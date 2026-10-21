Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek

A három vezető index közül továbbra is a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq teljesít a legerősebben.

A Dow Jones 52 775,3 ponton áll, 0,53 százalékos pluszban.

Az S&P 500 0,68 százalékkal emelkedik, az index értéke 7 764,7 pont.

A Nasdaq 26 746,1 ponton jár, ami 1,22 százalékos erősödést jelent.

A technológiai szektorban a SpaceX került a figyelem középpontjába: a részvény 10 százalékkal emelkedik, miután a vállalat 161 százalékos harmadik negyedéves bevételnövekedésről számolt be, AI-üzletága pedig kilencszeresére bővült. A bejelentés a mesterséges intelligenciához kötődő részvényeknek is lendületet adott, az AMD mintegy 3 százalékkal, az Nvidia közel 2 százalékkal, a Micron és a Marvell pedig nagyjából 2 százalékkal erősödik. A SpaceX körül az is új fejlemény, hogy Elon Musk szerint a vállalat és a Tesla különbizottságokat hozott létre egy

lehetséges egyesülés megvitatására,

miközben a Tesla több mint 3 százalékos pluszban jár a gyorsjelentése előtt. Joe Zidle, a Cresset vezető piaci stratégája szerint a SpaceX eredményei arra utalnak, hogy az AI-felfutásban még lehet tartalék, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a befektetők túlzott lelkesedéssel és túl sok tőkével áraznak bizonyos területeket.