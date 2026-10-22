A több mint 1100 beteg bevonásával végzett klinikai vizsgálatban a Moderna kísérleti vakcináját a Merck Keytruda nevű, széles körben alkalmazott immunterápiás gyógyszerével együtt adták.
A kezelés a halálozás vagy a daganat kiújulásának együttes kockázatát 42 százalékkal, a betegség továbbterjedésének kockázatát pedig 38 százalékkal mérsékelte a kontrollkezeléshez képest.
A vakcina a betegek daganatában azonosított egyedi genetikai mutációkra épül, így személyre szabottan segíti az immunrendszert a rákos sejtek felismerésében és elpusztításában. A vizsgálat az első nagyszabású klinikai bizonyíték arra, hogy egy ilyen mRNS-alapú daganatellenes oltás immunterápiával kombinálva érdemben javíthatja a melanómás betegek kezelési eredményeit.
A technológia ugyanarra az mRNS-platformra épül, amelyet a Moderna a koronavírus elleni vakcinájánál is alkalmazott, de itt nem fertőzésmegelőzésre, hanem daganatos betegek kezelésére használják.
A két gyógyszergyártó már augusztusban bejelentette, hogy a klinikai vizsgálat teljesítette a kitűzött célokat, a részletes hatásossági adatokat azonban csak most hozták nyilvánosságra. Az eredmények a kezelést követő első két év betegadataira épülnek, és szombaton mutatják be őket az Európai Klinikai Onkológiai Társaság (ESMO) madridi kongresszusán. A Wall Street elemzői előzetesen legalább 40 százalékos kockázatcsökkenést vártak a kombinált kezeléstől, amit a most közölt eredmények meghaladtak.
Címlapkép: 2024. március 26-án, kedden egy kutató bispecifikus antitesteken dolgozik a Moderna Inc. székhelyén, az amerikai Massachusetts állambeli Cambridge-ben. A fotó forrása: Adam Glanzman/Bloomberg via Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
30 ezer dollárt fizettek volna egy ukrán drónokat gyártó üzem felgyújtásáért Lengyelországban, indul a nyomozás
Egy Telegram-fiókon keresztül kezdték volna el a szabotázsakciót.
Rák és mRNS-vakcina: vallott a Moderna az új eredményekről
Új kutatási adatokat publikált a gyógyszergyártó a daganatos betegségek elleni hatékonyságról.
Megerősítette az akkugyár: több dolgozót elbocsátottak
A dolgozók úgy tudják, folytatódni is fog a leépítés.
Trump egyre közelebb araszol Oroszországhoz: egyértelmű véleményt mondott Zelenszkij
Szerinte Putyin nem akarja befejezni a háborút.
Mégsem csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját a kormány – csalódottak a termelők
Pedig korábban már az idei bevezetést tervezték.
Menesztett egy helyettes államtitkárt Magyar Péter
Nem ismert a döntés háttere.
Átvilágítja az Orbán-kormány szívügyére dobott százmilliárdokat Magyar Péter kabinetje
A Belügyminisztérium fontos vizsgálatot rendelt el.
Súlyos elváltozásokhoz vezethet az agyban a szennyezett levegő - Még csak most kezdik megérteni a kutatók
Akár az agytérfogat zsugorodásával is járhat.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?