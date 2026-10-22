Rekordszintre lőtt ki a dízel ára: 1998 óta nem látott pörgésben a világ legnagyobb finomítói

Az amerikai finomítók kapacitáskihasználtsága idén májustól szeptemberig átlagosan meghaladta a 95 százalékot, ami 1998 óta a legmagasabb érték ebben az időszakban, közölte az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA). A dízel ára világszerte rekordszintre emelkedett, amihez az iráni háború és az ukrán csapások miatt kieső orosz finomítói kapacitások egyaránt hozzájárultak. A Trump-kormányzat az árak mérséklése érdekében a dízeltermelés fokozására ösztönzi a finomítókat.

Az amerikai finomítók kapacitáskihasználtsága idén májustól szeptemberig átlagosan meghaladta a 95 százalékot, ami 1998 óta a legmagasabb érték ebben az időszakban – közölte az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA). A Reuters szerint a magas üzemi szintet elsősorban a finomított üzemanyagok szűkös globális kínálata miatt kialakult magas finomítói árrések tartották fenn.

A hivatal szerint az idei magas termelési szintet nagyrészt a középpárlatok – köztük a dízel – világszintű kínálati szűkössége hajtotta, ami erős nemzetközi keresletet teremtett az amerikai párlatexport iránt.

A dízel ára globálisan rekordszintre emelkedett, amiben az iráni háború és az ukrán csapások által sújtott orosz finomítói kapacitások kiesése egyaránt szerepet játszott.

A Trump-kormányzat aktívan ösztönzi a finomítókat a dízeltermelés fokozására az árak mérséklése érdekében. Bár a kapacitáskihasználtság 1998 óta a legmagasabb volt, az összesített finomítói kibocsátás csak 2019 óta nem látott csúcsot jelent, mivel az amerikai finomítói kapacitás azóta 4 százalékkal csökkent.

Az EIA adatai szerint 1991 óta a májustól szeptemberig tartó időszakban az átlagos kapacitáskihasználtság 92 százalék volt, szemben az év többi hét hónapjának 88 százalékos átlagával.

Október első három hetében a kihasználtság a nyári csúcsértékekhez képest visszaesett, de továbbra is az ötéves szezonális átlag felett maradt.

Forrás: Reuters

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