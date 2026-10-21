Családi vagyontervezés 2026-ban: Miért érdemes most újragondolni a teljes vagyoni struktúrát?

Hogyan érdemes felkészülni a változó környezetre? Milyen szempontok garantálják a vagyon biztonságát generációkon át?
Webináriumunkon egy tipikus magyar vállalkozó családi és vagyoni helyzetén keresztül mutatjuk be a legfontosabb jogi, adózási és pénzügyi összefüggéseket.
3 élethelyzet – 3 stresszteszt a gyakorlatban
A webinárium során ugyanazt a vagyoni struktúrát három valósághű forgatókönyv alapján modellezzük és tesszük stresszteszt alá:
- Változó adókörnyezet: Milyen jogi és pénzügyi választilépésekkel minimalizálhatók az adókockázatok?
- Váratlan döntéshozatali kiesés: Mi történik, ha az alapító átmenetileg vagy tartósan kiesik az irányításból?
- Cégértékesítés (Exit): Milyen új kihívásokat és lehetőségeket teremt, ha a vállalkozó részben vagy egészben értékesíti a cégét?
Bár a helyzetek eltérőek, a fő kérdés közös: hogyan építhető fel olyan vagyoni struktúra, amely bármilyen váratlan élethelyzetben megvédi a család érdekeit?
A teljes kép számít: Jog, adó és befektetés egyensúlya
A vagyonvédelemben és -tervezésben nem léteznek elszigetelt döntések. Egy cégeladás például nemcsak a tulajdonosi szerkezetet rendezi át, de alapjaiban változtatja meg a család befektetési stratégiáját és hosszú távú céljait is.
Szakértőink a három forgatókönyvet együtt, komplexen elemezik jogi, adózási és befektetési szempontból – megmutatva, miként illeszthetők az egyes lépések egyetlen, átgondolt vagyonstratégiába.
Stratégiai döntések a családi vagyon jövőjéért
A családi vagyon stabilitása nem egyetlen jó döntésen múlik, hanem a rendszer egészének összehangolt működésén.
Webináriumunkon gyakorlati választ kap arra, hogyan:
- vizsgálja felül a családi vagyon jelenlegi szerkezetét,
- azonosítsa és kezelje az adózási és jogi kockázatokat,
- hozzon időben időtálló döntéseket a változó gazdasági környezetben.
További információ: ITT
Regisztráció: Családi vagyonstratégia
Időpont: 2026. 11. 03. 18:00-19:30
Vegyen részt webináriumunkon, és tegye jövőbiztossá családi vagyonát!
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