Nagyot villantott a Meta

A Meta harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 26 százalékkal, 64,6 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva az elemzők által várt mintegy 63,4 milliárd dollárt.
A vállalat nettó eredménye 9,9 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 2,7 milliárd dollárról, az egy részvényre jutó nyereség (EPS) pedig 3,83 dollár lett.
Az eredményt ugyanakkor jelentősen befolyásolta egy 9,9 milliárd dolláros, jogi eljárásokhoz kapcsolódó egyszeri ráfordítás. Ennek hatását kiszűrve a Meta egy részvényre jutó eredménye 7,40 dollár lett volna.
A növekedés motorját továbbra is a hirdetési üzletág jelentette. A vállalat platformjain megjelenített reklámok száma éves alapon 10 százalékkal emelkedett, miközben az egy hirdetésre jutó átlagos ár 14 százalékkal nőtt.
A Facebookot, az Instagramot és a WhatsAppot is magában foglaló alkalmazáscsalád napi aktív felhasználóinak száma elérte a 3,64 milliárdot, ami 3 százalékos éves növekedést jelent.
A befektetők számára különösen kedvező jelzés, hogy a Meta a negyedik negyedévre 73-76 milliárd dolláros árbevételt vár, ami erős növekedést vetít előre az év utolsó hónapjaira is.
Mark Zuckerberg vezérigazgató szerint a mesterséges intelligenciába fektetett összegek már most éreztetik hatásukat a vállalat működésében. A fejlettebb ajánlórendszerek és a hatékonyabb hirdetéskiszolgálás hozzájárulnak a bevételek növekedéséhez, miközben a cég új AI-termékek fejlesztésével is igyekszik további üzleti lehetőségeket teremteni.
A Meta ugyanakkor továbbra sem lassítja a beruházásokat: az idei évre tervezett tőkekiadások összegét 135–145 milliárd dollárban határozta meg, szemben a korábban jelzett 130–145 milliárd dolláros sávval.
A rendkívüli beruházási igényt jól mutatja, hogy a harmadik negyedévben a vállalat 34,9 milliárd dollárt fordított tőkekiadásokra, szabad cash flow-ja pedig 2,1 milliárd dolláros mínuszba fordult.
A gyorsjelentéssel párhuzamosan a Meta egy új, szavazati jog nélküli C részvényosztály létrehozását is bejelentette,
amelyhez egy lényegében 2:1 arányú részvényfelosztással egyenértékű részvényjuttatás kapcsolódik. A lépés lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a jövőben nagyobb rugalmassággal finanszírozza növekedését, miközben Mark Zuckerberg szavazati befolyása nem hígul.
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