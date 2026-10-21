16°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek
Befektetés

Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Javuló hangulatban telt a szerdai kereskedés a tőzsdéken, Európában és Amerikában is. A tengerentúlon a Nasdaq vezette az erősödést. A technológiai szektorban a SpaceX gyorsjelentése adott lendületet az AI-hoz kötődő részvényeknek.
Megosztás

Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek

A legnagyobb erősödést a Nasdaq érte el.

  • A Dow Jones 52 856,8 ponton fejezte be a napot, 0,69 százalékos emelkedéssel.
  • Az S&P 500 értéke 7 757,2 pont lett, ami 0,58 százalékos erősödést jelent.
  • A Nasdaq 1,05 százalékkal került feljebb, az index 26 702,9 ponton zárt.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A technológiai szektorban a SpaceX gyorsjelentése adott lendületet az AI-hoz kötődő részvényeknek: a vállalat 161 százalékos harmadik negyedéves bevételnövekedésről számolt be, AI-üzletága pedig kilencszeresére bővült, amire a részvény 7 százalékos emelkedéssel reagált. A chipgyártók is jelentős pluszban zártak, az AMD csaknem 4 százalékkal, az Nvidia több mint 2 százalékkal, a Micron és a Marvell ugyancsak több mint 2 százalékkal erősödött. A SpaceX és a Tesla emellett különbizottságokat hozott létre egy esetleges egyesülés megvitatására. Joe Zidle, a Cresset vezető piaci stratégája szerint a SpaceX számai azt jelzik, hogy az AI-felfutásnak lehet még tere, ugyanakkor nem tűnt el annak kockázata, hogy a befektetők túlzott lelkesedéssel és túl sok tőkével fordulnak a szektor felé.

Megosztás

Határozott emelkedés látszik az amerikai részvénypiacon

A három vezető index közül továbbra is a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq teljesít a legerősebben.

  • A Dow Jones 52 775,3 ponton áll, 0,53 százalékos pluszban.
  • Az S&P 500 0,68 százalékkal emelkedik, az index értéke 7 764,7 pont.
  • A Nasdaq 26 746,1 ponton jár, ami 1,22 százalékos erősödést jelent.

A technológiai szektorban a SpaceX került a figyelem középpontjába: a részvény 10 százalékkal emelkedik, miután a vállalat 161 százalékos harmadik negyedéves bevételnövekedésről számolt be, AI-üzletága pedig kilencszeresére bővült. A bejelentés a mesterséges intelligenciához kötődő részvényeknek is lendületet adott, az AMD mintegy 3 százalékkal, az Nvidia közel 2 százalékkal, a Micron és a Marvell pedig nagyjából 2 százalékkal erősödik. A SpaceX körül az is új fejlemény, hogy Elon Musk szerint a vállalat és a Tesla különbizottságokat hozott létre egy

lehetséges egyesülés megvitatására,

miközben a Tesla több mint 3 százalékos pluszban jár a gyorsjelentése előtt. Joe Zidle, a Cresset vezető piaci stratégája szerint a SpaceX eredményei arra utalnak, hogy az AI-felfutásban még lehet tartalék, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a befektetők túlzott lelkesedéssel és túl sok tőkével áraznak bizonyos területeket.

Megosztás

25 milliárd dollárt fizethet a Meta

Egy új-mexikói bíróság 25 milliárd dollár megfizetésére kötelezte a Meta Platformst, miután egy esküdtszék megállapította, hogy a vállalat megtévesztette a felhasználókat a Cambridge Analytica-botrányhoz kapcsolódó perben.

Tovább a cikkhez
25 milliárd dollárt fizethet a Meta
Megosztás

A Nasdaq vezeti az erődösödést

Emelkednek az amerikai részvényindexek, a technológiai papírok felülteljesítésével továbbra is a Nasdaq vezeti az erősödést.

  • A Dow Jones 52 691,7 ponton áll, 0,37 százalékos emelkedéssel.
  • Az S&P 500 értéke 7 757,9 pont, ami 0,59 százalékos erősödést jelent.
  • A Nasdaq 1,21 százalékkal került feljebb, az index 26 743,7 ponton jár.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A befektetők figyelme ismét az AI-szektorra irányul, miután a SpaceX harmadik negyedéves bevétele 161 százalékkal nőtt, mesterségesintelligencia-üzletága pedig kilencszeresére bővült. A vállalat részvénye 10 százalékkal emelkedik, és a lendület a chipgyártókra is átterjedt: az AMD mintegy 3 százalékkal, az Nvidia közel 2 százalékkal, a Micron és a Marvell pedig nagyjából 2 százalékkal kerül feljebb. A piacon ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy az AI-infrastruktúrára fordított jelentős, részben hitelből finanszírozott beruházásokat hosszabb távon igazolja-e a kereslet.

Megosztás

Drasztikus lépésre szánta el magát az e-kereskedelmi óriás: újabb leépítési hullám érkezik

Az eBay online piactér a munkavállalói állományának mintegy 9 százalékát bocsátja el a működés egyszerűsítése, valamint az erőforrások leggyorsabban növekvő üzletágakba történő átcsoportosítása érdekében.

Tovább a cikkhez
Drasztikus lépésre szánta el magát az e-kereskedelmi óriás: újabb leépítési hullám érkezik
Megosztás

Erősödnek az amerikai indexek

Erősödnek az amerikai részvényindexek, a technológiai papírok felülteljesítésével a Nasdaq emelkedik a legnagyobb mértékben.

  • A Dow Jones 52 658,3 ponton áll, 0,31 százalékos emelkedéssel.
  • Az S&P 500 értéke 7 753,1 pont, ami 0,53 százalékos erősödést jelent.
  • A Nasdaq 1,14 százalékkal került feljebb, az index 26 726,4 ponton jár.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A technológiai szektort a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmus támogatja: a SpaceX árfolyama 9 százalékkal ugrott meg, miután a vállalat 161 százalékos harmadik negyedéves bevételnövekedésről számolt be, Elon Musk pedig közölte, hogy a SpaceX és a Tesla különbizottságokat hozott létre egy esetleges egyesülés megvitatására. A Tesla több mint 3 százalékkal erősödik a gyorsjelentése előtt. Az AI-hoz kötődő részvények közül az AMD és az Nvidia közel 2 százalékkal, a Broadcom mintegy 1 százalékkal kerül feljebb. A befektetők a Meta piaczárás után érkező gyorsjelentésére is várnak.

Megosztás

Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde

Alapvetően pozitív hangulatban telt a mai kereskedés a piacokon, Európában a kezdeti iránykeresés után nap közben egyre feljebb kerültek a tőzsdék, a hazai részvénypiac azonban kimaradt a nemzetközi emelkedésből. A BUX index végül 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.

Tovább a cikkhez
Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde
Megosztás

Az Anthropic már a héten benyújthatja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat

Akár már pénteken nyilvánosan is benyújthatja S-1 jelű kibocsátási tájékoztatóját az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat. A lépés a történelem eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez (IPO) vezethet, miközben fontos próbatétel lesz a mesterségesintelligencia-szektor iránti befektetői étvágy szempontjából is - írta meg a Yahoo Finance.

Tovább a cikkhez
Az Anthropic már a héten benyújthatja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat
Megosztás

Újabb 26 országban jelennek meg reklámok a ChatGPT-ben

Újabb 26 országra terjesztette ki a ChatGPT-ben megjelenő hirdetéseket az OpenAI, így már 89 piacon érhető el a szolgáltatás. A lépéssel a vállalat a hirdetési bevételeit kívánja növelni egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt.

Tovább a cikkhez
Újabb 26 országban jelennek meg reklámok a ChatGPT-ben
Megosztás

A Nasdaq vezeti az emelkedést Amerikában

Többségében emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos pluszban jár a nyitás után. A Dow Jones ezzel szemben lényegében stagnál, 0,06 százalékos mínuszban áll.

lOk9F4kj

Európában határozottabb az emelkedés, a német DAX 1,4, az olasz FTSE MIB 1,3, a spanyol IBEX 1,1, a francia CAC pedig 1 százalékos pluszban jár. A brit FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb, az összeurópai Stoxx 600 pedig közel 1 százalékot emelkedett.

Megosztás

Akár 130 millió eurónyi kötvényt bocsáthat ki a Shopper Park Plus

Legfeljebb 130 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátás lehetőségét vizsgálja a Shopper Park Plus – közölte az ingatlancég. A tervezett kibocsátásban a Concorde működik közre forgalmazóként.

A társaság hangsúlyozta, hogy a kötvénykibocsátás megvalósításáról még nem született végleges döntés. A további lényeges fejleményekről később tájékoztatja a befektetőket.

Megosztás

Az AI-papírok húzhatják az amerikai tőzsdéket

Emelkedést jeleznek a határidős indexek az amerikai nyitás előtt: az S&P 500 futures mintegy 0,3, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,7, a Dow-é pedig 0,1 százalékos pluszban jár. A technológiai részvényeknek a SpaceX és a Super Micro Computer friss számai adnak lendületet.

A Supermicro több mint 12 százalékkal emelkedik, miután előzetes negyedéves bevétele és bruttó marzsa is jóval meghaladhatta a várakozásokat. A jó hírek a Dellt, a HPE-t és a chipgyártókat is felfelé húzzák. A SpaceX mintegy 8 százalékos pluszban jár a nyitás előtt az erős gyorsjelentés és a Teslával vizsgált esetleges egyesülés hírére.

Kapcsolódó cikkünk

Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla

Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade

A másik oldalon a Netflix több mint 6 százalékot esett: a profit felülteljesítése ellenére a negyedik negyedéves előrejelzés és az éves hirdetési bevételi cél csökkentése csalódást okozott.

A mai kereskedés után sem fogynak el a fontos események: piaczárás után jelent a Meta és a Tesla, amelyek számai újabb irányt adhatnak a technológiai szektornak. Közben az ismét dráguló, 110 dollár körül járó Brent továbbra is napirenden tartja az inflációs kockázatokat.

Megosztás

Nagyot nőtt a Netflix profitja, mégis csúnyán ütötték a részvényt

A Netflix a harmadik negyedévben a vártnál nagyobb profitot termelt, a befektetők mégis eladással reagáltak a gyorsjelentésre, mivel a negyedik negyedévre adott visszafogottabb előrejelzés és a hirdetési bevételi cél csökkentése felerősítette a növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat. A vállalat közben átalakításba kezdett, amelynek keretében munkahelyeket szüntet meg és lecseréli a tartalomgyártás vezetését.

Tovább a cikkhez
Nagyot nőtt a Netflix profitja, mégis csúnyán ütötték a részvényt
Megosztás

Újabb merész lépés az Nvidiától: drasztikusan felgyorsítják a mesterséges intelligencia terjedését

Az Nvidia bemutatta legújabb fejlesztését, a DSX Pod AI Factoryt, amely egy konténerméretű, kulcsrakész mesterségesintelligencia-rendszer. A berendezés hét Vera Rubin szerverrackből áll, és jelentősen lerövidítheti az AI-adatközpontok üzembe helyezését - számolt be a CNBC.

Tovább a cikkhez
Újabb merész lépés az Nvidiától: drasztikusan felgyorsítják a mesterséges intelligencia terjedését
Megosztás

Egy AI-lufi kellős közepén vagyunk a világ egyik leggazdagabb befektetője szerint

Ken Griffin, a Citadel alapítója szerint a befektetők "szinte biztosan" egy mesterségesintelligencia-lufi kellős közepén vannak, miközben a vállalatok többsége még mindig azzal küzd, hogyan tudna valódi értéket kinyerni az AI-technológiából - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Egy AI-lufi kellős közepén vagyunk a világ egyik leggazdagabb befektetője szerint
Megosztás

Reagált a Mol a NIS-üzletről szóló hírekre

Nem történt olyan változás a folyamatban lévő NIS-tranzakcióban, amelyről tájékoztatnia kellene a tőkepiacokat – közölte a Mol a szerb olajvállalat felvásárlásáról szóló szerdai sajtóhírekre reagálva. A társaság azt ígérte, új, releváns fejlemény esetén haladéktalanul tájékoztatást ad.

Tovább a cikkhez
Reagált a Mol a NIS-üzletről szóló hírekre
Megosztás

Emelkedik Európa, a magyar tőzsde lemaradt

Többségében emelkednek az európai tőzsdék délelőtt, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,4, az olasz FTSE MIB 0,2, a spanyol IBEX pedig 0,3 százalékos pluszban jár. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,4 százalékkal került feljebb, miközben a brit FTSE 100 lényegében stagnál.

A magyar tőzsde alulteljesít az európai piacokhoz képest, a BUX jelenleg 0,3 százalékos mínuszban áll, vagyis teljesen visszaadta a reggeli emelkedést.

8DeByrZ2
Megosztás

Csődvédelmet kért a Getty Images

Csődvédelmet kért a Getty Images Holdings, miután sikerült megállapodnia a szerkezetátalakítás feltételeiről. A lépés következtében a fotóarchívumáról és stockfotó-szolgáltatásáról ismert vállalatot kivezetik a tőzsdéről - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Csődvédelmet kért a Getty Images
Megosztás

A Mol emelkedik, a többi nagypapír esik

Kisebb mínuszban jár a magyar tőzsde délelőtt, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, így 143 281 ponton áll. A nagypapírok közül egyedül a Mol emelkedik, az olajcég részvényei 1,3 százalékos pluszban forognak. Az OTP 0,4 százalékkal, a Richter 0,3 százalékkal, Magyar Telekom pedig 1,8 százalékkal csökkent.

6oBWF70S
Megosztás

Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam

A francia Carrefour szupermarketlánc részvényeinek árfolyama egy ponton 12 százalékot zuhant, miután a vállalat a franciaországi társadalmi válsághelyzetre hivatkozva lefelé módosította az egész éves profitvárakozását - tudósított a CNBC.

Tovább a cikkhez
Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam
Megosztás

Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade

A Super Micro Computer a legutóbbi negyedévben jelentősen felülmúlhatta saját várakozásait, mivel az AI-szerverek iránti kereslet a korábban jelzettnél jóval nagyobb bevételt és kedvezőbb bruttó marzsot hozott. Az előzetes számokra két számjegyű emelkedéssel reagált az árfolyam, és a versenytársak részvényei is erősödtek. A befektetők figyelme ugyanakkor a növekedés tartósságára irányul, valamint arra, hogy a gyorsan bővülő forgalomból mennyi profit és készpénz marad a vállalatnál.

Tovább a cikkhez
Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade
Megosztás

Vegyesen indul a nap Európában

Kisebb elmozdulásokkal indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken: a német DAX és a brit FTSE 100 egyaránt 0,05 százalékos mínuszban jár, miközben a francia CAC 0,15, az olasz FTSE MIB pedig 0,19 százalékkal emelkedik. A spanyol IBEX 0,18 százalékot esett, az összeurópai Stoxx 600 ugyanakkor 0,13 százalékos pluszban áll.

A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul. A Super Micro Computer vártnál jóval erősebb előzetes számai kedvező jelzést adtak az AI-szerverek iránti keresletről, ma pedig az amerikai piaczárás után a Meta és a Tesla eredményei adhatnak újabb iránymutatást a technológiai szektornak.

O4LGvHM6
Megosztás

Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a BUX 0,8 százalékos pluszban indította a napot. A blue chipek közül a Mol 3 százalékot ugrott, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy áláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal.

Tovább a cikkhez
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Megosztás

Ralizik a Mol

Kilőtt a Mol árfolyama, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal. Az árfolyamot a mai kereskedésben emelkedő olajárak is segítik.

Az olajpapír a nyitás utáni percekben 3 százalékos pluszba került.

Megosztás

Rendkívüli bejelentés érkezett: aláírták a NIS eladásáról szóló szerződést a Mollal

Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a magyar Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség - közölte Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban.

Tovább a cikkhez
Rendkívüli bejelentés érkezett: aláírták a NIS eladásáról szóló szerződést a Mollal
Megosztás

Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla

A SpaceX a várakozásokat felülmúló negyedévet zárt, az eredményben az AI-üzletág látványos felfutása és a Starlink növekedése hozott fordulatot. A befektetőket a Teslával tervezett esetleges egyesülésről szóló bejelentés is kedvezően hangolta. A növekedés ugyanakkor rendkívüli beruházási kiadásokra épül, a következő negyedévre a társaság már 35–40 milliárd dolláros beruházást vetít előre.

Tovább a cikkhez
Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,34 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,41 százalékot esett, míg a CSI 300 1,25 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,94 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,45 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,69 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban a japán külkereskedelem szeptemberi számai jelentek meg. Ezt követi a brit inflációs adat. A szeptemberi fogyasztóiár-statisztika a Bank of England következő kamatdöntése szempontjából is meghatározó lehet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 10,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 88,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 495,88 1,0% 1,6% 1,6% 9,2% 12,4% 47,4%
S&P 500 7 712,57 0,3% -1,2% 0,8% 12,7% 14,5% 70,0%
Nasdaq 29 490,28 -0,1% -3,5% -0,5% 16,8% 17,3% 91,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 075,42 -1,3% -5,5% -1,5% 27,3% 30,3% 119,0%
Hang Seng 23 867,74 -1,3% -2,0% -3,6% -6,9% -7,7% -8,7%
CSI 300 4 152,11 -0,5% -2,9% -7,9% -10,3% -8,5% -15,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 304,42 -0,1% 0,2% 0,0% 3,3% 4,3% 63,0%
CAC 7 838,49 -0,4% 0,1% -2,8% -3,8% -4,5% 16,9%
FTSE 10 733 -0,3% 0,8% 0,7% 8,1% 14,1% 48,6%
FTSE MIB 49 071,37 0,0% -2,0% -4,8% 9,2% 15,8% 84,6%
IBEX 19 092,4 0,3% -0,6% -2,2% 10,3% 20,6% 111,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 455,91 -0,3% -0,1% -6,1% 29,2% 38,2% 163,7%
ATX 6 452,99 -0,8% -2,6% -5,1% 21,2% 39,9% 69,4%
PX 2 648,74 0,3% 1,7% -2,6% -1,4% 13,1% 96,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 500 -0,4% -2,1% -10,1% 18,2% 35,4% 122,6%
Mol 4 882 -1,7% -0,3% -5,4% 66,1% 76,2% 79,5%
Richter 12 710 0,6% 3,8% -0,9% 28,8% 22,8% 46,6%
Magyar Telekom 2 730 2,6% 5,0% 6,6% 52,3% 54,1% 533,4%
Nyersanyagok              
WTI 107,89 1,2% 13,1% 6,4% 88,4% 84,9% 29,1%
Brent 108,77 -0,6% 3,0% 4,6% 78,8% 78,1% 26,5%
Arany 4 134,35 -0,3% -0,7% -5,0% -4,4% -4,9% 131,8%
Devizák              
EURHUF 363,9750 0,2% -0,1% -0,2% -5,2% -6,4% 0,5%
USDHUF 323,6628 -0,1% -0,5% 1,7% -1,0% -3,0% 4,1%
GBPHUF 433,6050 0,7% 0,7% 2,1% -1,6% -3,2% 0,9%
EURUSD 1,1246 0,3% 0,5% -1,9% -4,2% -3,5% -3,5%
USDJPY 158,4300 0,0% 0,0% 0,6% 1,1% 5,2% 38,6%
GBPUSD 1,3388 0,5% 1,0% 0,2% -0,5% -0,2% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 82 946 1,4% -0,2% 2,6% -6,5% -25,0% 25,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Enyhülnek az olasz félelmek, szárnyal a milánói tőzsde

Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben, körözik Matolcsy fiát
Viharos széllel és esővel csap le a ciklon: erre számíthatunk október 23-án
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility