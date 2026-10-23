Beindult a para: a 115-öt is átlépte az olaj ára

A húszi támadások és a közel-keleti feszültség fokozódása újabb lökést adott az olajáraknak. A Brent nyersolaj ára több mint öthónapos csúcsra ugrott, miközben a líbiai kitermelés visszaesése és egy emírségi olajszennyezés tovább növeli az ellátási kockázatokat.

A Brent határidős jegyzése pénteken 1,2 százalékos emelkedéssel hordónként 114,57 dolláron állt, napközben pedig rövid időre a 115 dolláros szintet is átlépte – a piacon utoljára május elején volt példa ilyen magas árfolyamra. Az amerikai WTI kurzusa 1,5 százalékkal 100,95 dollárra kapaszkodott fel.

A Brent ezzel már a harmadik egymást követő hetet zárhatja drágulással,

ami heti szinten 4,2 százalékos emelkedést jelent.

Az áremelkedés közvetlen kiváltó oka a jemeni húszik és Szaúd-Arábia közötti fegyveres konfliktus kiéleződése. A Saudi Aramco csütörtökön elrendelte dahráni központjának kiürítését, miután a lázadók a Báb el-Mandeb-szoros irányába nyomultak előre, amely a Vörös-tenger torkolatánál fekvő kulcsfontosságú tengeri szűkület. Giovanni Staunovo, a UBS elemzője rámutatott, hogy a piac a feszültség további eszkalációjától tart, ami a legrosszabb forgatókönyv esetén ismételt ellátási zavarokat okozhat. Az ingadozó szállítások és a magas fuvardíjak miatt a kínálat már most elmarad a kereslettől.

A piaci feszültséget tovább fokozta, hogy pénteken az Egyesült Arab Emírségek partjainál, Umm al-Kajvain közelében egy tartályhajóból származó olajszennyezést észleltek. A helyi környezetvédelmi minisztérium megkezdte a kárelhárítást, ám a szivárgás okát és az érintett hajó kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Líbiában ugyancsak szűkül a kínálat, miután a Hamada és Tahara mezőkről a závijai kikötőbe vezető olajvezeték szelepét elzárták, ami mindkét mezőn a kitermelés visszaeséséhez vezetett – tájékoztatott a líbiai Nemzeti Olajtársaság vezetője.

Ezzel párhuzamosan az orosz–amerikai kapcsolatok alakulása is befolyásolja a piaci folyamatokat. Hajókövetési adatok szerint pénteken útnak indult az első orosz dízelszállítmány New York felé, miután Donald Trump elnök a hónap elején megállapodást jelentett be Moszkvával. A döntés hátterében az áll, hogy Washington az amerikai dízelárak mérséklésére törekszik a novemberi félidős választások előtt.

Forrás: Reuters

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