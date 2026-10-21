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Ugrik a Mol a NIS-üzlet bejelentése után
Befektetés

Ugrik a Mol a NIS-üzlet bejelentése után

Portfolio
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Javuló hangulatban indul a szerda a tőzsdéken, az amerikai piacok tegnapi, többségében pozitív zárása után Ázsiában emelkedtek az indexek, Európában viszont visszafogottabb a hangulat. A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul, ma többek között a Meta és a Tesla számai adhatnak új irányt a technológiai részvényeknek. A megnyugvás ugyanakkor továbbra is törékeny, hiszen az AI-beruházások megtérülése körüli aggodalmak, a magas kötvényhozamok és az ismét emelkedő olajárak is óvatosságra intenek. Közben itthon is vannak izgalmak, a Mol árfolyama egy ponton jelentősen emelkedett annak hírére, hogy az olajtársaság aláírta a szerb NIS felvásárlásáról szóló megállapodást.
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A Mol emelkedik, a többi nagypapír esik

Kisebb mínuszban jár a magyar tőzsde délelőtt, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, így 143 281 ponton áll. A nagypapírok közül egyedül a Mol emelkedik, az olajcég részvényei 1,3 százalékos pluszban forognak. Az OTP 0,4 százalékkal, a Richter 0,3 százalékkal, Magyar Telekom pedig 1,8 százalékkal csökkent.

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Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam

A francia Carrefour szupermarketlánc részvényeinek árfolyama egy ponton 12 százalékot zuhant, miután a vállalat a franciaországi társadalmi válsághelyzetre hivatkozva lefelé módosította az egész éves profitvárakozását - tudósított a CNBC.

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Példátlan helyzetről számolt be a népszerű áruházlánc: azonnal zuhanni kezdett az árfolyam
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Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade

A Super Micro Computer a legutóbbi negyedévben jelentősen felülmúlhatta saját várakozásait, mivel az AI-szerverek iránti kereslet a korábban jelzettnél jóval nagyobb bevételt és kedvezőbb bruttó marzsot hozott. Az előzetes számokra két számjegyű emelkedéssel reagált az árfolyam, és a versenytársak részvényei is erősödtek. A befektetők figyelme ugyanakkor a növekedés tartósságára irányul, valamint arra, hogy a gyorsan bővülő forgalomból mennyi profit és készpénz marad a vállalatnál.

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Hatalmas meglepetést okozott a Super Micro Computer, új muníciót kapott az AI-trade
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Vegyesen indul a nap Európában

Kisebb elmozdulásokkal indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken: a német DAX és a brit FTSE 100 egyaránt 0,05 százalékos mínuszban jár, miközben a francia CAC 0,15, az olasz FTSE MIB pedig 0,19 százalékkal emelkedik. A spanyol IBEX 0,18 százalékot esett, az összeurópai Stoxx 600 ugyanakkor 0,13 százalékos pluszban áll.

A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul. A Super Micro Computer vártnál jóval erősebb előzetes számai kedvező jelzést adtak az AI-szerverek iránti keresletről, ma pedig az amerikai piaczárás után a Meta és a Tesla eredményei adhatnak újabb iránymutatást a technológiai szektornak.

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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a BUX 0,8 százalékos pluszban indította a napot. A blue chipek közül a Mol 3 százalékot ugrott, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy áláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal.

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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
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Ralizik a Mol

Kilőtt a Mol árfolyama, miután a szerb pénzügyminiszter bejelentette, hogy aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal. Az árfolyamot a mai kereskedésben emelkedő olajárak is segítik.

Az olajpapír a nyitás utáni percekben 3 százalékos pluszba került.

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Rendkívüli bejelentés érkezett: aláírták a NIS eladásáról szóló szerződést a Mollal

Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a magyar Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség - közölte Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban.

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Rendkívüli bejelentés érkezett: aláírták a NIS eladásáról szóló szerződést a Mollal
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Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla

A SpaceX a várakozásokat felülmúló negyedévet zárt, az eredményben az AI-üzletág látványos felfutása és a Starlink növekedése hozott fordulatot. A befektetőket a Teslával tervezett esetleges egyesülésről szóló bejelentés is kedvezően hangolta. A növekedés ugyanakkor rendkívüli beruházási kiadásokra épül, a következő negyedévre a társaság már 35–40 milliárd dolláros beruházást vetít előre.

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Elon Musk bejelentette: egyesülhet a SpaceX és a Tesla
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Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,34 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,41 százalékot esett, míg a CSI 300 1,25 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,94 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,45 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,69 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban a japán külkereskedelem szeptemberi számai jelentek meg. Ezt követi a brit inflációs adat. A szeptemberi fogyasztóiár-statisztika a Bank of England következő kamatdöntése szempontjából is meghatározó lehet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 10,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 88,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 495,88 1,0% 1,6% 1,6% 9,2% 12,4% 47,4%
S&P 500 7 712,57 0,3% -1,2% 0,8% 12,7% 14,5% 70,0%
Nasdaq 29 490,28 -0,1% -3,5% -0,5% 16,8% 17,3% 91,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 075,42 -1,3% -5,5% -1,5% 27,3% 30,3% 119,0%
Hang Seng 23 867,74 -1,3% -2,0% -3,6% -6,9% -7,7% -8,7%
CSI 300 4 152,11 -0,5% -2,9% -7,9% -10,3% -8,5% -15,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 304,42 -0,1% 0,2% 0,0% 3,3% 4,3% 63,0%
CAC 7 838,49 -0,4% 0,1% -2,8% -3,8% -4,5% 16,9%
FTSE 10 733 -0,3% 0,8% 0,7% 8,1% 14,1% 48,6%
FTSE MIB 49 071,37 0,0% -2,0% -4,8% 9,2% 15,8% 84,6%
IBEX 19 092,4 0,3% -0,6% -2,2% 10,3% 20,6% 111,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 455,91 -0,3% -0,1% -6,1% 29,2% 38,2% 163,7%
ATX 6 452,99 -0,8% -2,6% -5,1% 21,2% 39,9% 69,4%
PX 2 648,74 0,3% 1,7% -2,6% -1,4% 13,1% 96,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 500 -0,4% -2,1% -10,1% 18,2% 35,4% 122,6%
Mol 4 882 -1,7% -0,3% -5,4% 66,1% 76,2% 79,5%
Richter 12 710 0,6% 3,8% -0,9% 28,8% 22,8% 46,6%
Magyar Telekom 2 730 2,6% 5,0% 6,6% 52,3% 54,1% 533,4%
Nyersanyagok              
WTI 107,89 1,2% 13,1% 6,4% 88,4% 84,9% 29,1%
Brent 108,77 -0,6% 3,0% 4,6% 78,8% 78,1% 26,5%
Arany 4 134,35 -0,3% -0,7% -5,0% -4,4% -4,9% 131,8%
Devizák              
EURHUF 363,9750 0,2% -0,1% -0,2% -5,2% -6,4% 0,5%
USDHUF 323,6628 -0,1% -0,5% 1,7% -1,0% -3,0% 4,1%
GBPHUF 433,6050 0,7% 0,7% 2,1% -1,6% -3,2% 0,9%
EURUSD 1,1246 0,3% 0,5% -1,9% -4,2% -3,5% -3,5%
USDJPY 158,4300 0,0% 0,0% 0,6% 1,1% 5,2% 38,6%
GBPUSD 1,3388 0,5% 1,0% 0,2% -0,5% -0,2% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 82 946 1,4% -0,2% 2,6% -6,5% -25,0% 25,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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