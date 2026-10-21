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OTP, olaj vagy bitcoin? Elárulták a profik, mibe fektetnének most
Befektetés

OTP, olaj vagy bitcoin? Elárulták a profik, mibe fektetnének most

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Megtörhetett a bitcoin eddig jól ismert ciklikussága, az olajárak tartósan magasak maradhatnak, a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz pedig egyre komolyabb kérdéseket vet fel. A bizonytalan piaci környezet ugyanakkor bőven tartogat lehetőségeket: az olajipari szolgáltatóktól a lítiumon át a magyar és amerikai részvényekig számos konkrét befektetési ötlet került terítékre a Portfolio Investment Day 2026 konferencián. A szakértők azt is elárulták, hol látnak most komoly felértékelődési potenciált, és melyik befektetésekkel érdemes inkább óvatosnak lenni.

Véget ért a kriptotél?

Mogyorósi Attila, a CoinCash társalapító-vezérigazgatója szerint a bitcoin piacán továbbra is érvényesül a négyéves ciklikusság, az árfolyam pedig a következő időszakban 60 és 90 ezer dollár között oldalazhat. A kamatkörnyezettel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a kriptovaluták eredeti koncepciója éppen a hagyományos pénzügyi rendszerektől való függetlenségre épült, ugyanakkor a piac mára jelentősen átalakult.

A befektetési lehetőségekről elmondta, hogy viszonylag kevés megbízható kriptoprojektet lát, egy kriptoportfólióban pedig legalább 50 százalékos bitcoinsúlyt tart indokoltnak. A magyar szabályozási környezettel kapcsolatban kiemelte, hogy a CoinCash hét hónapig kénytelen volt szüneteltetni működését, és jelenleg is csak korlátozottan tud tevékenykedni.

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Szabó Dávid, a HOLD Alapkezelő Decent Investments portfóliómenedzsere ezzel szemben úgy véli, hogy a korábban megszokott kriptopiaci ciklusok megtörhettek. Tartós bikapiac helyett inkább egy elhúzódó túladottságot követő felpattanást lát. Kockázatként említette az Anthropic várható tőzsdei bevezetését, amely a SpaceX kapcsán szerzett tapasztalatok alapján eladói nyomást generálhat, valamint a mesterséges intelligencia térnyerését is.

A bitcoint illetően hangsúlyozta, hogy a digitális aranyként emlegetett eszköz árfolyama továbbra is függ a kamatkörnyezettől. A portfólióépítés kapcsán 8–10 százalékos kriptokitettséget még vállalhatónak tart, amennyiben annak jelentős részét bitcoin teszi ki. Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy a kisebb kriptovaluták közül több akár teljesen elértéktelenedhet a következő években.

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A bitcoinon túli befektetési lehetőségek közül a Hyperliquidet (HYPE) és a Zcash-t (ZEC) emelte ki, előbbi esetében azonban a magas értékeltségre is felhívta a figyelmet.

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Nem csak a nagyok játszótere a magyar tőzsde

Hadházy Tamás, a Pensum Group alapítója és igazgatósági tagja a magyar gazdasági helyzetről kapcsolatban elmondta, hogy egyetért azzal, hogy kormányváltás helyett valamiféle rendszerváltás következett be, ez pedig megmutatkozik a gazdasági elképzelésekben is. Pozitívnak és helyesnek nevezte az euróbevezetésre irányuló törekvéseket, a fő irányok tekintetében pedig lehet szerinte tervezni, illetve az EU-s pénzek érkezésére is nagy szükség van. Elmondta azt is, hogy vannak olyan lépések is, amelyek nem fogják a gazdasági növekedést segíteni.

A kormányváltás űködésre gyakorolt hatásai közül kiemelte a költségvetésben látható adókedvezményeket (adójóváírás minimálbér erejéig). Nagy kihívást jelent viszont a vendégmunkástörvényt, amely szerinte az egész magyar gazdaságra komoly hatás lesz.

Sajnálja, hogy ebből politikai kérdés lett, hiszen szerinte a híresztelések ellenére 2% alatti a külföldi munkavállalók aránya (Csehországban pl. ez az arány 10%). Szerinte a vendégmunkás kategória el fog tűnni, az uniós szabályozások implementálása viszont hozhat pozitív fejleményeket. A foglalkoztatási célú engedélyek jogosultáságnak potenciális kiszélesítését emelte még ki, ami végső soron pozitív változás lehet.

Az innovációs járulék felemelése is okozhat kihívásokat, és a vagyonadó is szerinte egy nagyon méltányolható cél érdekében adott egyik lehető legrosszabb megoldás.

Az első féléves teljesítmény után az éves kilátásokkal kapcsolatban kiemelte. A negatív eredményekkel kapcsolatosan kiemelte, hogy az üzemi működés most is nyereséges, a veszteség jelentős része a vevőkövetlések átértékeléséből fakadt. A befektetések átszervezése pedig elősegíti a kockázatok csökkentését és új üzletágak potenciális elindítását. Azt kell nézni, hogy hol lesz a munkaerőpiac 5-10 év múlva.

Zárásként elárulta, hogy ingatlanban és értékpapírba, azon belül is részvényekbe fektet. Kisebb vállalatok papírjait is vásárolja.

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Solti Balázs, az Épduferr vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott, hogy Magyarországon jelenleg vállalkozni nem jobb vagy rosszabb, mint máskor volt. Szerinte minden kornak megvannak a maga kihívásai. Örülnek a mostani külső tényezőknek, a következő időszak pedig lényegesen kiszámíthatóbb lehet a vállalat számára. A folyamatban lévő szervezetfejlesztésnek a felénél tart most a cég. A befektetett energia masszív megtérülését várja.

A kormányváltással kapcsolatos pozitívumok közül kiemelte, hogy segít, hogy maradt az 5%-os lakás ÁFA, mivel a bejelentések előtt tapasztalható volt egyfajta kivárás. A Wekerle Plusz programot is lehetőségként értékelte, illetve pozitívumnak látta a kiszámíthatóságot.

Az első féléves teljesítmény után az éves kilátásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy az első féléves "alapozási" munkák után pozitív a jövőkép a lakóingatlan és az ipari területen is, stabli alapokat teremtettek. A terv, hogy két hónapon belül már külföldre is elkezdjen exportálni a vállalat. A GeoAkku üzletágat is kiemelte.

Elmondta, hogy a kriptopiacba és részvényekbe fektet.

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Hormuz hosszú árnyéka - Hogyan profitáljunk az energiakrízisből?

Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere az olajárral kapcsolatban rossz kilátásokat fogalmazott meg, tartósan magasan mardhatnak az árak, és még emelkedésre is van tér, különösen a dízel piacán. Megdrágultak a finomítói cégek és a tankerek, a tengeri fúrással folgalkozó vállalatok viszont tartogathatnak jó lehetőségeket.

A mezőgazdasági nyersanyagokat emelte ki, a lítiumot is vonzónak találja, az urán és a rézkeresletet pedig a magas reálkamatok befolyásolják, jelenleg negatív irányba. Kiemelte még az AI beruházások körüli pesszimizmust is. A lítiumnál kezdenek kedvező szintek kialakulni szerinte.

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Molnár Péter, az Erste Investment USA-üzletkötője és nyersanyagpiaci specialistája szintén elhúzódó konfliktusra számít. Pufferként a tartalékok piacradobását és a politikai alkuk valósznűségét emelte ki, de a keresletrombolásra is figyelmeztetett. A finomítói cégek közül az Exxon, a Valero, és a Chevron részvényeit emelte ki, melyek szerinte már inkább drágák, a fúrással foglalkozó cégeket emelte ki, az Oil Field Services szektor cégeit nevezte még meg.

Energiaintenzív iparágak közül az aluminium kohókat emelte ki, melyeknek nem gazdaságos a működtetése. Az Alcea-t emelte ki, mint potenciális, ám már koránt sem olcsó nyertest. A műtrágyás cégek közül a kanadai Nutrient emelte ki.

A réz sztorival kapcsolatosan kiemelte, hogy izgalmas, de nem olcsó, a 2020-as évek eleji Nvidiához hasonlította. A feltörekvő cégeket emelte ki, akik a rézmeddő feldolgozásával foglalkoznak. Különösen az Amerigo Resources-t emelte ki.

A lítium esését túlzásnak tartja, fontos az időtáv, de inkább egy árverseny, sem mint egy strukturális hiány, mint az urán esetében. A junior bányászcégek szerinte jóval kockázatosabb, de nagyon lehetőséget rejtenek.

A két szakember végezetül az arany és az ezüst kilátásival foglalkozott, Pletser Tamás az európai gázolaj jelentős emelkedésére számít, Molnár Péter pedig a neodímium és a prazeodímium emelkedésére számít, cégként pedig az MP Materialst nevezte meg.

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Mibe érdemes most befektetni?

A panel során a közönséget is bevonva, különböző időtávra vizsgáltak befektetési lehetőségeket a meghívott szakértőink.

Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője a bankrészvényeket emelte ki: a 200 napos mozgótálagot lélektanilag fontos támaszszintnek nevezte. A kockázatokat kiemelve a legnagyobb frusztrációnak a politikusok által vezérelt geopolitikai probléma (infláció), és az innovációt emmelte ki, amiből nehéz előrejelezni a befektetőknek és a döntéshozóknak.

Az Ai elterjedése szerinte jelentős hatékonyságnövekedést hozhat, olyan területeken is, melyekben ma még nem gondolnánk.

Az év végére várva az évvégi szezonalitás erősödését várja, a befektetők meg fogják venni a mostani esést.

Az AI-lufival kapcsolatosan elmondta, hogy a jelenlegi beruházási ütemhez nem biztos, hogy lesz elegendő pénze a cégeknek, ennek pedig elszívó hatásra lehet például az államkötvény piacon is. A mostani beruházási várakozások szerinte nem fognak úgy megvalósulni, ahogy a piac várja, erre pedig már jelek is vannak.

A Meta részvényeiben lát lehetőséget. Régióként pedig a saját régiónkat emelte ki, de az amerikai részvénypiacot szerinte biztosan nem lehet kihagyni egy portfólióból.

A magyar és régiós cégek közül is az OTP-t ajánlja vételre, különösen a mostani esés után. A lengyel piacról a CCC utódját, a Modivot emelte ki.

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Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője szerint a kockázatvállalást időtávokra érdemes bontani. Globális részvények mellett tenné le a voksát a következő 3 évben.

Az AI-sztorival kapcsolatban kiemelte, hogy az internethez hasonlóan az AI is mindenhova beivódott, a dotkom-párhuzam után kiemelte, hogy különbség, hogy akkor sok cégnek tényleg nem volt pénze, most pedig nagyon más a helyzet.

Aki viszont ma ki akarja találni, hogy kik lehetnek jók, akkor a hyperscalerekben érdemes gondolkodni.

Ha csak egy régiót emelhetne ki, akkor az amerikai részvényeket választaná, de csak nagyon szelektálva. A régióból Lengyelországot említette, a két legnagyobb bankot és olajcéggel.

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Hol vannak most a legjobb ingatlanpiaci befektetések?

Gresó György, a Sotheby's International Realty Hungary fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a luxusingatlanpiaci befektetések világszerte jellemzően jobban teljesítenek, mint a hagyományos ingatlanpiaci opciók. Ezeket az ingatlanokat nem a hozamelvárás miatt fejlesztik; ha jó helyen, jó anyag és térszerkezettel van összerakva az épület, akkor úgy viselkedik, mint egy műtárgy. Az értékesítési idő jellemzően hosszabb, mint egy átlagos lakásnak, de a kereslet mindig stabilan megjelenik.

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Andó Gergely, a Sotheby's International Realty Hungary vezérigazgatója elmondta, hogy lassult a piac a vállalat szegmensében, a luxusingatlanoknál; a prime lokációk limitáltsága jelenti többek között a szűk keresztmetszetet. Befektetési fókusszal nézve az érétkesítési idő megnövekedése lehet legfeljebb a nehézség egy kedvezőtlen környezetben, de a kereslet nagyon stabil ezeknél az ingatlanoknál.

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A nemzetközi luxusingatlanpiaci szabályozói megoldásokról is beszéltek a szakemberek, illetve

a vagyonadó is terítékre került; utóbbi szempontjából a magyar piac rendkívül kedvező szerintük, adózási és befektetési szempontból emiatt is jó lehet Magyarország.

A nemzetközi befektetők számára elsősorban a budapesti lokációk és a kastélyok az érdekesek, derült még ki a beszélgetésből.

Élőben elemeztük a legizgalmasabb befektetéseket

A konferencia záráként fundamentális és technikai elemzés következett konkrét eszközökkel, fontos árfolyamszintekkel és lehetséges piaci forgatókönyvekkel. Többek között terítékre kerültek az alábbi eszközök:

  • olaj (Brent),
  • arany,
  • bitcoin,
  • Nvidia,
  • SpaceX.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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