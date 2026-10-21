Új lendületet kapott az AI-sztori, szárnyal a SpaceX

Emelkedést jeleznek a határidős indexek az amerikai nyitás előtt: az S&P 500 futures mintegy 0,3, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,7, a Dow-é pedig 0,1 százalékos pluszban jár. A technológiai részvényeknek a SpaceX és a Super Micro Computer friss számai adnak lendületet.

A Supermicro több mint 12 százalékkal emelkedik, miután előzetes negyedéves bevétele és bruttó marzsa is jóval meghaladhatta a várakozásokat. A jó hírek a Dellt, a HPE-t és a chipgyártókat is felfelé húzzák. A SpaceX mintegy 8 százalékos pluszban jár a nyitás előtt az erős gyorsjelentés és a Teslával vizsgált esetleges egyesülés hírére.

A másik oldalon a Netflix több mint 6 százalékot esett: a profit felülteljesítése ellenére a negyedik negyedéves előrejelzés és az éves hirdetési bevételi cél csökkentése csalódást okozott.

A mai kereskedés után sem fogynak el a fontos események: piaczárás után jelent a Meta és a Tesla, amelyek számai újabb irányt adhatnak a technológiai szektornak. Közben az ismét dráguló, 110 dollár körül járó Brent továbbra is napirenden tartja az inflációs kockázatokat.