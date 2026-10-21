Mi vár rád, állampapírpiac? Mikor lesz Magyarországon euró? - A legégetőbb kérdések és válaszok egy helyen

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Merre tartanak az állampapírhozamok, milyen befektetésekkel lehet most igazán nagyot nyerni, és hol gyülekeznek a következő nagyobb tőzsdei esés viharfelhői? A Portfolio Investment Day 2026 konferencián a hazai pénz- és tőkepiac meghatározó szereplői keresték a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Az Államadósság Kezelő Központ vezetője elárulta, melyik magyar állampapírt választaná most, a hazai alapkezelők pedig konkrét befektetési lehetőségek mellett arról is beszéltek, milyen veszélyeket tartogat a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz. Közben az is kiderült, milyen kihívásokkal néz szembe a magyar ipar, és hogyan alakíthatja át a befektetési környezetet a következő években az euró bevezetése.

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Elmondta az ÁKK vezére, hogy mire kell most figyelni az állampapírpiacon

Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója többek között rámutatott, hogy az eurózónához való csatlakozás egyik szükséges feltétele, azaz a hozamcsökkenés miatt a befektetők alacsonyabb hozamokat várhatnak el a magyar állampapíroktól. Egy ilyen környezetben, a régiós versenytársakhoz viszonyítva (a cseh és a lengyel példákat említette itt a vezető) már nem olyan jelentős a hazai állampapírpiaci lehetőségek versenyelőnye, mint korábban volt.

A kedvezőtlen fejlett nemzetközi hozamkörnyezetre (USA, német, francia) reflektálva kiemelte, hogy a külfödi folyamatoktól való erős függése miatt az általános hozamemelkedés nehézséget jelent a hazai állampapírpiac és az ÁKK számára is, és okot ad az aggodalomra; a fejlett világ jelentős részében rendkívül magasan alakulnak az államadósságok és a hiányok, hangsúlyozza.

Korábban ha az ÁKK növelni akarta az állományt és ha gyorsan volt szükség forrásra, akkor emelte a hozamokat a szervezet; az elmúlt időszakban pedig inkább az lett a fókusz, hogy az intézényi piaci hozamcsökkenések megjelenjenek a lakossági szektor számára is, többek között ezért is láthatjuk a hozamcsökkenést az állampapíroknál.

A lakossági állampapír így is az egyik legjobb elérhető opció hozam-kockázati szempontból

– emelte ki, többek között az adómentesség miatt is.

A következő időszak lakossági állampapírpiaci hozamának várható alakulásával kapcsolatban kiemelte, hogy

a 3-5 éves hozamszintet érdemes figyelni, ezek elsősorban a meghatározóak.

A vezető ezt követően többek között azt is felsorolta, hogy

neki személyesen milyen eszközökben áll most a pénze,

azt is elárulta, hogy jelenleg melyik magyar állampapírt venné meg,

de az eurócsatlakozás kihívásairól és lehetőségeiről is beszélt.

A költségvetésben elhangzott számok alapján ha optimista vagyok, akkor nem kizárt, hogy a kitűzött kormányzati célnál hamarabb teljesülhet a hiánycél, ez esetben akár 2030-ban is lehet euró. 2032-ig pedig ez nagyon jó eséllyel megtörténik

- zárta.

Sinkó Ottó szerint optimista az új költésgvetés

Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója a költségvetéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gazdasági környezetet és a külső tényezőket figyelembe véve

optimistának tartja azt.

Az európai gazdaság kilátásairól elmondta, hogy a Videoton tevékenysége elsősorban az európai piacokhoz kötődik, a kontinensen azonban jelenleg dekonjunktúra tapasztalható, és a közeljövőben sem számít általános gazdasági fellendülésre.

Az egyik legsúlyosabb problémának Európa versenyképességének elvesztését nevezte,

hozzátéve, hogy a Videoton számára elsősorban a régiós versenytársakkal szembeni versenyképesség megőrzése a meghatározó. Véleménye szerint Európa komoly dilemma előtt áll, a versenyképesség javításához ugyanis a Kína jelentette kihívásokra is választ kell találnia.

A Videoton helyzetével kapcsolatban kiemelte, hogy a vállalat sem klasszikus multinacionális társaságnak, sem tipikus magyar cégnek nem tekinthető. Korábban ugyanakkor szoros összefüggés volt megfigyelhető a társaság és a magyar ipar teljesítménye között. Az utóbbi időszakban azonban ebben változást tapasztalnak, a Videoton teljesítménye ugyanis képes volt elszakadni a magyar ipar általános folyamataitól. Ezzel összefüggésben külön kitért az európai autóipar jelenlegi nehézségeire is.

Az elektromos autózás térnyerésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy alapvetően átalakult az iparág, elsősorban azért, mert megváltoztak a meghatározó szereplők. Elmondása szerint a Videoton ismét jelentős elektronikai tevékenységet folytat, miközben az alkatrészgyártásban is aktív. A vállalat ugyanakkor az elektromos autózás területén hasonló lemaradással küzd, mint maga Európa.

Sinkó szerint további nehézséget jelent, hogy az elektromosautó-ipart nagyrészt távol-keleti vállalatok uralják, amelyek üzleti modelljét a teljes vertikális integráció jellemzi,

ez pedig jelentősen megnehezíti a külső beszállítók piacra jutását.

A Videoton egyik legnagyobb hátrányának az európai piacoktól való erős függőségét nevezte. Véleménye szerint a vállalatnak mind az iparági kapcsolatok, mind a globális jelenlét tekintetében meg kell találnia a helyét. A lehetséges új növekedési területek között az energetikát és az egészségügyet említette, amelyekben a jövőben erősítheti pozícióit a társaság.

A devizapiaci folyamatokról szólva elmondta, hogy a forint elmúlt időszakban tapasztalt erősödése nagyjából megfelezi a Videoton eredményességét, ugyanakkor hozzátette, hogy szerencsére „van honnan” visszaesnie a profitabilitásnak. A magyar vállalatoknak azt tanácsolta, hogy készüljenek fel a jelenlegi árfolyamszintek tartós fennmaradására, és üzleti működésüket is ehhez igazítsák, miközben megfelelően reagálnak a forint árfolyamának változásaira.

A lehetséges akvizíciókkal kapcsolatban óvatosságra intett. Kiemelte, hogy egy vállalatfelvásárlás önmagában is összetett folyamat, a Videoton számára pedig különösen fontos, hogy a potenciális célpont önállóan is működőképes legyen. Egy olyan társasággal, amely nem képes önálló működésre, nehezen tudnának mit kezdeni.

Végezetül a befektetési lehetőségekről is beszélt. Az egyedi részvények helyett inkább az ETF-eket tartja kedvezőbb választásnak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy személy szerint nem híve a részvénybefektetéseknek. A Videotonon keresztül meglévő kitettségén felül nem növelné részvényjellegű befektetéseit, helyette elsősorban az alacsonyabb kockázatú, kötvényjellegű eszközöket részesíti előnyben.

Ezek közül külön kiemelte az állampapírokat, valamint az amerikai inflációkövető államkötvényeket (TIPS) is megemlítette.

Mibe fektetnek most az alapkezelők?

Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája szerint meg kell nézni az elmúlt évek részvénypiaci raliját hajtó tényezőket; ezek közül fontos volt az amerikai gazdaság meglepő rezilienciája – innen továbbra is jó jelek jönnek. Ezen felül a vállalati eredmények hajtották az erős tőzsdei teljesítményt, ez a dinamika is fennmaradhat. De most már a kockázatok is megjelentek, hiszen rendkívül magasak a kötvényhozamok és az energiaárak is;

összességében ez a négy tényező most egyensúlyban lehet, ezek alakulására érdemes figyelni majd 2027-ben.

Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a mostani környezetben befektetni nehéz, tradelni inkább könnyű, olyan gyorsan változnak a dolgok. A kötvénypiacon nagyon sok a pesszimista befektető, ezzel ellentétben a részvénypiacon, vagyis főleg az AI-al kapcsolatban meg mindenki nagyon optimista. A befektetők a technológiai váltásoknál rövid távon túlhype-olják a történetet, ami után óhatatlanul is jön egy csalódási szakasz.

Most ez a csalódási szakaz jöhetett el, hiszen az AI-sztori finanszírozása nehézkesnek tűnik

Ezért most érdemes inkább visszafogottnak lenni,

a mostani környezetben inkább a kötvénysúlyt növelné, a rézvényét pedig csökkentené a vezető.

Pekár Dávid, befektetési igazgató, HOLD Alapkezelő szerint van most egy jelentős beruházási hullám és egy túlköltekezési trend, ez megemelte a hozamokat és most keresi az új egyensúly, az új balanszot a pénzügyi rendszer. Ráadásul egy olyan szektor tolja fel a hozamokat (az AI-on keresztül a nagy tech-cégek), amely nem igazán hozamérzékeny.

Ha már igazán fájni fog a reálhozam-emelkedés a nagy tech cégeknek, akkor jöhetnek majd az igazi változások, ekkor jöhet majd egy törés és egy nagyobb tőkepiaci esés,

emeli ki a vezető. Szerinte az inflációkövető lehetőségek felértékelődnek ebben az időszakban.

A vezetők többek között beszéltek még

az európai részvénypiaci és ipari kihívásokról,

a régiós és a magyar tőzsdei lehetőségekről és

és konkrét egyedi részvénybefektetési ötletekről.

Loncsák András például rámutatott, hogy

már nem csukott szemes vételekről beszélünk a magyar és a lengyel részvénypiacok esetében, az átárazódás megtörtént.

Pekár Dávid hozzátette, hogy a régiós, eddig remekül teljesítő - és most már nem alulértékelt - nagyvállalatok túlnyomó többsége ciklikus iparágból jön, ez is egy olyan kockázat, ami miatt inkább óvatosak most a régiós befektetéseket illetően. Bánhalmi Gábor pedig hangsúlyozta, hogy ne az egyedi sztorikat keressék a befektetők, hanem diverzifikált portfóliókhoz nyúljanak inkább.

Novemberben jön az O3 Partners kibocsátása

Oszkó Péter, az O3 Partners alapító- vezérigazgatója rámutatott, hogy Magyarországon és Európa-szerte nagyon messze van még a lakosság a klasszikus 60-40% részvény-kötvény aránytól, jóval kevesebb részvényt tartanak az emberek, mint lehetne. Ez azért kedvezőtlen, mert a részvénypiaci eredmények az elmúlt 5 évben messze felülteljesítették a kötvényeket és az ingatlanbefektetéseket is. A lakossági befektetések 25 százaléka ráadásul még mindig készpénzben és bankbetétben van, a részvények aránya a magyar lakosság körében pedig alig 3 százalék, ami rendkívül alacsony.

Ezt követően a magántőke-befektetések előnyeire tért ki,

amelyek általában (rövid és hosszabb távon is) megverik még a részvénypiaci hozamokat is;

a hollandiai székhelyű O3 Partners ebben az iparágban épít portfóliót és kínál lehetőségeket a befektetőknek. Részletesen ismertette a vállalat működési mechanizmusát, amely részesedéssel rendelkezik alapkezelőkben és alapokban; a cég ún. “GP stake” modellben működik, jelenleg 5 üzletággal operálnak, a kezelt vagyon mértéke körülbelül 300 millió euró. A GP-társaságokat általában magasabb volatilitás és magasabb hozam jellemzi, emeli ki Oszkó Péter.

A novemberi kibocsátás részleteiről és motivációiról is beszélt a vezető az előadásában, amely a korábbiakkal ellentétben a lakosság számára is elérhető lesz.

Borba fektetni? A sikerhez a pénznél jóval több kell

Kovács Nimród, a Kovács Nimród Pincészet tulajdonosa elmondta, hogy a 2000-es évek elején lépett be a borászati ágazatba, döntését azonban nem elsősorban befektetési szempontok vezérelték, hanem az a cél, hogy hozzájáruljon a magyar borászat színvonalának emeléséhez és nemzetközi elismertségének növeléséhez. Egerbe részben személyes kapcsolatai révén került, ugyanakkor a térség hűvösebb éghajlata is fontos szerepet játszott a választásában.

A borászatban szerzett tapasztalatai közül mindenekelőtt a szerénység fontosságát emelte ki, mivel rendkívül összetett szakmáról van szó. Véleménye szerint a borászat erősen szubjektív terület, ahol a minőség mellett a személyes történeteknek és a márkaépítésnek is meghatározó szerepe van. Hangsúlyozta, hogy minden sikeres bormárka mögött szükség van egy jól felépített történetre, amely megkülönbözteti a terméket a versenytársaktól.

Saját befektetési portfóliójával kapcsolatban elmondta, hogy a borászat különleges helyet foglal el benne, mivel ezen a területen nem kíván kompromisszumokat kötni. A borászati érdekeltség ugyanakkor legfeljebb portfóliója értékének 20 százalékát teszi ki, emellett más területeken, többek között műtárgyakban és festményekben is tart befektetéseket.

A magyar borok nemzetközi piacra jutásával kapcsolatban az osztrák bormarketinget állította példaként, és hangsúlyozta, hogy a magas minőség mellett az erős, tudatos márkaépítés is elengedhetetlen a sikerhez.

A borászati együttműködésekről szólva úgy vélekedett, hogy a magyar termelők jellemzően inkább önállóan szeretnek dolgozni, kevésbé nyitottak a szövetkezeti működésre. A borászatba befektetni kívánóknak pedig azt tanácsolta, hogy egy jól körülhatárolt, speciális piaci területre összpontosítsanak, mivel az ágazatban hosszú távon rendkívül nehéz stabil megélhetést biztosítani.

Szűcs Róbert, a Jammertal Borbirtok társtulajdonosa szintén a reputáció és a személyes elkötelezettség jelentőségét hangsúlyozta. Elmondta, hogy a Villányban rejlő lehetőségek felismerése mellett erős küldetéstudat is motiválta a borászatba történő belépését. Véleménye szerint a bor egyben a borász névjegye is, hiszen termékein keresztül ítélik meg a nemzetközi piacon.

A borászatban szerzett legfontosabb tapasztalataként a türelmet emelte ki. Mint fogalmazott, szinte mindent meg lehet változtatni erővel, a természetet azonban nem. A borászat különösen kitett a természeti körülményeknek, ezért az egyik legnagyobb kihívást számára annak elfogadása jelentette, hogy bizonyos tényezőkre nincs közvetlen ráhatása. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínálkozó lehetőségeket minden esetben meg kell ragadni.

A vörösborok minőségéről úgy vélekedett, hogy a megítélés alapvetően egyszerű: egy bor vagy jó, vagy nem. Hozzátette, hogy a borászat állandó kísérletezés és folyamatos törekvés a jobb minőség elérésére, amihez megfelelő eszközökre és körülményekre is szükség van. Szerinte a kedvező adottságok nem csökkentik a befektetett munka értékét, hanem éppen hozzájárulnak a magasabb színvonalú eredményekhez.

Befektetési stratégiájáról elmondta, hogy maga is fontosnak tartja a diverzifikációt, ezért egymástól jelentősen eltérő üzletágakban rendelkezik érdekeltségekkel. A borászatot ugyanakkor ő is külön kategóriaként kezeli, amelynek értékét nem pusztán a pénzügyi megtérülés adja.

Kiemelte, hogy életének egyik legnagyobb sikerélményét a boraival elért eredmények jelentik, amelyek nemcsak személyes önbecsülését erősítették, hanem Villány nemzetközi megítéléséhez is hozzájárultak. Véleménye szerint a borászatban elengedhetetlen a személyes kötődés és az ágazat iránti szeretet, ezek hiányában ugyanis a tevékenység könnyen teherré válhat.

A bormarketing kérdésében hangsúlyozta, hogy a sikeres értékesítés alapfeltétele a valóban jó minőségű termék. Ezzel kapcsolatban kritikusan beszélt a magyar borok átlagos minőségéről, amely meglátása szerint korábban a fogyasztói bizalmat is kedvezőtlenül befolyásolta.

A szövetkezeti borászatok létrehozását illetően szkeptikus álláspontot képviselt, szerinte Magyarországon ennek jelenleg kevés realitása van.

Végezetül a borászatot befektetésként mérlegelőknek is megfogalmazott egy tanácsot: aki elsősorban pénzügyi megtérülést keres, az inkább vásároljon magának jó borokat, mintsem borászatba fektessen. Az ágazatot ebből a szempontból a futballhoz hasonlította, érzékeltetve, hogy a sikerhez a jelentős anyagi ráfordítás mellett komoly személyes elhivatottságra is szükség van.

Címlapkép forrása: Portfolio