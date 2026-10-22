11°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
Befektetés

Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A vártnál erősebb harmadik negyedéves értékesítési adatokat közölt csütörtökön a Nestlé. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatának növekedését elsősorban az állateledelek és az édességek iránti kereslet támogatta, miközben a cég az oroszországi tevékenységével kapcsolatban is fontos bejelentést tett.

A Nestlé harmadik negyedéves árbevétele 22,8 milliárd svájci frankot ért el, meghaladva az elemzők által várt 22,5 milliárd frankot. A vállalat organikus értékesítése éves összevetésben 4 százalékkal emelkedett, szemben a 3,4 százalékos piaci várakozással.

Különösen kedvező fejlemény, hogy a növekedést egyre inkább az értékesített mennyiség bővülése hajtja. A volumenhatást is tükröző belső növekedés 2,8 százalékot ért el, jelentősen meghaladva az elemzők által várt 1,5 százalékot, miközben az áremelések mindössze 1,1 százalékkal járultak hozzá a teljesítményhez.

Az egyes üzletágak közül az állateledelek értékesítése 5,3 százalékkal, az élelmiszereké és édességeké pedig 5 százalékkal nőtt organikusan. Különösen jól teljesítettek a Purina termékei, valamint a KitKat és a Maggi márkák.

A fejlődő piacokon 6,8 százalékos organikus növekedést ért el a vállalat, míg Európában visszafogottabb, 1,2 százalékos bővülést regisztráltak.

Még több Befektetés

Nagyot villantott a Meta

Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek

25 milliárd dollárt fizethet a Meta

A kedvező eredmények ellenére komoly kihívást jelent a Nestlé számára az oroszországi üzletágának helyzete.

A vállalat bejelentette, hogy szeptember végétől már nem vonja be konszolidált pénzügyi kimutatásaiba oroszországi tevékenységét, miután az orosz hatóságok ideiglenes külső irányítás alá helyezték az ottani eszközöket.

Az orosz üzletág korábban a csoport árbevételének mintegy 2 százalékát, működési eredményének és szabad cash flow-jának pedig 3-4 százalékát adta. A változás következtében a Nestlé mintegy 1,4 milliárd svájci frankos, pénzmozgással nem járó számviteli ráfordítást számolt el, miközben az intézkedés várhatóan 900 millió frankkal rontja a nettó adósság pozícióját.

A Nestlé mindezek ellenére megerősítette idei előrejelzését: 2026 egészére továbbra is 3–4 százalékos organikus árbevétel-növekedéssel számol, és a korrigált működési eredményhányad javulását várja.

A vállalat az év első kilenc hónapjában összesen 65,9 milliárd svájci frankos árbevételt ért el, ami nominálisan lényegében stagnálást jelent, az organikus növekedés ugyanakkor 3,7 százalékos volt.

NESN_2026-10-22_09-03-11

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Elesett az M0-ás és az M1-M7 bevezető, több kilométeresek a dugók
Hirtelen nagyot zuhant az OTP!
Emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility