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Óriási bejelentést tett a Meta: dollártízmilliárdos dobásra készül a techóriás
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Óriási bejelentést tett a Meta: dollártízmilliárdos dobásra készül a techóriás

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A Meta Platforms akár 95 milliárd dollárnyi tőkét vonna be mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának finanszírozására – jelentette be a vállalat hétfőn.
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A közösségimédia-óriás mintegy 35 milliárd dollár értékben indított nyilvános részvény- és átváltható elsőbbségirészvény-kibocsátást.

Emellett egy különálló, legfeljebb 60 milliárd dolláros piaci részvényértékesítési programot is tervez, amelyet az új, szavazati joggal nem rendelkező C osztályú részvények kereskedésének elindulását követően indítana el, erre várhatóan 2027 első negyedévében kerülhet sor.

A Meta egyre többet költ adatközpontokra, számítási kapacitásra és mesterségesintelligencia-termékekre, hogy felvegye a versenyt az OpenAI-val és az Anthropickal. A vállalat a jövőben mintegy 825 milliárd dollárnyi kiadásra vállalt kötelezettséget, amit elsősorban az adatközpontokba, az MI-infrastruktúrába és a felhőalapú számítási kapacitásokba történő növekvő beruházások hajtanak.

A kibocsátás iránt a chipgyártók is élénken érdeklődnek, hiszen az Nvidia, az AMD és a Broadcom is jelezte, hogy akár 5 milliárd dollár értékben vásárolna a Meta A osztályú törzsrészvényeiből.

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A cég a múlt héten megemelte az idei tőkeberuházási előrejelzésének alsó határát, így a korábbi 130–145 milliárd dolláros sáv helyett most 135–145 milliárd dollár közötti beruházással számol 2026-ra. Mindeközben a harmadik negyedévben 2,12 milliárd dolláros negatív szabad pénzáramlást jelentett, ami több mint tíz éve az első ilyen eredmény, míg egy évvel korábban még 10,63 milliárd dolláros pozitív szabad pénzáramlást értek el.

A harmadik negyedéves árbevétel 64,6 milliárd dollárt ért el, felülmúlva a Wall Street 63,37 milliárd dolláros elemzői várakozását. A negyedik negyedévre a Meta 73 és 76 milliárd dollár közötti árbevételt vetített előre.

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Forrás: Reuters

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