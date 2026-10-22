Nagy az idegesség a piacokon: egyre nehezebben biztosítja be magát a Meta

Történelmi csúcsra emelkedett csütörtökön a Meta Platforms hitelkockázati csereügyleteinek ára (CDS), miután a vállalat megemelte az idei tőkeberuházási előrejelzésének alsó határát. A befektetők egyre szkeptikusabban figyelik a technológiai óriáscégek mesterséges intelligenciára fordított, hitelből finanszírozott kiadásait.

A Meta az éves beruházási kiadásokra (köztük AI-költésekre) vonatkozó előrejelzését 135-145 milliárd dollárra módosította, feljebb tolva a korábbi 130-145 milliárd dolláros sáv alsó határát.

Az ötéves hitelkockázati csereügyletek (CDS) felára 7,6 bázisponttal 114,79 bázispontra ugrott,

ami a Markit adatai szerint abszolút rekordnak számít, az egynapos elmozdulás mértékére pedig legalább 2025 óta nem volt példa. A cég árfolyama csütörtökön már több mint 6 százalékkal került lejjebb, ezzel hathetes mélypontra süllyedt.

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A piaci hangulatot tovább rontotta, hogy a Meta a tegnap közzétett gyorsjelentésében szavazati jog nélküli részvényosztályt vezetett be, a harmadik negyedévben pedig 2,12 milliárd dolláros negatív szabad cash flow-t jelentett – a mutató 2012 óta először fordult mínuszba. Steve Sosnick, az Interactive Brokers vezető piaci elemzője szerint a befektetők attól tartanak, hogy az új részvényosztály hosszabb távon részvényhíguláshoz vezethet, ami tovább fűtötte az eladási hullámot.

A Meta mellett a szélesebb technológiai szektor is erős nyomás alá került. A felhőszolgáltató CoreWeave – amelynek piaci értéke októberben több mint 34 százalékkal zsugorodott – csütörtökön további 8,4 százalékot gyengült. Versenytársa, a Nebius Group, valamint az IREN és az Applied Digital adatközpont-üzemeltetők szintén jelentős veszteségeket könyvelhettek el.

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A mesterségesintelligencia-boom egyik fő nyertesének tartott félvezetőszektort is súlyosan érintette az eladási hullám, a Philadelphia Semiconductor Index csütörtökön egyetlen nap alatt több mint 688 milliárd dollárnyi piaci értéket veszített. Az Oracle ötéves CDS-felára szintén a történelmi csúcs közelében tartózkodott, míg az Amazoné 2020 márciusa óta nem látott szintre emelkedett.

Ahogy azt korábban megírtuk, a csütörtöki kereskedésben a Meta vezetésével esik a techszektor Amerikában.

Forrás: Reuters

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