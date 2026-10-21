Elfogyott a lendület, lefordulás a magyar tőzsdén

Többségében emelkednek az európai tőzsdék délelőtt, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,4, az olasz FTSE MIB 0,2, a spanyol IBEX pedig 0,3 százalékos pluszban jár. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,4 százalékkal került feljebb, miközben a brit FTSE 100 lényegében stagnál.

A magyar tőzsde alulteljesít az európai piacokhoz képest, a BUX jelenleg 0,3 százalékos mínuszban áll, vagyis teljesen visszaadta a reggeli emelkedést.