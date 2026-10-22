Rák és mRNS-vakcina: vallott a Moderna az új eredményekről

A több mint 1100 beteg bevonásával végzett klinikai vizsgálatban a Moderna kísérleti vakcináját a Merck Keytruda nevű, széles körben alkalmazott immunterápiás gyógyszerével együtt adták.

A kezelés a halálozás vagy a daganat kiújulásának együttes kockázatát 42 százalékkal, a betegség továbbterjedésének kockázatát pedig 38 százalékkal mérsékelte a kontrollkezeléshez képest.

A vakcina a betegek daganatában azonosított egyedi genetikai mutációkra épül, így személyre szabottan segíti az immunrendszert a rákos sejtek felismerésében és elpusztításában. A vizsgálat az első nagyszabású klinikai bizonyíték arra, hogy egy ilyen mRNS-alapú daganatellenes oltás immunterápiával kombinálva érdemben javíthatja a melanómás betegek kezelési eredményeit.

A technológia ugyanarra az mRNS-platformra épül, amelyet a Moderna a koronavírus elleni vakcinájánál is alkalmazott, de itt nem fertőzésmegelőzésre, hanem daganatos betegek kezelésére használják.

A két gyógyszergyártó már augusztusban bejelentette, hogy a klinikai vizsgálat teljesítette a kitűzött célokat, a részletes hatásossági adatokat azonban csak most hozták nyilvánosságra. Az eredmények a kezelést követő első két év betegadataira épülnek, és szombaton mutatják be őket az Európai Klinikai Onkológiai Társaság (ESMO) madridi kongresszusán. A Wall Street elemzői előzetesen legalább 40 százalékos kockázatcsökkenést vártak a kombinált kezeléstől, amit a most közölt eredmények meghaladtak.

Címlapkép: 2024. március 26-án, kedden egy kutató bispecifikus antitesteken dolgozik a Moderna Inc. székhelyén, az amerikai Massachusetts állambeli Cambridge-ben. A fotó forrása: Adam Glanzman/Bloomberg via Getty Images