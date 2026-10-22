Egyre durvább az esés Amerikában - A Meta magával rántotta a techszektort

A Meta papírjai a csütörtöki kereskedésben több mint 6 százalékos mínuszban is jártak, eddig pedig nagyjából százalékkal került lejjebb az árfolyam, miután kiderült, hogy a vállalat már idén ősztől nagyarányú forrásbevonásba kezdhet a mesterséges intelligenciára épülő stratégiája finanszírozásához.

Az árfolyamesés több mint 115 milliárd dollárt törölt el a cég piaci kapitalizációjából.

Kép forrása: Tradingview

A technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 index eddig mintegy 2,5 százalékot, az S&P 500 pedig 1,4 százalékot csökkent, miközben a befektetők a defenzív szektorok – a fogyasztási cikkek, a pénzügy és az egészségügy – felé fordultak.

Kép forrása: Tradingview

Az eladási hullám tágabb aggodalmakat tükröz, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek abban, hogy a hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-infrastruktúra bővítése fenntartható-e.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán egy zárt körű befektetői találkozón igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, mondván, nem lát "rendszerszintű problémát" a mesterséges intelligencia körüli fellendülésben.

A technológiai szektor problémáit a közel-keleti helyzet eszkalálódásától, valamint az olajszállítás összeomlásától való félelem is tetézi.

A Brent olaj hordónkénti ára csütörtökön 113,8 dollárig is felszúrt, ami öt hónapos csúcsot jelent.

Kép forrása: Tradingview

Az eurózóna kötvénypiacain szintén erősödött a nyomás. A tízéves francia állampapír hozama 5,06 százalékra emelkedett, miután szerdán lépte át először a 2002 óta nem látott 5 százalékos küszöböt. A francia–német hozamkülönbözet mintegy 1,7 százalékpontra tágult, ami a 2011-es eurózóna-adósságválság csúcsa óta a legmagasabb érték.

Rohan Khanna, a Barclays európai kamatkutatási vezetője szerint a francia és az olasz piacok "örvénylésbe" kerültek, miközben a tőkeáttételes pozíciókat tartó kereskedők tömegesen zárják le pozícióikat, a piac pedig nem számít az EKB közeli beavatkozására.

Az amerikai tízéves államkötvény hozama 0,11 százalékponttal 5,04 százalékra csökkent, mivel a befektetők a biztonságos menedéket nyújtó eszközök felé mozdultak el. Ázsiában szintén komoly veszteségek alakultak ki, a kínai CSI 300 index 1,8 százalékot esett, és a júniushoz képest elért 20 százalékos mínuszával medvepiacra lépett. A tokiói Nikkei 225 2,7, a szöuli Kospi 3,5, a hongkongi Hang Seng pedig 3 százalékot veszített az értékéből.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 22. Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images