Ugrik a Mol a NIS-üzlet bejelentése után

Kisebb elmozdulásokkal indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken: a német DAX és a brit FTSE 100 egyaránt 0,05 százalékos mínuszban jár, miközben a francia CAC 0,15, az olasz FTSE MIB pedig 0,19 százalékkal emelkedik. A spanyol IBEX 0,18 százalékot esett, az összeurópai Stoxx 600 ugyanakkor 0,13 százalékos pluszban áll.

A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul. A Super Micro Computer vártnál jóval erősebb előzetes számai kedvező jelzést adtak az AI-szerverek iránti keresletről, ma pedig az amerikai piaczárás után a Meta és a Tesla eredményei adhatnak újabb iránymutatást a technológiai szektornak.