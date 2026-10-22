Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben

A vártnál erősebb harmadik negyedéves értékesítési adatokat közölt csütörtökön a Nestlé. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatának növekedését elsősorban az állateledelek és az édességek iránti kereslet támogatta, miközben a cég az oroszországi tevékenységével kapcsolatban is fontos bejelentést tett.

A Nestlé harmadik negyedéves árbevétele 22,8 milliárd svájci frankot ért el, meghaladva az elemzők által várt 22,5 milliárd frankot. A vállalat organikus értékesítése éves összevetésben 4 százalékkal emelkedett, szemben a 3,4 százalékos piaci várakozással.

Különösen kedvező fejlemény, hogy a növekedést egyre inkább az értékesített mennyiség bővülése hajtja. A volumenhatást is tükröző belső növekedés 2,8 százalékot ért el, jelentősen meghaladva az elemzők által várt 1,5 százalékot, miközben az áremelések mindössze 1,1 százalékkal járultak hozzá a teljesítményhez.

Az egyes üzletágak közül az állateledelek értékesítése 5,3 százalékkal, az élelmiszereké és édességeké pedig 5 százalékkal nőtt organikusan. Különösen jól teljesítettek a Purina termékei, valamint a KitKat és a Maggi márkák.

A fejlődő piacokon 6,8 százalékos organikus növekedést ért el a vállalat, míg Európában visszafogottabb, 1,2 százalékos bővülést regisztráltak.

A kedvező eredmények ellenére komoly kihívást jelent a Nestlé számára az oroszországi üzletágának helyzete.

A vállalat bejelentette, hogy szeptember végétől már nem vonja be konszolidált pénzügyi kimutatásaiba oroszországi tevékenységét, miután az orosz hatóságok ideiglenes külső irányítás alá helyezték az ottani eszközöket.

Az orosz üzletág korábban a csoport árbevételének mintegy 2 százalékát, működési eredményének és szabad cash flow-jának pedig 3-4 százalékát adta. A változás következtében a Nestlé mintegy 1,4 milliárd svájci frankos, pénzmozgással nem járó számviteli ráfordítást számolt el, miközben az intézkedés várhatóan 900 millió frankkal rontja a nettó adósság pozícióját.

A Nestlé mindezek ellenére megerősítette idei előrejelzését: 2026 egészére továbbra is 3–4 százalékos organikus árbevétel-növekedéssel számol, és a korrigált működési eredményhányad javulását várja.

A vállalat az év első kilenc hónapjában összesen 65,9 milliárd svájci frankos árbevételt ért el, ami nominálisan lényegében stagnálást jelent, az organikus növekedés ugyanakkor 3,7 százalékos volt.

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