Ugrik a Mol a NIS-üzlet bejelentése után

A Mol emelkedik, a többi nagypapír esik
Kisebb mínuszban jár a magyar tőzsde délelőtt, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, így 143 281 ponton áll. A nagypapírok közül egyedül a Mol emelkedik, az olajcég részvényei 1,3 százalékos pluszban forognak. Az OTP 0,4 százalékkal, a Richter 0,3 százalékkal, Magyar Telekom pedig 1,8 százalékkal csökkent.
Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam
A francia Carrefour szupermarketlánc részvényeinek árfolyama egy ponton 12 százalékot zuhant, miután a vállalat a franciaországi társadalmi válsághelyzetre hivatkozva lefelé módosította az egész éves profitvárakozását - tudósított a CNBC.
Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade
A Super Micro Computer a legutóbbi negyedévben jelentősen felülmúlhatta saját várakozásait, mivel az AI-szerverek iránti kereslet a korábban jelzettnél jóval nagyobb bevételt és kedvezőbb bruttó marzsot hozott. Az előzetes számokra két számjegyű emelkedéssel reagált az árfolyam, és a versenytársak részvényei is erősödtek. A befektetők figyelme ugyanakkor a növekedés tartósságára irányul, valamint arra, hogy a gyorsan bővülő forgalomból mennyi profit és készpénz marad a vállalatnál.
Vegyesen indul a nap Európában
Kisebb elmozdulásokkal indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken: a német DAX és a brit FTSE 100 egyaránt 0,05 százalékos mínuszban jár, miközben a francia CAC 0,15, az olasz FTSE MIB pedig 0,19 százalékkal emelkedik. A spanyol IBEX 0,18 százalékot esett, az összeurópai Stoxx 600 ugyanakkor 0,13 százalékos pluszban áll.
A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul. A Super Micro Computer vártnál jóval erősebb előzetes számai kedvező jelzést adtak az AI-szerverek iránti keresletről, ma pedig az amerikai piaczárás után a Meta és a Tesla eredményei adhatnak újabb iránymutatást a technológiai szektornak.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a BUX 0,8 százalékos pluszban indította a napot. A blue chipek közül a Mol 3 százalékot ugrott, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy áláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal.
Ralizik a Mol
Kilőtt a Mol árfolyama, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal. Az árfolyamot a mai kereskedésben emelkedő olajárak is segítik.
Az olajpapír a nyitás utáni percekben 3 százalékos pluszba került.
Rendkívüli bejelentés érkezett: aláírták a NIS eladásáról szóló szerződést a Mollal
Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a magyar Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség - közölte Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban.
Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla
A SpaceX a várakozásokat felülmúló negyedévet zárt, az eredményben az AI-üzletág látványos felfutása és a Starlink növekedése hozott fordulatot. A befektetőket a Teslával tervezett esetleges egyesülésről szóló bejelentés is kedvezően hangolta. A növekedés ugyanakkor rendkívüli beruházási kiadásokra épül, a következő negyedévre a társaság már 35–40 milliárd dolláros beruházást vetít előre.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,34 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,41 százalékot esett, míg a CSI 300 1,25 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,94 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,45 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,69 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban a japán külkereskedelem szeptemberi számai jelentek meg. Ezt követi a brit inflációs adat. A szeptemberi fogyasztóiár-statisztika a Bank of England következő kamatdöntése szempontjából is meghatározó lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 10,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 88,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 495,88
|1,0%
|1,6%
|1,6%
|9,2%
|12,4%
|47,4%
|S&P 500
|7 712,57
|0,3%
|-1,2%
|0,8%
|12,7%
|14,5%
|70,0%
|Nasdaq
|29 490,28
|-0,1%
|-3,5%
|-0,5%
|16,8%
|17,3%
|91,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 075,42
|-1,3%
|-5,5%
|-1,5%
|27,3%
|30,3%
|119,0%
|Hang Seng
|23 867,74
|-1,3%
|-2,0%
|-3,6%
|-6,9%
|-7,7%
|-8,7%
|CSI 300
|4 152,11
|-0,5%
|-2,9%
|-7,9%
|-10,3%
|-8,5%
|-15,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 304,42
|-0,1%
|0,2%
|0,0%
|3,3%
|4,3%
|63,0%
|CAC
|7 838,49
|-0,4%
|0,1%
|-2,8%
|-3,8%
|-4,5%
|16,9%
|FTSE
|10 733
|-0,3%
|0,8%
|0,7%
|8,1%
|14,1%
|48,6%
|FTSE MIB
|49 071,37
|0,0%
|-2,0%
|-4,8%
|9,2%
|15,8%
|84,6%
|IBEX
|19 092,4
|0,3%
|-0,6%
|-2,2%
|10,3%
|20,6%
|111,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 455,91
|-0,3%
|-0,1%
|-6,1%
|29,2%
|38,2%
|163,7%
|ATX
|6 452,99
|-0,8%
|-2,6%
|-5,1%
|21,2%
|39,9%
|69,4%
|PX
|2 648,74
|0,3%
|1,7%
|-2,6%
|-1,4%
|13,1%
|96,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 500
|-0,4%
|-2,1%
|-10,1%
|18,2%
|35,4%
|122,6%
|Mol
|4 882
|-1,7%
|-0,3%
|-5,4%
|66,1%
|76,2%
|79,5%
|Richter
|12 710
|0,6%
|3,8%
|-0,9%
|28,8%
|22,8%
|46,6%
|Magyar Telekom
|2 730
|2,6%
|5,0%
|6,6%
|52,3%
|54,1%
|533,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|107,89
|1,2%
|13,1%
|6,4%
|88,4%
|84,9%
|29,1%
|Brent
|108,77
|-0,6%
|3,0%
|4,6%
|78,8%
|78,1%
|26,5%
|Arany
|4 134,35
|-0,3%
|-0,7%
|-5,0%
|-4,4%
|-4,9%
|131,8%
|Devizák
|EURHUF
|363,9750
|0,2%
|-0,1%
|-0,2%
|-5,2%
|-6,4%
|0,5%
|USDHUF
|323,6628
|-0,1%
|-0,5%
|1,7%
|-1,0%
|-3,0%
|4,1%
|GBPHUF
|433,6050
|0,7%
|0,7%
|2,1%
|-1,6%
|-3,2%
|0,9%
|EURUSD
|1,1246
|0,3%
|0,5%
|-1,9%
|-4,2%
|-3,5%
|-3,5%
|USDJPY
|158,4300
|0,0%
|0,0%
|0,6%
|1,1%
|5,2%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3388
|0,5%
|1,0%
|0,2%
|-0,5%
|-0,2%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|82 946
|1,4%
|-0,2%
|2,6%
|-6,5%
|-25,0%
|25,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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