Olyan óriásira nőttek a hedge fundok, hogy már komoly veszélyt jelenthetnek a pénzügyi rendszerre

Iszonyú nagyra nőtt a hedge fundok piaci befolyása
A hedge fundok – rugalmas stratégiákat alkalmazó, jellemzően intézményi és vagyonos magánbefektetők pénzét kezelő alapok – a banki szabályozás szigorodásával egyre több olyan piaci feladatot vettek át, amelyet korábban bankok láttak el. Az IMF 2026. októberi Global Financial Stability Report című jelentésében külön fejezetet szentelt a szektornak: megállapítása szerint a hedge fundok bruttó eszközállománya a 2013-as 4 ezer milliárdról 2026 elejére 13 ezer milliárd dollárra emelkedett. Ez több mint háromszoros növekedés, miközben a teljes nem banki pénzügyi közvetítői vagyon körülbelül 5%-át képviselik.
A tényleges piaci súlyukat azonban az eszközállománynál is jobban mutatja a derivatívákat is magában foglaló bruttó nominális kitettség:
ez ugyanebben az időszakban 13 ezer milliárdról több mint 40 ezer milliárd dollárra nőtt.
A bruttó eszközállomány és bruttó nominális kitettség nem összekeverendő: előbbi a mérlegben kimutatott eszközöket jelenti, utóbbi az árfolyammozgásokra érzékeny, részben mérlegen kívüli pozíciók névértékét is tartalmazza. Utóbbi tehát nem a befektetett ügyfélpénzt vagy a közvetlen veszteségkockázatot jelzi, hanem azt mutatja, milyen kiterjedt piaci hatást érhetnek el tőkeáttétel segítségével.
A pénzügyi kockázatok ráadásul nem egyenletesen oszlanak el az alapok között: a 20 milliárd dollárnál nagyobb ügyfélvagyonnal gazdálkodó 16 legnagyobb alapkezelő a szektor nettó vagyonának körülbelül harmadát ellenőrzi. A méret ezért kétélű adottság: a nagy szereplők szélesebb eszközpalettán és több piac között tudják szétteríteni a kockázatot, egy esetleges kényszerű pozíciózárásuk viszont az árakra is erőteljesebb hatást gyakorolhat.
Az államkötvénypiacon különösen látványos a hedge fundok térnyerése: az IMF által idézett becslés szerint az amerikai államkötvényekből 2022 és 2025 között 4%-ról 9%-ra nőtt a részesedésük. A növekedést nagyrészt hitelből finanszírozott arbitrázsügyletek hajtották: a befektetők kis áreltérésekből próbálnak nyereséget elérni, amihez jelentős méretű pozíciókat kell felépíteniük. A bruttó kitettségek ráadásul erősen koncentráltak: a tíz legnagyobb szereplő kezében van a szektor teljes kitettségének mintegy harmada.
A piac stabilizálóiból a zuhanás gyorsítói lesznek?
Nyugodt piacon a hedge fundok sokszor éppen az ellenkezőjét teszik annak, mint amit az árfolyam lendülete sugall: az eső részvényekből vásárolnak, az emelkedőkből eladnak. Így vevőt találhat az, aki szabadulni szeretne egy papírtól, és csökkenhet a vételi és eladási árfolyam különbsége. Az IMF az alapok részvényvásárlásai után szűkülő vételi-eladási különbözetet mutatott ki, ami összhangban áll a likviditás javulásával. Piaci stresszben azonban ez az összefüggés már nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak.
A fordulat oka a finanszírozásban keresendő: az alapok banki hitelekből, repóügyletekből és derivatívákból építenek fel tőkeáttételt. Ha esni kezdenek az árfolyamok, a hitelezők további fedezetet kérhetnek, miközben a portfóliókban előírt kockázati limitek is megszorulnak. Az alap ilyenkor olyan eszközöket is elad, amelyeket egyébként megtartana.
Ha több hedge fund tart hasonló részvényeket, a kényszereladások lefelé nyomják az árakat, ez pedig újabb fedezetkiegészítéseket és további eladásokat válthat ki.
Az IMF több mint 25 ezer, 78 fejlett és feltörekvő gazdaságban bejegyzett alapot felölelő, 1990-2026 közötti adatbázist kapcsolt össze értékpapírszintű állományadatokkal. Eredménye szerint a hedge fundok által leginkább "zsúfoltan" tartott részvények a piaci stressz időszakaiban mintegy 10 százalékponttal magasabb volatilitást és 4 százalékponttal mélyebb maximális visszaesést mutattak, mint a legkevésbé zsúfolt papírok. A stresszt azokkal az időszakokkal azonosították, amikor a VIX volatilitási index a történeti megfigyelések legmagasabb tizedébe került.
Az eredmény múltbeli stresszhelyzetekben kimutatott statisztikai együttmozgás, amelyből nem vezethető le, hogy egy következő válságban minden hasonló részvény további 4%-ot veszít majd. A befektetői pénzkivonások együttmozgása is számít: azoknál a részvényeknél, amelyek tulajdonosait nagyobb, egyszerre jelentkező visszaváltási nyomás fenyegette, 7 százalékponttal nagyobb volatilitást és 2 százalékponttal mélyebb visszaesést mértek. A tőkeáttétel különösen akkor erősíti fel az árfolyammozgást, amikor ezek a sérülékenységek egyszerre vannak jelen.
A befektetők visszaváltási lehetőségei szintén sokat számítanak. Az IMF szerint az 1 éves vagy annál hosszabb lekötési időt alkalmazó hedge fundoknál körülbelül hetedakkora pénzkivonást figyeltek meg stresszhelyzetben, mint a rugalmasabb feltételeket kínáló alapoknál, és a havi egynél ritkább visszaváltási lehetőség is számottevően mérsékelte a kiáramlást. A likviditási korlátozás így időt adhat a pozíciók rendezett leépítésére, ugyanakkor a befektető később jut hozzá a pénzéhez.
A bankokra és az államkötvénypiacra is átterjedhet a stressz
A hedge fundok finanszírozásának fontos szereplői a prime brokerek, jellemzően nagy nemzetközi bankok. Ezek hiteleznek, értékpapír-finanszírozást és elszámolási szolgáltatásokat nyújtanak az alapoknak. Ha egy ügyfélportfólió veszteségeket szenved és gyorsan leépíti a pozícióit, az a bank fedezeteit és kockázatvállalási hajlandóságát is érintheti. Az IMF becslése szerint a hedge fundok hozamát érő kb. 2 százalékpontos kedvezőtlen sokk a prime brokerek hozamának mintegy 1,4 százalékpontos csökkenésével járt ugyanabban a hónapban. A hatás a kockázatosabb, erősebben eladósodott ügyfélkörű szolgáltatóknál markánsabb, és a későbbi hónapokban jellemzően lecseng.
Az amerikai államkötvénypiac különösen érzékeny pont:
az úgynevezett cash-futures basis trade során az alapok repóhitelből államkötvényt vásárolnak, és ezzel párhuzamosan határidős kontraktust adnak el. A két ár közötti csekély különbségből származó profit csak magas tőkeáttétellel lehet számottevő. A stratégia normál körülmények között közelíti egymáshoz a kötvények és a határidős ügyletek árait, finanszírozási sokknál viszont egyszerre kényszerülhetnek megszabadulni a kötvényektől és zárni a határidős pozíciókat. A 2020. márciusi amerikai kötvénypiaci zavarok rávilágítottak a mechanizmus veszélyeire.
A valutaalap számításai szerint a tőkeáttételes pozíciók 1 szórásnyi növekedése nyolchetes időtávon 1,5 bázisponttal emelte a kötvény-határidős árkülönbség eloszlásának felső, 90. percentilisét, miközben a mediánt nem változtatta meg. Vagyis a kedvezőtlen szélső kimenetek kockázata nőtt, különösen akkor, ha a kötvénykereskedők mérlegkapacitása szűkös volt. Ez azért jelent rendszerszintű problémát, mert az amerikai állampapír a globális pénzügyi rendszer alapvető fedezeti és árazási eszköze.
A devizapiacon hasonló kockázatot jelentenek a carry trade-ek: az alapok alacsony kamatozású devizában vesznek fel finanszírozást, és magasabb hozamú eszközökbe fektetnek. A 2024. augusztusi jenpiaci fordulatot vizsgálva az IMF azt találta, hogy zsúfolt pozícióknál a tőkeáttételes shortállomány megugrása a Nikkei-index kedvezőtlen 10. percentilisében 9 százalékpontos eséssel társult, szemben a kevésbé zsúfolt helyzetek 1,5 százalékpontjával. Az adatok arra utalnak, hogy
az egyik piacon elkezdődő kényszerű pozíciózárás más eszközök eladását is kiválthatja.
A globális sokkok átgyűrűzését részvénypiaci becslések is alátámasztják. Az IMF szerint ott, ahol a hedge fundok tulajdonosi aránya a mintában 1 szórással – 1,3 százalékponttal – magasabb volt, egy nemzetközi kockázati sokk mintegy 1 százalékponttal erősebb negyedéves részvénypiaci eséssel járt. Ez az átlagosan 7%-os sokk utáni veszteséghez viszonyítva nem elhanyagolható különbség, és a kevésbé likvid piacokon nagyobb volt a hatás. A vizsgálat a hagyományos befektetési alapok tulajdoni arányánál nem talált ugyanilyen összefüggést.
Mit változtatna az IMF?
Az IMF szerint a felügyeleti hatóságok jelenleg sem látják teljes pontossággal, mennyi tőkeáttétel halmozódott fel a hedge fundoknál, milyen derivatívakitettségek és finanszírozási kapcsolatok kötik őket egymáshoz, illetve a bankokhoz. A jelentés ezért részletesebb, nemzetközileg összehangolt adatszolgáltatást és a piaci szereplők közötti kapcsolatokra is kiterjedő stresszteszteket javasol. A határokon átnyúló, gyakran offshore struktúrákban szervezett tevékenység miatt egyetlen ország intézkedései önmagukban könnyen elégtelenek maradhatnak.
Az IMF szerint az intézkedéseknek a kockázat forrásához kell igazodniuk: a tömeges kényszereladások veszélyét a finanszírozási és derivatív ügyletek fedezeti követelményeinek szigorítása, a pótfedezetre való felkészülés javítása csökkentheti; a kiugróan kockázatos alapoknál indokolt lehet a tőkeáttétel, illetve az egyetlen eszközben felvehető pozíció korlátozása. A bankoknak pedig pontosabban kell mérniük, mekkora kockázatot vállalnak hedge fund-ügyfeleikkel szemben. A Valutaalap azt is hangsúlyozza: túlzottan szigorú, rosszul célzott korlátok esetén éppen a piaci likviditás sérülhet.
A végső dilemma a válságkezelésben jelentkezik. A jegybankoknak szükség esetén képesnek kell lenniük a kulcsfontosságú piacok működését helyreállítani, miközben nem menthetik meg automatikusan a rosszul gazdálkodó alapokat. A hedge fundok térnyerése így a bankrendszeren kívülre helyezett pénzügyi közvetítés árát is láthatóvá teszi: ugyanazok a stratégiák, amelyek olcsóbbá és gördülékenyebbé tehetik a kereskedést, válság idején gyorsabban adhatják tovább a megrázkódtatásokat.
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