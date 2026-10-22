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2400 milliárd tűnt el a kínai tőzsdékről – villognak a vörös lámpák
Befektetés

2400 milliárd tűnt el a kínai tőzsdékről – villognak a vörös lámpák

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Medvepiacra került a kínai részvénypiac, miután a gyenge belföldi fogyasztás és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése körüli bizonytalanság hónapok óta nyomás alatt tartja a piacokat – írja a Bloomberg.
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A CSI 300 index csütörtökön 1,8 százalékot esett, amivel júniusi csúcsához képest már 20 százalékos veszteséget halmozott fel. A kínai – Hongkong nélkül nézett – részvénypiac

kapitalizációja a májusi csúcs óta mintegy 2400 milliárd dollárral csökkent, miközben a vezető kínai részvényindexek a világ legrosszabbul teljesítő mutatói közé kerültek.

A technológiai szektorban különösen súlyos az eladási hullám: a hongkongi Hang Seng Tech index az év eleje óta 31 százalékot veszített értékéből, és hamarosan teljesen elveszítheti a 2024 szeptemberében bejelentett kínai gazdaságélénkítő program óta elért nyereségét. A DeepSeek sikerei és az állami támogatások korábban jelentősen felhajtották a technológiai vállalatok értékeltségét, a befektetők azonban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas összegek megfelelő megtérülést biztosítanak-e.

Az Alibaba és más nagy technológiai cégek részvényei is jelentős veszteségeket szenvedtek el.

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A kínai gazdaság fundamentumai sem támogatják a részvénypiacok helyreállását. A fogyasztói bizalom tartósan gyenge, a beruházások visszaesnek, miközben a vállalati gyorsjelentések is csalódást okoznak. Bár a harmadik negyedéves GDP-növekedés meghaladta a várakozásokat, a gazdaság teljesítménye továbbra is csak Peking 4,5–5 százalékos éves növekedési céljának alsó határát közelíti. A kínai vezetés egyelőre célzott, fokozatos ösztönző intézkedésekkel próbálja támogatni a gazdaságot, a befektetők azonban átfogóbb élénkítőprogramot várnának.

A hatóságok állami hátterű részvényvásárlásokkal igyekeznek mérsékelni az eladási nyomást, ám az elemzők szerint ezek önmagukban nem elegendők a tartós fordulathoz. A kínai állami befektetőkhöz köthető kilenc tőzsdén kereskedett alap forgalma csütörtök délutánra elérte az 52 milliárd jüant, miközben a hitelből finanszírozott részvénypozíciók állománya 2025 vége óta nem látott szintre süllyedt. A Bloomberg Intelligence szakértői szerint az állami szereplőknek a korábbi piacmentő beavatkozásoknál nagyobb volumenben és hosszabb ideig kellene vásárolniuk ahhoz, hogy stabilizálják az árfolyamokat.

A piaci kilátások továbbra is kedvezőtlenek, Fu Zhifeng, a Shanghai Chengzhou Investment Management befektetési igazgatója szerint a mostani zuhanás gyorsasága további veszteségeket vetíthet előre, különösen, ha nem javul a belföldi kereslet, és fennmaradnak a technológiai beruházásokkal kapcsolatos kétségek. Homin Lee, a Lombard Odier vezető makrostratégája arra figyelmeztetett, hogy új gazdaságpolitikai intézkedések vagy technológiai áttörések hiányában a bizonytalan, jelentős árfolyam-ingadozásokkal jellemezhető piaci környezet akár 2027 elejéig is fennmaradhat.

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