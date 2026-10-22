A CSI 300 index csütörtökön 1,8 százalékot esett, amivel júniusi csúcsához képest már 20 százalékos veszteséget halmozott fel. A kínai – Hongkong nélkül nézett – részvénypiac
kapitalizációja a májusi csúcs óta mintegy 2400 milliárd dollárral csökkent, miközben a vezető kínai részvényindexek a világ legrosszabbul teljesítő mutatói közé kerültek.
A technológiai szektorban különösen súlyos az eladási hullám: a hongkongi Hang Seng Tech index az év eleje óta 31 százalékot veszített értékéből, és hamarosan teljesen elveszítheti a 2024 szeptemberében bejelentett kínai gazdaságélénkítő program óta elért nyereségét. A DeepSeek sikerei és az állami támogatások korábban jelentősen felhajtották a technológiai vállalatok értékeltségét, a befektetők azonban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas összegek megfelelő megtérülést biztosítanak-e.
Az Alibaba és más nagy technológiai cégek részvényei is jelentős veszteségeket szenvedtek el.
A kínai gazdaság fundamentumai sem támogatják a részvénypiacok helyreállását. A fogyasztói bizalom tartósan gyenge, a beruházások visszaesnek, miközben a vállalati gyorsjelentések is csalódást okoznak. Bár a harmadik negyedéves GDP-növekedés meghaladta a várakozásokat, a gazdaság teljesítménye továbbra is csak Peking 4,5–5 százalékos éves növekedési céljának alsó határát közelíti. A kínai vezetés egyelőre célzott, fokozatos ösztönző intézkedésekkel próbálja támogatni a gazdaságot, a befektetők azonban átfogóbb élénkítőprogramot várnának.
A hatóságok állami hátterű részvényvásárlásokkal igyekeznek mérsékelni az eladási nyomást, ám az elemzők szerint ezek önmagukban nem elegendők a tartós fordulathoz. A kínai állami befektetőkhöz köthető kilenc tőzsdén kereskedett alap forgalma csütörtök délutánra elérte az 52 milliárd jüant, miközben a hitelből finanszírozott részvénypozíciók állománya 2025 vége óta nem látott szintre süllyedt. A Bloomberg Intelligence szakértői szerint az állami szereplőknek a korábbi piacmentő beavatkozásoknál nagyobb volumenben és hosszabb ideig kellene vásárolniuk ahhoz, hogy stabilizálják az árfolyamokat.
A piaci kilátások továbbra is kedvezőtlenek, Fu Zhifeng, a Shanghai Chengzhou Investment Management befektetési igazgatója szerint a mostani zuhanás gyorsasága további veszteségeket vetíthet előre, különösen, ha nem javul a belföldi kereslet, és fennmaradnak a technológiai beruházásokkal kapcsolatos kétségek. Homin Lee, a Lombard Odier vezető makrostratégája arra figyelmeztetett, hogy új gazdaságpolitikai intézkedések vagy technológiai áttörések hiányában a bizonytalan, jelentős árfolyam-ingadozásokkal jellemezhető piaci környezet akár 2027 elejéig is fennmaradhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megérkezett a hatóság figyelmeztetése: emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon
Ezt mutatják a szennyvízadatok.
Kapitány István: egy év alatt a lista végéről a dobogóra
Megszólalt a magyar inflációról a miniszter.
Változhat a tranzakciós illeték is jövőre - Hogyan hathat ez a számlaköltségekre?
A tervek között van könnyítés és szigorítás is
Nagy az idegesség a piacokon: egyre nehezebben biztosítja be magát a Meta
Megroppanni látszik az AI-szektor?
Elérte az euróövezeti államadósság-válság idején tapasztalt szintet a francia kockázati felár
Egyre fertőzöbbnek tűnik a franciaországi adóssághelyzet.
Magyar Péter új 1956-os múzeum létrehozását jelentette be, és a nemzet megosztása ellen szólalt fel
A miniszterelnök kijelentette: Magyarország barátként fogad mindenkit, aki tisztelettel és jó szándékkal közeledik hozzá.
Szivárognak a részletek az oroszok új rakétájáról: amerikai alkatrészeket is talált benne az ukrán hírszerzés
Ezt lehet tudni eddig a Filinről.
Magyarország miatt is kell változtatnia a Coca-Colának és a Danone-nak a csomagolásain egész Európában
Az Európai Unió a tagállami nyomásra lépett fel a megtévesztő állítások miatt.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?