Melyik Magyarország legjobb befektetési alapja? És alapkezelője, privát- és prémium bankja? Szavazz!

A Portfolio idén is átadja a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 11-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között. Információ és jelentkezés

A díjak célja, hogy objektív mutatók, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján méltó elismerésben részesüljenek azok a szakemberek és intézmények, akik kiemelkedő teljesítményükkel formálják a hazai befektetési és vagyonkezelési szektor jövőjét.

A Te szavazatod is számít! Töltsd ki a rövid szavazólapot és segítsd a kedvenc alapodat és szolgáltatódat!

Szavazási határidő: október 30. 16:00

A nyerteseket a Portfolio november 11-i Professional Investment Day konferenciáját követően ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

Címlapkép forrása: Portfolio