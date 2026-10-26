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Ledobta az atombombát a milliárdos: brutális összeomlás jöhet
Befektetés

Ledobta az atombombát a milliárdos: brutális összeomlás jöhet

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Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Elon Musk a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokkal kapcsolatban. A milliárdos szerint a hitelpiacok gyakorlatilag elzárták a finanszírozási lehetőségeket számos AI-infrastruktúrával foglalkozó vállalat előtt, ami a következő időszakban tömeges csődökhöz és jelentős piaci konszolidációhoz vezethet.
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Elon Musk vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy

az elmúlt hetekben a hitelpiacok szinte teljesen elzárták a finanszírozást azoktól a vállalatoktól, amelyek nem rendelkeznek jelentős, az AI-adatközpontoktól független bevételi forrásokkal.

A milliárdos szerint emiatt a több mint 200 úgynevezett neocloud-vállalat többsége rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet, és csak kevesen élhetik túl a várható piaci átrendeződést.

A neocloud-cégek olyan specializált felhőszolgáltatók, amelyek elsősorban mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez biztosítanak számítási kapacitást. Ide tartozik például a CoreWeave és a Nebius is. Ezeknek a vállalatoknak a működése jelentős tőkeigénnyel jár, miközben a növekedésük finanszírozásában fontos szerepet játszik a hitelfelvétel.

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Musk ezzel szemben kiemelte, hogy a SpaceX nemrég 40 milliárd dollárnyi adósságfinanszírozást biztosított grafikus processzorok (GPU-k) beszerzésére. Elmondása szerint a társaság befektetésre ajánlott hitelminősítésének, valamint a Starlink műholdas internetszolgáltatásból és az űrindításokból származó bevételeinek köszönheti, hogy továbbra is hozzáfér a hitelpiacokhoz.

Musk figyelmeztetése különösen érzékeny időszakban érkezett, miután az elmúlt hetekben egyre több befektető kérdőjelezte meg az AI-adatközpontok hitelből finanszírozott, rendkívül gyors terjeszkedésének fenntarthatóságát. A piaci aggodalmak már több érintett vállalat részvényárfolyamára is jelentős nyomást helyeztek.

Fontos ugyanakkor, hogy a hitelpiacok szinte teljes befagyásáról és a várható tömeges vállalati bukásokról szóló kijelentések Musk értékelését tükrözik, nem pedig már bekövetkezett fejleményeket.

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