Megszólaltak a magyar profik: kiderült, mi jöhet az OTP-nél, és hol vannak most a legjobb lehetőségek

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Akár már 2030-ban bevezethetik az eurót Magyarországon, komolyabb tőzsdei esés jöhet a mesterséges intelligencia körüli beruházási láz miatt, miközben a nyersanyagpiacon és az egyedi részvények között továbbra is jelentős befektetési lehetőségek kínálkoznak. Többek között ezekről is szó volt a szerdai Portfolio Investment Day konferencián, ahol a hazai pénz- és tőkepiac meghatározó szakértői osztották meg várakozásaikat. Az eseményen az állampapírpiac jövőjétől a bitcoin kilátásain át az ingatlanbefektetésekig számos izgalmas téma terítékre került, a szakemberek pedig konkrét befektetési tippeket is megosztottak a résztvevőkkel.

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Akár már 2030-ban is jöhetne az euró?

A konferencia egyik legfontosabb témája a magyar állampapírpiac és az euróbevezetés kérdése volt. Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója szerint optimista forgatókönyv esetén akár már 2030-ban bevezethető lehet az euró Magyarországon, 2032-ig pedig nagyon jó esélyt lát erre.

A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi kötvénypiaci hozamemelkedés komoly kihívást jelent a magyar államadósság finanszírozásában. A lakossági állampapírokat ennek ellenére továbbra is az egyik legjobb hozam-kockázati arányú befektetésnek tartja.

Komoly bajban az európai ipar

A magyar gazdaság helyzetéről Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója is beszélt, aki a jelenlegi gazdasági környezethez képest optimistának nevezte az új költségvetést.

Európa kilátásait ugyanakkor már jóval borúsabban ítéli meg: a kontinensen jelenleg dekonjunktúra tapasztalható, és a közeljövőben sem számít általános gazdasági fellendülésre. A Videoton szempontjából különösen komoly kihívást jelent az európai autóipar lemaradása, valamint az erős forint, amely a vezető szerint nagyjából megfelezi a vállalat eredményességét.

Nagy tőzsdei esés jöhet?

A befektetési kilátásokról szóló beszélgetésen a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám és a magas kötvényhozamok kerültek a középpontba.

Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája szerint az amerikai gazdaság ellenálló képessége és a vállalati eredmények továbbra is támaszt nyújthatnak a részvénypiacoknak. Ugyanakkor a magas kötvényhozamok és energiaárak egyre komolyabb kockázatot jelentenek, ezért a befektetőknek az egyedi részvénysztorik hajszolása helyett inkább a diverzifikált portfóliókat javasolja.

Ennél óvatosabb álláspontot képviselt Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója, aki szerint a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz már a csalódási szakaszába léphetett, miután az óriási beruházások finanszírozása egyre nehézkesebbnek tűnik. A jelenlegi környezetben ezért inkább a kötvények súlyát növelné, a részvénykitettséget pedig csökkentené.

Pekár Dávid, a HOLD Alapkezelő befektetési igazgatója szintén komoly veszélyekre figyelmeztetett. Szerinte a technológiai óriásvállalatok hatalmas beruházási hulláma jelentősen hozzájárul a hozamemelkedéshez.

Amikor azonban az emelkedő reálhozamok már a legnagyobb technológiai cégeknek is igazán fájni kezdenek, akár egy nagyobb tőkepiaci esés is bekövetkezhet. A régiós részvényeknél is óvatosságra intett, mivel a korábban alulértékelt nagyvállalatok jelentős része már átárazódott, ráadásul ciklikus iparágakban működik.

A magántőke-befektetések vonzó alternatívát jelenthetnek

Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar lakosság befektetéseinek mindössze mintegy 3 százaléka van részvényekben, miközben 25 százalékot továbbra is készpénzben és bankbetétekben tartanak.

Szerinte a magántőke-befektetések különösen vonzó alternatívát jelenthetnek. A szakember bejelentette azt is, hogy novemberben érkezik az O3 Partners új kibocsátása, amely a korábbiakkal ellentétben már a lakossági befektetők számára is elérhető lesz.

Megéri borászatba fektetni?

A konferencián a borászati befektetések különleges világába is betekintést nyerhettek a résztvevők.

Kovács Nimród, a Kovács Nimród Pincészet tulajdonosa szerint a nemzetközi borpiacon a magas minőség önmagában nem elegendő a sikerhez, tudatos márkaépítésre és egy erős történetre is szükség van. Hozzátette, hogy a borászat különleges helyet foglal el saját befektetései között, de portfóliójának legfeljebb 20 százalékát teszi ki.

Szűcs Róbert, a Jammertal Borbirtok társtulajdonosa ennél is határozottabb tanácsot fogalmazott meg: aki elsősorban pénzügyi megtérülést keres, az inkább vásároljon jó borokat, mintsem borászatba fektessen. Szerinte ugyanis a borászatban a jelentős tőke mellett türelemre és személyes elhivatottságra is szükség van, a siker pedig korántsem garantált.

Mi vár most a bitcoinra?

A kriptovaluták piacán jelentősen eltérnek a szakértői várakozások.

Mogyorósi Attila, a CoinCash társalapító-vezérigazgatója szerint a bitcoin jól ismert négyéves ciklikussága továbbra is érvényesül, a következő időszakban pedig 60 és 90 ezer dollár közötti oldalazásra számít. A szakember szerint a kriptopiacon viszonylag kevés igazán megbízható projekt található, ezért egy kriptoportfólión belül legalább 50 százalékos bitcoinsúlyt tart indokoltnak.

Ezzel szemben Szabó Dávid, a HOLD Alapkezelő Decent Investments portfóliómenedzsere úgy véli, hogy a korábban megszokott kriptopiaci ciklusok megtörhettek, és a kisebb kriptovaluták közül több akár teljesen el is értéktelenedhet a következő években.

Egy diverzifikált befektetési portfólióban ugyanakkor 8-10 százalékos kriptokitettséget még vállalhatónak tart, amennyiben annak jelentős részét bitcoin teszi ki.

Mit hozhat a következő időszak a magyar cégeknek?

A magyar tőzsdén jegyzett kisebb vállalatok vezetői is beszéltek a gazdasági kilátásokról és saját terveikről.

Hadházy Tamás, a Pensum Group alapítója és igazgatósági tagja pozitívan értékelte az euróbevezetésre irányuló törekvéseket, ugyanakkor komoly gazdasági kockázatnak nevezte a vendégmunkásokkal kapcsolatos szabályozási változásokat. A vagyonadót szintén kedvezőtlen megoldásnak tartja. Saját vállalatával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az első féléves veszteség jelentős része a vevőkövetelések átértékeléséből származott, miközben az üzemi működés továbbra is nyereséges.

Solti Balázs, az Épduferr vezérigazgató-helyettese ezzel szemben kedvezőbb működési környezetre számít. Különösen pozitívan értékelte az 5 százalékos lakásáfa fennmaradását, valamint a gazdasági környezet kiszámíthatóbbá válását.

A vállalat a következő két hónapban a külföldi export elindítását tervezi, és a vezető jelentős megtérülést vár a folyamatban lévő szervezetfejlesztéstől.

Ezek a cégek lehetnek az energiaválság nyertesei

Az energiapiac kilátásairól is határozott vélemények hangzottak el, különösen a közel-keleti konfliktus elhúzódásával kapcsolatban.

Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere szerint az olajárak tartósan magasak maradhatnak, sőt további drágulás is elképzelhető, különösen a dízel esetében. Befektetési szempontból elsősorban a tengeri olajfúrással foglalkozó vállalatokat tartja érdekesnek, a nyersanyagok közül pedig a lítiumnál lát egyre kedvezőbb beszállási lehetőségeket.

Molnár Péter, az Erste Investment USA-üzletkötője és nyersanyagpiaci specialistája szintén elhúzódó konfliktusra számít.

A hagyományos olajipari óriásvállalatok részvényeit ugyanakkor már drágának tartja, ezért inkább az olajipari szolgáltatókban és a feltörekvő nyersanyagpiaci vállalatokban keresne lehetőségeket. A rézpiacon külön kiemelte az Amerigo Resources-t, míg a ritkaföldfémekkel kapcsolatos befektetések közül az MP Materialst nevezte meg.

Melyik részvényeket érdemes most venni?

A mesterséges intelligencia körüli bizonytalanság ellenére konkrét részvényvásárlási lehetőségekről is szó esett.

Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője arra számít, hogy a befektetők megveszik a mostani tőzsdei esést, és az év végéhez közeledve ismét erősödhet a piac.

A konkrét részvények közül a Metában és az OTP-ben is lehetőséget lát, utóbbit különösen a közelmúltbeli árfolyamesést követően tartja vonzónak. Az AI-beruházásokkal kapcsolatban ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi várakozások nem feltétlenül fognak maradéktalanul megvalósulni.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője a következő három évre elsősorban a globális részvényeket részesítené előnyben, az egyes régiók közül pedig az amerikai piacot választaná, igaz, nagyon szelektíven.

Az AI-lázat a dotkomkorszakkal összehasonlítva hangsúlyozta, hogy a mostani technológiai óriások pénzügyi helyzete alapvetően eltér az akkori vállalatokétól, ezért a hosszabb távú nyerteseket kereső befektetőknek érdemes lehet a nagy felhőszolgáltatókban gondolkodniuk.

Hol érdemes most ingatlant venni?

Az ingatlanpiaci befektetéseknél a luxusszegmens sajátosságaira is kitértek a meghívott szakemberek.

Gresó György, a Sotheby's International Realty Hungary fejlesztési igazgatója szerint a megfelelő helyen és minőségben megvalósított luxusingatlanok akár műtárgyakhoz hasonló befektetésként is viselkedhetnek, és világszerte jellemzően jobban teljesítenek a hagyományos ingatlanbefektetéseknél.

Andó Gergely, a Sotheby's International Realty Hungary vezérigazgatója ugyanakkor elmondta, hogy a luxusingatlanpiacon is lassulás tapasztalható, elsősorban az értékesítési idő növekedésében.

A prémiumlokációk szűkös kínálata és a stabil kereslet azonban továbbra is támaszt jelent a piac számára. A szakemberek szerint a nemzetközi befektetők számára különösen a budapesti ingatlanok és a kastélyok lehetnek érdekesek.

Élőben elemeztük a legizgalmasabb befektetéseket

A rendezvényt a Portfolio szakértői, Nagy Viktor és Kaszab Balázs zárták, akik már harmadik alkalommal vitték színpadra a februári PID-en debütáló élő elemzés-formátumot, ahol fundamentális és technikai oldalról elemeztek számos eszközt.

Szó volt többek között az OTP, az euró-forint, az arany, illetve a Mol kilátásairól is.

Címlapkép forrása: Portfolio