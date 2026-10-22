Fordult a kocka: súlyos veszteséget szenvedett el a világ legnagyobb vagyonalapja

A világ legnagyobb szuverén vagyonalapját kezelő Norges Bank Investment Management (NBIM) közlése alapján a GPFG harmadik negyedéves hozama -0,5 százalék volt, ami 278 milliárd norvég koronás (kb. 26,5 milliárd eurós) veszteséget jelent, a devizaárfolyam-hatástól megtisztítva. Az eredmény 0,18 százalékponttal elmaradt a referenciaindex hozamától. Az alap teljes értéke a negyedév során 670 milliárd koronával csökkent, amihez a norvég korona erősödése önmagában 472 milliárd koronával járult hozzá.

A részvénybefektetések +0,5 százalékos hozamot hoztak, míg a kötvényportfólió -3,5 százalékos teljesítményt nyújtott az emelkedő kamatkörnyezetben.

A nem tőzsdei megújulóenergia-infrastruktúra ugyanakkor kiemelkedő, 7,5 százalékos hozamot ért el. Az alap piaci értéke a harmadik negyedév végén 22 014 milliárd korona volt.

Az idei év egésze ugyanakkor korántsem csak a veszteségekről szól, hiszen az első félévben a GPFG 9,4 százalékos hozamot ért el, ami koronában számítva minden idők legjobb féléves eredményét adta. Az első félévi kimagasló teljesítményt elsősorban a részvénypiac, ezen belül is az ázsiai technológiai szektor hajtotta, ahol a részvényhozam elérte a 13 százalékot. Az alap ezzel 0,22 százalékponttal felülmúlta a viszonyítási indexet.

A norvég pénzügyminisztérium által készített fehér könyv korábban úgy értékelt: a nyugdíjalap aktív vagyonkezelése összességében 400-600 milliárd koronával (kb. 38-57 milliárd euróval) növelte a GPFG értékét ahhoz képest, mintha kizárólag passzív indexkövető stratégiát alkalmaztak volna.

Jens Stoltenberg pénzügyminiszter kiemelte, hogy Norvégia pénzügyi vagyona immár mintegy ötszöröse a még kitermeletlen kőolajvagyon értékének. Ez a változás "befektetői nemzetként" sokkal jobban kiteszi az országot a globális pénzpiaci mozgásoknak, mint a nyersolaj árfolyamváltozásainak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images