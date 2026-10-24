A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

A bemutatott hét szabály olyan kulcsfontosságú pénzügyi mutatókon és stratégiai szempontokon alapul, amelyeket a profi befektetők rendszeresen használnak a vállalatok értékelésekor.
Ezek az irányelvek segítenek abban, hogy a befektető el tudja különíteni a valóban fenntartható növekedést a rövid távú, gyorsan elillanó trendektől, és képes legyen olyan portfóliót felépíteni, amely hosszú távon is stabil teljesítményt nyújt.
Az előadás során a következő kulcsterületeket vizsgáljuk meg:
Tőkehozam
Hogyan mutatja meg ez a mutató, hogy a vállalat mennyire hatékonyan használja fel a befektetett tőkét, és miért számít az egyik legmegbízhatóbb értékteremtési mérőszámnak.
Bevételek növekedése
Miért kulcsfontosságú a stabil, többéves árbevétel-növekedés, és hogyan jelzi előre a vállalat piaci pozíciójának erősödését.
Nyereség növekedése
A profit alakulása sokszor többet mond, mint a bevételek: milyen trendeket érdemes figyelni, és hogyan lehet kiszűrni a „papíron jól mutató”, de fenntarthatatlan eredményeket.
A kibocsátott részvények számának változása
A részvényhígulás hatása a befektetői értékre, és miért jelzésértékű, milyen tőkepolitikát folytat a vállalat vezetése.
Hosszú lejáratú adósság / szabad cashflow arány
Miért kritikus, hogy a vállalat adósságterhei összhangban legyenek a ténylegesen rendelkezésre álló készpénztermelő képességgel.
Szabad cashflow
Megmutatja, hogy a vállalat működése képes-e önmagát fenntartani és finanszírozni a növekedést.
Ár / szabad cashflow
Hogyan segít ez a mutató abban, hogy a befektető ne csak jó cégeket válasszon, hanem megfelelő áron vásároljon.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2026. október 25. 19:00 - 19:45
Helyszín: az internet
Jelentkezés és további információ.
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