a rendszer egészének összehangolt működésén.

Webináriumunkon gyakorlati választ kap arra, hogyan:

  • vizsgálja felül a családi vagyon jelenlegi szerkezetét,
  • azonosítsa és kezelje az adózási és jogi kockázatokat,
  • hozzon időben időtálló döntéseket a változó gazdasági környezetben.

További információ: ITT

Regisztráció: Családi vagyonstratégia

Időpont: 2026. 11. 03. 18:00-19:30

Vegyen részt webináriumunkon, és tegye jövőbiztossá családi vagyonát!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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