Hatalmasat szakítanak a shortosok az AI-részvényeken

Mintegy 6 milliárd dolláros nem realizált nyereséget könyvelhettek el októberben az amerikai felhőszolgáltató és adatközpont-üzemeltető vállalatok esésére fogadó befektetők, miután a piac elkezdte megkérdőjelezni a hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-beruházások fenntarthatóságát.

Az ORTEX adatelemző társaság adatai alapján a CoreWeave, az IREN, a Nebius Group, az Applied Digital és a Core Scientific esetében

a short pozíciók aránya a közkézhányad 20–26 százaléka között mozog.

A legnagyobb nyereséget a Nebius elleni pozíciók hozták, az októberi eladási hullám során ugyanis a shortolók közel 2,94 milliárd dolláros nem realizált profitot értek el, bár éves szinten még így is 3,33 milliárd dolláros veszteségben vannak.

A CoreWeave részvényeinek shortállománya a hónap eleje óta 19,6 százalékról 23,7 százalékra emelkedett. A társaság papírjai közel 30 százalékot zuhantak októberben, ami az esésre fogadóknak mintegy 1,7 milliárd dolláros nem realizált nyereséget hozott. A Nebius esetében a short állomány az év eleji 15,4 százalékról 20 százalékra ugrott.

Az adatközpont-üzemeltetők sem kerülték el az eladási hullámot, az IREN és az Applied Digital shortolói papíron együttesen több mint 1,2 milliárd dolláros nyereséget értek el októberben, míg a Core Scientific esetében – ahol a short állomány 23,1 százalékon áll – a pozíciók 115 millió dolláros profitot mutatnak.

Az ORTEX adatai szerint az öt vállalatnál összesen mintegy 17 milliárd dollár értékben adtak el részvényeket short pozícióban. Mivel a részvénykölcsönzés díja mindegyik cég esetében továbbra is alacsony, ez megkönnyíti a pozíciók fenntartását.

Forrás: Reuters

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