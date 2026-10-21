20°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Viharos széllel és esővel csap le a ciklon: erre számíthatunk október 23-án
Befektetés

Viharos széllel és esővel csap le a ciklon: erre számíthatunk október 23-án

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Eléri a heves esőzéseket okozó mediterrán ciklon délnyugat felől a Kárpát-medencét, ennek hatására többfelé várható kiadós csapadék, a nyomában érkező hidegfront pedig megerősödő, helyenként viharos szelet és lehűlést hoz szerdán. A csapadékzóna gyors átvonulása után az ünnepi hosszú hétvégén már nyugodtabb, nagyrészt napos és az évszaknak megfelelő időjárásra van kilátás – derült ki a HungaroMet Facebook-videójából.

Az éjszakai órákban nyugat felől beborul az ég, a csapadékzóna pedig fokozatosan kelet felé terjed, így sokfelé kell készülni esőre, záporra, a délnyugati területeken pedig zivatar sem zárható ki. A hőmérséklet éjszaka 6 és 15 Celsius-fok között alakul. A ciklon mögött északnyugatira forduló szél az éjféli óráktól megerősödik,

a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében viharos széllökések is lehetnek.

Szerda délutántól a vastag felhőzet és a csapadék keletre szorul vissza, így a nap második felében már csak északkeleten várható eső. Máshol néhány órára előbukkan a nap, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 12 és 18 fok között valószínű.

A nemzeti ünnepre gyökeresen megváltozik a helyzet, a légkör jelentősen megnyugszik.

Még több Befektetés

Új lendületet kapott az AI-sztori, szárnyal a SpaceX

Mi vár rád, állampapírpiac? Mikor lesz Magyarországon euró? - A legégetőbb kérdések és válaszok egy helyen

Az Anthropic már a héten benyújthatja a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat

Október 23-án már nagyrészt napos időre számíthatunk, csapadék ekkor nem valószínű

– emelte ki a HungaroMet szakértője Facebook-videójában, hozzátéve, hogy a szél is a legtöbb helyen mérséklődik, csupán az északnyugati tájakon fordulhatnak elő élénkebb széllökések.

A hosszú hétvége hátralévő részében a hőmérséklet az októberi átlagnak megfelelően alakul. Szombaton napközben, illetve vasárnap késő délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, így a nyugati országrészben elszórtan újra előfordulhat eső, záporeső.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
Új lendületet kapott az AI-sztori, szárnyal a SpaceX
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility