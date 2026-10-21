Viharos széllel és esővel csap le a ciklon: erre számíthatunk október 23-án

Az éjszakai órákban nyugat felől beborul az ég, a csapadékzóna pedig fokozatosan kelet felé terjed, így sokfelé kell készülni esőre, záporra, a délnyugati területeken pedig zivatar sem zárható ki. A hőmérséklet éjszaka 6 és 15 Celsius-fok között alakul. A ciklon mögött északnyugatira forduló szél az éjféli óráktól megerősödik,

a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében viharos széllökések is lehetnek.

Szerda délutántól a vastag felhőzet és a csapadék keletre szorul vissza, így a nap második felében már csak északkeleten várható eső. Máshol néhány órára előbukkan a nap, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 12 és 18 fok között valószínű.

A nemzeti ünnepre gyökeresen megváltozik a helyzet, a légkör jelentősen megnyugszik.

Október 23-án már nagyrészt napos időre számíthatunk, csapadék ekkor nem valószínű

– emelte ki a HungaroMet szakértője Facebook-videójában, hozzátéve, hogy a szél is a legtöbb helyen mérséklődik, csupán az északnyugati tájakon fordulhatnak elő élénkebb széllökések.

A hosszú hétvége hátralévő részében a hőmérséklet az októberi átlagnak megfelelően alakul. Szombaton napközben, illetve vasárnap késő délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, így a nyugati országrészben elszórtan újra előfordulhat eső, záporeső.

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