Mindenkivel szembemegy a pénzügyi óriás az állampapírpiacon: súlyos tévedésben van a befektetői csorda?

Az Australian Retirement Trust (ART) szeptemberben kezdett tízéves francia államkötvényeket vásárolni, amikor a hozamok 4,5 százalék fölé emelkedtek, majd az októberi eladási hullám idején tovább növelte kitettségét. A francia hozamok ekkor elérték az 5 százalékot, ami 2002 óta nem látott csúcsnak számít. Az alapkezelő mintegy 260 milliárd amerikai dollárnyi vagyont kezel.

A francia–német tízéves hozamkülönbözet szeptember eleje óta megduplázódott,

és a múlt héten mintegy 170 bázispontra tágult, ami a 2011-es euróövezeti adósságválság óta a legszélesebb spread. Az eladási hullámot a francia költségvetési hitelesség megrendülése és a politikai instabilitás váltotta ki, ami az euró árfolyamára is rányomta a bélyegét, így a közös deviza októberben a leggyengébben teljesített a dollárral szemben a G10-es devizák közül.

A befektetők leginkább attól tartanak, hogy az 54 milliárd eurós francia költségvetési konszolidációs csomag a parlamenti ellenállás miatt meghiúsulhat. Az ART szerint azonban mind a kormány, mind a Nemzeti Tömörülés végül deficitcsökkentési tervekkel vág majd neki a 2027-es választásoknak. A piaci feszültség némileg oldódott, miután a Moody's pénteken nem rontotta le Franciaország szuverén adósbesorolását, és a hétvégén sem ismétlődtek meg a korábbi nagyobb zavargások. Hétfőn a francia tízéves határidős jegyzések 68 egységgel emelkedtek.

Az alap azzal is számol, hogy a piac túlbecsüli az EKB szükséges kamatemelési pályáját. Az energiaárak ugyan felfelé hajtják az inflációt, de egyben szűkítik a jövedelmeket és a gazdasági növekedést, ami az ART várakozásai szerint végül az infláció fékeződéséhez és a hozamok csökkenéséhez vezet.

A francia papírok mellett az ART túlsúlyos pozíciót tart fenn az ausztrál és a brit államkötvényekben is, ahol szintén túlzottnak tartja az inflációs és fiskális aggodalmakat. Ugyanakkor enyhén alulsúlyozza az amerikai és a japán kötvénypiacot, ahol szerinte az erős növekedést és az inflációt még nem árazták be teljesen a hozamokba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images