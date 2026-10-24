Újabb botrány az MNB körül: lehet, hogy nem is eredeti a 4,5 milliárd forintos festmény

A jegybank még a Matolcsy-érában, 2014-ben indította el az Értéktár-programot a hazai közgyűjtemények gyarapítására és a műkincsek hazahozatalára. Ennek keretében vásárolták meg egy évvel később a Mária gyermekével és Szent Pállal című festményt, amelyért

a program történetének legmagasabb összegét, 4,5 milliárd forintot fizették ki.

A képet egy hazai vállalkozótól vették meg, aki tíz évvel korábban még 140 millió forintért jutott hozzá az alkotáshoz.

A Szépművészeti Múzeumban kiállított, eredetileg Tizianónak tulajdonított kép hitelességét azonban egyre több szakember vitatja. Giorgio Tagliaferro már 2009-ben, Irina Artyemjeva Tiziano-kutató pedig később szintén arra a következtetésre jutott, hogy

a festményen a mester segédeinek keze nyoma fedezhető fel, így az inkább a műhelyéből származik.

Ezeket a szakmai fenntartásokat egy 2025-ben publikált tanulmány is megerősítette.

A műalkotás származástörténete legalább ennyire hiányos. Bár a köztudatba úgy vonult be, hogy a kép sokáig egy pécsi lakásban lógott, és valódi értékét csak 2005-ben fedezték fel, Molnos Péter művészettörténész szerint a hazai műkereskedelmi körökben már jóval korábban ismert volt. A festmény egykor Kelényi László műkereskedő gyűjteményéhez tartozott, aki évtizedekkel ezelőtt háromszor is megpróbálta eladni azt a Szépművészeti Múzeumnak. Egy 1932-es budapesti árverésen a mű még Tiziano-másolatként szerepelt, mindössze 300 pengős kikiáltási áron. Mindmáig tisztázatlan, hogyan került az alkotás a Kelényi családhoz, és pontosan ki birtokolta a pécsi időszakban.

A legfőbb ellentmondást az MNB által kifizetett vételár jelenti. Bár a nemzetközi piacon egy eredeti Tiziano-kép valóban milliárdokat érhet, ezt a festményt Magyarországon védetté nyilvánították. A műtárgyvédettség miatt az alkotást nem lehet külföldre vinni, ami a műkincspiac szabályai szerint jelentősen csökkenti annak piaci értékét. Mindezek fényében máig megválaszolatlan kérdés, hogy a jegybank milyen értékbecslés és szakvélemény alapján tartotta reálisnak a 4,5 milliárd forintos vételárat.

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