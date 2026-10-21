Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek
A legnagyobb erősödést a Nasdaq érte el.
- A Dow Jones 52 856,8 ponton fejezte be a napot, 0,69 százalékos emelkedéssel.
- Az S&P 500 értéke 7 757,2 pont lett, ami 0,58 százalékos erősödést jelent.
- A Nasdaq 1,05 százalékkal került feljebb, az index 26 702,9 ponton zárt.
A technológiai szektorban a SpaceX gyorsjelentése adott lendületet az AI-hoz kötődő részvényeknek: a vállalat 161 százalékos harmadik negyedéves bevételnövekedésről számolt be, AI-üzletága pedig kilencszeresére bővült, amire a részvény 7 százalékos emelkedéssel reagált. A chipgyártók is jelentős pluszban zártak, az AMD csaknem 4 százalékkal, az Nvidia több mint 2 százalékkal, a Micron és a Marvell ugyancsak több mint 2 százalékkal erősödött. A SpaceX és a Tesla emellett különbizottságokat hozott létre egy esetleges egyesülés megvitatására. Joe Zidle, a Cresset vezető piaci stratégája szerint a SpaceX számai azt jelzik, hogy az AI-felfutásnak lehet még tere, ugyanakkor nem tűnt el annak kockázata, hogy a befektetők túlzott lelkesedéssel és túl sok tőkével fordulnak a szektor felé.
Határozott emelkedés látszik az amerikai részvénypiacon
A három vezető index közül továbbra is a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq teljesít a legerősebben.
- A Dow Jones 52 775,3 ponton áll, 0,53 százalékos pluszban.
- Az S&P 500 0,68 százalékkal emelkedik, az index értéke 7 764,7 pont.
- A Nasdaq 26 746,1 ponton jár, ami 1,22 százalékos erősödést jelent.
A technológiai szektorban a SpaceX került a figyelem középpontjába: a részvény 10 százalékkal emelkedik, miután a vállalat 161 százalékos harmadik negyedéves bevételnövekedésről számolt be, AI-üzletága pedig kilencszeresére bővült. A bejelentés a mesterséges intelligenciához kötődő részvényeknek is lendületet adott, az AMD mintegy 3 százalékkal, az Nvidia közel 2 százalékkal, a Micron és a Marvell pedig nagyjából 2 százalékkal erősödik. A SpaceX körül az is új fejlemény, hogy Elon Musk szerint a vállalat és a Tesla különbizottságokat hozott létre egy
lehetséges egyesülés megvitatására,
miközben a Tesla több mint 3 százalékos pluszban jár a gyorsjelentése előtt. Joe Zidle, a Cresset vezető piaci stratégája szerint a SpaceX eredményei arra utalnak, hogy az AI-felfutásban még lehet tartalék, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a befektetők túlzott lelkesedéssel és túl sok tőkével áraznak bizonyos területeket.
25 milliárd dollárt fizethet a Meta
Egy új-mexikói bíróság 25 milliárd dollár megfizetésére kötelezte a Meta Platformst, miután egy esküdtszék megállapította, hogy a vállalat megtévesztette a felhasználókat a Cambridge Analytica-botrányhoz kapcsolódó perben.
A Nasdaq vezeti az erődösödést
Emelkednek az amerikai részvényindexek, a technológiai papírok felülteljesítésével továbbra is a Nasdaq vezeti az erősödést.
- A Dow Jones 52 691,7 ponton áll, 0,37 százalékos emelkedéssel.
- Az S&P 500 értéke 7 757,9 pont, ami 0,59 százalékos erősödést jelent.
- A Nasdaq 1,21 százalékkal került feljebb, az index 26 743,7 ponton jár.
A befektetők figyelme ismét az AI-szektorra irányul, miután a SpaceX harmadik negyedéves bevétele 161 százalékkal nőtt, mesterségesintelligencia-üzletága pedig kilencszeresére bővült. A vállalat részvénye 10 százalékkal emelkedik, és a lendület a chipgyártókra is átterjedt: az AMD mintegy 3 százalékkal, az Nvidia közel 2 százalékkal, a Micron és a Marvell pedig nagyjából 2 százalékkal kerül feljebb. A piacon ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy az AI-infrastruktúrára fordított jelentős, részben hitelből finanszírozott beruházásokat hosszabb távon igazolja-e a kereslet.
Drasztikus lépésre szánta el magát az e-kereskedelmi óriás: újabb leépítési hullám érkezik
Az eBay online piactér a munkavállalói állományának mintegy 9 százalékát bocsátja el a működés egyszerűsítése, valamint az erőforrások leggyorsabban növekvő üzletágakba történő átcsoportosítása érdekében.
Erősödnek az amerikai indexek
Erősödnek az amerikai részvényindexek, a technológiai papírok felülteljesítésével a Nasdaq emelkedik a legnagyobb mértékben.
- A Dow Jones 52 658,3 ponton áll, 0,31 százalékos emelkedéssel.
- Az S&P 500 értéke 7 753,1 pont, ami 0,53 százalékos erősödést jelent.
- A Nasdaq 1,14 százalékkal került feljebb, az index 26 726,4 ponton jár.
A technológiai szektort a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmus támogatja: a SpaceX árfolyama 9 százalékkal ugrott meg, miután a vállalat 161 százalékos harmadik negyedéves bevételnövekedésről számolt be, Elon Musk pedig közölte, hogy a SpaceX és a Tesla különbizottságokat hozott létre egy esetleges egyesülés megvitatására. A Tesla több mint 3 százalékkal erősödik a gyorsjelentése előtt. Az AI-hoz kötődő részvények közül az AMD és az Nvidia közel 2 százalékkal, a Broadcom mintegy 1 százalékkal kerül feljebb. A befektetők a Meta piaczárás után érkező gyorsjelentésére is várnak.
Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde
Alapvetően pozitív hangulatban telt a mai kereskedés a piacokon, Európában a kezdeti iránykeresés után nap közben egyre feljebb kerültek a tőzsdék, a hazai részvénypiac azonban kimaradt a nemzetközi emelkedésből. A BUX index végül 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.
Az Anthropic már a héten benyújthatja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat
Akár már pénteken nyilvánosan is benyújthatja S-1 jelű kibocsátási tájékoztatóját az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat. A lépés a történelem eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez (IPO) vezethet, miközben fontos próbatétel lesz a mesterségesintelligencia-szektor iránti befektetői étvágy szempontjából is - írta meg a Yahoo Finance.
Újabb 26 országban jelennek meg reklámok a ChatGPT-ben
Újabb 26 országra terjesztette ki a ChatGPT-ben megjelenő hirdetéseket az OpenAI, így már 89 piacon érhető el a szolgáltatás. A lépéssel a vállalat a hirdetési bevételeit kívánja növelni egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt.
A Nasdaq vezeti az emelkedést Amerikában
Többségében emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos pluszban jár a nyitás után. A Dow Jones ezzel szemben lényegében stagnál, 0,06 százalékos mínuszban áll.
Európában határozottabb az emelkedés, a német DAX 1,4, az olasz FTSE MIB 1,3, a spanyol IBEX 1,1, a francia CAC pedig 1 százalékos pluszban jár. A brit FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb, az összeurópai Stoxx 600 pedig közel 1 százalékot emelkedett.
Akár 130 millió eurónyi kötvényt bocsáthat ki a Shopper Park Plus
Legfeljebb 130 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátás lehetőségét vizsgálja a Shopper Park Plus – közölte az ingatlancég. A tervezett kibocsátásban a Concorde működik közre forgalmazóként.
A társaság hangsúlyozta, hogy a kötvénykibocsátás megvalósításáról még nem született végleges döntés. A további lényeges fejleményekről később tájékoztatja a befektetőket.
Az AI-papírok húzhatják az amerikai tőzsdéket
Emelkedést jeleznek a határidős indexek az amerikai nyitás előtt: az S&P 500 futures mintegy 0,3, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,7, a Dow-é pedig 0,1 százalékos pluszban jár. A technológiai részvényeknek a SpaceX és a Super Micro Computer friss számai adnak lendületet.
A Supermicro több mint 12 százalékkal emelkedik, miután előzetes negyedéves bevétele és bruttó marzsa is jóval meghaladhatta a várakozásokat. A jó hírek a Dellt, a HPE-t és a chipgyártókat is felfelé húzzák. A SpaceX mintegy 8 százalékos pluszban jár a nyitás előtt az erős gyorsjelentés és a Teslával vizsgált esetleges egyesülés hírére.
A másik oldalon a Netflix több mint 6 százalékot esett: a profit felülteljesítése ellenére a negyedik negyedéves előrejelzés és az éves hirdetési bevételi cél csökkentése csalódást okozott.
A mai kereskedés után sem fogynak el a fontos események: piaczárás után jelent a Meta és a Tesla, amelyek számai újabb irányt adhatnak a technológiai szektornak. Közben az ismét dráguló, 110 dollár körül járó Brent továbbra is napirenden tartja az inflációs kockázatokat.
Nagyot nőtt a Netflix profitja, mégis csúnyán ütötték a részvényt
A Netflix a harmadik negyedévben a vártnál nagyobb profitot termelt, a befektetők mégis eladással reagáltak a gyorsjelentésre, mivel a negyedik negyedévre adott visszafogottabb előrejelzés és a hirdetési bevételi cél csökkentése felerősítette a növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat. A vállalat közben átalakításba kezdett, amelynek keretében munkahelyeket szüntet meg és lecseréli a tartalomgyártás vezetését.
Újabb merész lépés az Nvidiától: drasztikusan felgyorsítják a mesterséges intelligencia terjedését
Az Nvidia bemutatta legújabb fejlesztését, a DSX Pod AI Factoryt, amely egy konténerméretű, kulcsrakész mesterségesintelligencia-rendszer. A berendezés hét Vera Rubin szerverrackből áll, és jelentősen lerövidítheti az AI-adatközpontok üzembe helyezését - számolt be a CNBC.
Egy AI-lufi kellős közepén vagyunk a világ egyik leggazdagabb befektetője szerint
Ken Griffin, a Citadel alapítója szerint a befektetők "szinte biztosan" egy mesterségesintelligencia-lufi kellős közepén vannak, miközben a vállalatok többsége még mindig azzal küzd, hogyan tudna valódi értéket kinyerni az AI-technológiából - közölte a Bloomberg.
Reagált a Mol a NIS-üzletről szóló hírekre
Nem történt olyan változás a folyamatban lévő NIS-tranzakcióban, amelyről tájékoztatnia kellene a tőkepiacokat – közölte a Mol a szerb olajvállalat felvásárlásáról szóló szerdai sajtóhírekre reagálva. A társaság azt ígérte, új, releváns fejlemény esetén haladéktalanul tájékoztatást ad.
Emelkedik Európa, a magyar tőzsde lemaradt
Többségében emelkednek az európai tőzsdék délelőtt, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,4, az olasz FTSE MIB 0,2, a spanyol IBEX pedig 0,3 százalékos pluszban jár. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,4 százalékkal került feljebb, miközben a brit FTSE 100 lényegében stagnál.
A magyar tőzsde alulteljesít az európai piacokhoz képest, a BUX jelenleg 0,3 százalékos mínuszban áll, vagyis teljesen visszaadta a reggeli emelkedést.
Csődvédelmet kért a Getty Images
Csődvédelmet kért a Getty Images Holdings, miután sikerült megállapodnia a szerkezetátalakítás feltételeiről. A lépés következtében a fotóarchívumáról és stockfotó-szolgáltatásáról ismert vállalatot kivezetik a tőzsdéről - számolt be a Bloomberg.
A Mol emelkedik, a többi nagypapír esik
Kisebb mínuszban jár a magyar tőzsde délelőtt, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, így 143 281 ponton áll. A nagypapírok közül egyedül a Mol emelkedik, az olajcég részvényei 1,3 százalékos pluszban forognak. Az OTP 0,4 százalékkal, a Richter 0,3 százalékkal, Magyar Telekom pedig 1,8 százalékkal csökkent.
Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam
A francia Carrefour szupermarketlánc részvényeinek árfolyama egy ponton 12 százalékot zuhant, miután a vállalat a franciaországi társadalmi válsághelyzetre hivatkozva lefelé módosította az egész éves profitvárakozását - tudósított a CNBC.
Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade
A Super Micro Computer a legutóbbi negyedévben jelentősen felülmúlhatta saját várakozásait, mivel az AI-szerverek iránti kereslet a korábban jelzettnél jóval nagyobb bevételt és kedvezőbb bruttó marzsot hozott. Az előzetes számokra két számjegyű emelkedéssel reagált az árfolyam, és a versenytársak részvényei is erősödtek. A befektetők figyelme ugyanakkor a növekedés tartósságára irányul, valamint arra, hogy a gyorsan bővülő forgalomból mennyi profit és készpénz marad a vállalatnál.
Vegyesen indul a nap Európában
Kisebb elmozdulásokkal indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken: a német DAX és a brit FTSE 100 egyaránt 0,05 százalékos mínuszban jár, miközben a francia CAC 0,15, az olasz FTSE MIB pedig 0,19 százalékkal emelkedik. A spanyol IBEX 0,18 százalékot esett, az összeurópai Stoxx 600 ugyanakkor 0,13 százalékos pluszban áll.
A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul. A Super Micro Computer vártnál jóval erősebb előzetes számai kedvező jelzést adtak az AI-szerverek iránti keresletről, ma pedig az amerikai piaczárás után a Meta és a Tesla eredményei adhatnak újabb iránymutatást a technológiai szektornak.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a BUX 0,8 százalékos pluszban indította a napot. A blue chipek közül a Mol 3 százalékot ugrott, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy áláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal.
Ralizik a Mol
Kilőtt a Mol árfolyama, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal. Az árfolyamot a mai kereskedésben emelkedő olajárak is segítik.
Az olajpapír a nyitás utáni percekben 3 százalékos pluszba került.
Rendkívüli bejelentés érkezett: aláírták a NIS eladásáról szóló szerződést a Mollal
Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a magyar Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség - közölte Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban.
Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla
A SpaceX a várakozásokat felülmúló negyedévet zárt, az eredményben az AI-üzletág látványos felfutása és a Starlink növekedése hozott fordulatot. A befektetőket a Teslával tervezett esetleges egyesülésről szóló bejelentés is kedvezően hangolta. A növekedés ugyanakkor rendkívüli beruházási kiadásokra épül, a következő negyedévre a társaság már 35–40 milliárd dolláros beruházást vetít előre.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,34 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,41 százalékot esett, míg a CSI 300 1,25 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,94 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,45 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,69 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban a japán külkereskedelem szeptemberi számai jelentek meg. Ezt követi a brit inflációs adat. A szeptemberi fogyasztóiár-statisztika a Bank of England következő kamatdöntése szempontjából is meghatározó lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 10,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 88,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 495,88
|1,0%
|1,6%
|1,6%
|9,2%
|12,4%
|47,4%
|S&P 500
|7 712,57
|0,3%
|-1,2%
|0,8%
|12,7%
|14,5%
|70,0%
|Nasdaq
|29 490,28
|-0,1%
|-3,5%
|-0,5%
|16,8%
|17,3%
|91,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 075,42
|-1,3%
|-5,5%
|-1,5%
|27,3%
|30,3%
|119,0%
|Hang Seng
|23 867,74
|-1,3%
|-2,0%
|-3,6%
|-6,9%
|-7,7%
|-8,7%
|CSI 300
|4 152,11
|-0,5%
|-2,9%
|-7,9%
|-10,3%
|-8,5%
|-15,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 304,42
|-0,1%
|0,2%
|0,0%
|3,3%
|4,3%
|63,0%
|CAC
|7 838,49
|-0,4%
|0,1%
|-2,8%
|-3,8%
|-4,5%
|16,9%
|FTSE
|10 733
|-0,3%
|0,8%
|0,7%
|8,1%
|14,1%
|48,6%
|FTSE MIB
|49 071,37
|0,0%
|-2,0%
|-4,8%
|9,2%
|15,8%
|84,6%
|IBEX
|19 092,4
|0,3%
|-0,6%
|-2,2%
|10,3%
|20,6%
|111,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 455,91
|-0,3%
|-0,1%
|-6,1%
|29,2%
|38,2%
|163,7%
|ATX
|6 452,99
|-0,8%
|-2,6%
|-5,1%
|21,2%
|39,9%
|69,4%
|PX
|2 648,74
|0,3%
|1,7%
|-2,6%
|-1,4%
|13,1%
|96,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 500
|-0,4%
|-2,1%
|-10,1%
|18,2%
|35,4%
|122,6%
|Mol
|4 882
|-1,7%
|-0,3%
|-5,4%
|66,1%
|76,2%
|79,5%
|Richter
|12 710
|0,6%
|3,8%
|-0,9%
|28,8%
|22,8%
|46,6%
|Magyar Telekom
|2 730
|2,6%
|5,0%
|6,6%
|52,3%
|54,1%
|533,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|107,89
|1,2%
|13,1%
|6,4%
|88,4%
|84,9%
|29,1%
|Brent
|108,77
|-0,6%
|3,0%
|4,6%
|78,8%
|78,1%
|26,5%
|Arany
|4 134,35
|-0,3%
|-0,7%
|-5,0%
|-4,4%
|-4,9%
|131,8%
|Devizák
|EURHUF
|363,9750
|0,2%
|-0,1%
|-0,2%
|-5,2%
|-6,4%
|0,5%
|USDHUF
|323,6628
|-0,1%
|-0,5%
|1,7%
|-1,0%
|-3,0%
|4,1%
|GBPHUF
|433,6050
|0,7%
|0,7%
|2,1%
|-1,6%
|-3,2%
|0,9%
|EURUSD
|1,1246
|0,3%
|0,5%
|-1,9%
|-4,2%
|-3,5%
|-3,5%
|USDJPY
|158,4300
|0,0%
|0,0%
|0,6%
|1,1%
|5,2%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3388
|0,5%
|1,0%
|0,2%
|-0,5%
|-0,2%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|82 946
|1,4%
|-0,2%
|2,6%
|-6,5%
|-25,0%
|25,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
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Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.