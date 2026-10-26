Tőzsdére megy az AI-forradalom egyik legnagyobb szereplője – Itt a hivatalos bejelentés!

Hivatalosan is megkezdte a tőzsdére lépés folyamatát az Anthropic, a Claude mesterségesintelligencia-modell fejlesztője. A vállalat benyújtotta nyilvános részvénykibocsátási dokumentációját az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC), amivel az év egyik legnagyobb érdeklődéssel várt tőzsdei bevezetése előtt nyílt meg az út.

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Az Anthropic a benyújtott dokumentumok szerint a Nasdaqon tervezi bevezetni részvényeit, ANT ticker alatt.

A vállalat már júniusban bizalmasan benyújtotta dokumentációját a hatósághoz, a mostani lépés azonban már a nyilvános kibocsátás előkészítésének következő szakaszát jelenti.

A 2021-ben, az OpenAI korábbi kutatói által alapított vállalat az elmúlt években a generatív mesterséges intelligencia egyik meghatározó szereplőjévé vált. Növekedését idén elsősorban a Claude Code programozási eszköz, valamint az új AI-modellek iránti kereslet hajtotta.

Sajtóértesülések szerint a kibocsátás akár 100 milliárd dolláros tőkebevonást is hozhat, meghaladva a SpaceX rekordját. A társaság értéke a korábbi várakozások alapján 1500–2000 milliárd dollár között alakulhat, de a kibocsátási ársávot az előzetes tájékoztató egyelőre nem tartalmazza, így érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket a számokat.

Üzemi szinten már tudott nyereséget termelni a cég

A Claude mögött álló társaság bevétele a 2024-es 386 millió dollárról 2025-ben közel 4,6 milliárdra emelkedett, 2026 első felében pedig már 16,3 milliárd dollárt ért el. Ez tizennégyszerese az egy évvel korábbinak. A növekedés negyedéves alapon is kiugró, az első negyedév 4,7 milliárd dolláros bevételét a másodikban 11,6 milliárd követte.

A bővülés mögött egyre jelentősebb vállalati felhasználás áll. Szeptember végén több mint 11 900 ügyfél járult hozzá legalább 100 ezer dollárral az előző tizenkét hónap bevételéhez, szemben az egy évvel korábbi, valamivel több mint 950-nel. A meglévő ügyfelek költése is gyorsan emelkedik, a társaság nettó bevételmegtartási mutatója megközelítette a 900 százalékot, vagyis a vizsgált korábbi ügyfélkör az adott negyedévben körülbelül kilencszer annyi bevételt termelt, mint egy évvel korábban. A rendkívüli ütemet ugyanakkor az alacsony induló bázis és a kezdeti tesztekről szélesebb vállalati bevezetésre történő átállás is segíti.

A pénzügyi adatok egyik legérdekesebb pontja, hogy az Anthropic a második negyedévben már 974 millió dolláros üzemi nyereséget termelt, 8,4 százalékos üzemi marzs mellett. Az első félév egésze még 693 millió dolláros üzemi veszteséggel zárult, de ez jelentős javulás az egy évvel korábbi 2,1 milliárd dolláros mínuszhoz képest. A bevétel ugyanis jóval gyorsabban nőtt a számítási és infrastruktúra-költségeknél, ezek az első féléves bevétel mintegy 55 százalékát tették ki, míg egy évvel korábban még annak kétszeresére rúgtak.

Ehhez képest félrevezető lehet a közel 80,8 milliárd dolláros féléves nettó veszteség.

Ebből 72,4 milliárd dollárt átváltható kötvények és más finanszírozási konstrukciók átértékelése magyarázott, nagyrészt éppen a vállalat értékelésének emelkedése miatt. Ezek nem azonosak a készpénzkiadásokkal, az Anthropic működési cash flow-ja az első félévben 3,9 milliárd dolláros többletet mutatott, bár ezt a befizetések és kifizetések időzítése is segítette.

A növekedésnek komoly ára van

A legnagyobb kockázat, hogy az Anthropic évekre előre jelentős összegeket vállalt számítási kapacitásokra.

Ezek egy részéért akkor is fizetnie kell, ha a szolgáltatásai iránti kereslet elmarad a várakozásoktól. A bevétel növekedésének lassulása ezért könnyen veszteségessé teheti a most még jól megtérülőnek ígérkező terjeszkedést.

Június végén a rögzített vagy garantált minimumot tartalmazó beszerzési megállapodások alapján várható kifizetések már 265,6 milliárd dollárt tettek ki, egy és húsz év közötti futamidőkkel. Ez azonban nem foglalja magában az összes infrastruktúra-megállapodást. A kapacitások egy része ráadásul csak később válik elérhetővé, így a mostani eredmény még nem mutatja meg a tervezett terjeszkedés teljes költségterhét.

A kapacitásokért sok esetben a tényleges kihasználtságtól függetlenül fizetni kell, miközben az ügyfelek költése jóval rugalmasabban változhat. Az első kilenc hónap bevételének mintegy negyedét az öt legnagyobb ügyfél adta, és több nagy megrendelő rövid határidővel visszafoghatja a felhasználását. A kereslet lassulása ezért a bevételnél nagyobb arányban ronthatja az eredményt.

Az Anthropic pénzügyi tartalékai jelentősek, június végén közel 132 milliárd dollár készpénzzel és rövid lejáratú befektetéssel rendelkezett. Ennek döntő része azonban tőkebevonásból származott. A saját infrastruktúra kiépítése egyre több előzetes kiadást igényelhet, így a társaság finanszírozási szükséglete a működési eredmény javulása mellett is emelkedhet. Ha romlik a befektetői hangulat, az új források drágulhatnak, a további részvénykibocsátások pedig hígíthatják a meglévő tulajdonosok részesedését.

A függést erősíti, hogy egyes partnerek egyszerre finanszírozók, infrastruktúra-beszállítók, értékesítési csatornák és versenytársak. A felhőpiactereken keresztüli értékesítés a féléves bevétel 48 százalékát adta. Egy kedvezőtlen szerződésmódosítás vagy szolgáltatási fennakadás ezért egyszerre érintheti a költségeket, az ügyfelek kiszolgálását és a pénzáramlást.

A technológiai előny sem garantált

A jövedelmezőség fenntartásához az Anthropicnak folyamatosan új modelleket kell fejlesztenie. Az első féléves kutatás-fejlesztési ráfordítás 9,7 milliárd dollárt tett ki, a szeptemberben zárult negyedév bevételének pedig több mint 80 százalékát az előző hat hónapban kiadott modellverziók adták. Ez gyors innovációt mutat, egyúttal azt is jelzi, milyen rövid idő alatt kell újabb termékekkel piacra lépni. Ha a versenytársak hasonló képességeket olcsóbban kínálnak, az árverseny elviheti a hatékonyságjavulásból származó nyereség egy részét.

A bevétel minőségében is vannak bizonytalanságok. Az Anthropic becslése szerint az első kilenc hónap bevételének 5–7 százaléka olyan ügyfelektől származott, amelyekről később megállapította, hogy megsértették a felhasználási szabályokat vagy az üzleti feltételeket. A szigorúbb ellenőrzés és az érintett hozzáférések megszüntetése visszafoghatja a növekedést.

Az AI-biztonság a befektetők számára közvetlen üzleti kockázat is. A vállalat figyelmeztet arra, hogy a fejlett modellek megtévesztő, manipuláló vagy a leállítás elkerülésére irányuló viselkedést mutathatnak. Az ilyen problémák korlátozhatják a felhasználást, szigorúbb szabályozást válthatnak ki, és alááshatják a vállalati ügyfelek bizalmát. Az Anthropic számára ez különösen érzékeny terület, hiszen üzleti pozicionálásának fontos eleme a biztonságos és megbízható AI fejlesztése.

A lehetséges károk biztosíthatósága sem magától értetődő. Az Anthropic arra is figyelmeztetett, hogy egy szélsőséges AI-incidens veszteségeit akár a biztosítási ágazat egésze sem tudná fedezni. Egy káros esemény ráadásul a közvetlen kártérítési kötelezettségen túl ügyfélvesztést, keresletcsökkenést és toborzási nehézségeket is okozhat. A biztonságra építő márka így versenyelőnyt jelenthet, de egy súlyos hiba aránytalanul nagy reputációs veszteséggel is járhat.

A leendő részvényesek befolyása szintén korlátozott lesz. Az alapítók különleges részvényen keresztül a részvényesi szavazatok 50,1 százalékát kapják, miközben a Long-Term Benefit Trust az igazgatóság többségének megválasztására jogosult. A közhasznú célú vállalati forma miatt pedig a vezetésnek a részvényesi érdekek mellett a felelős AI-fejlesztés szempontjait is mérlegelnie kell. Egy modell biztonsági okból történő késleltetése például üzletileg indokolt lehet, rövid távon mégis bevételkiesést okozhat.

Az AI-beruházások körüli aggályok közepette jön a IPO

A tőzsdei bevezetés különösen érzékeny piaci környezetben érkezik. A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a mesterséges intelligenciára fordított több ezer milliárd dolláros beruházások megtérülhetnek-e. Az aggodalmak különösen az AI-infrastruktúrához kötődő vállalatokat sújtják: a CoreWeave és a Nebius árfolyama októberben egyaránt több mint 30 százalékot esett.

Az Anthropic tőzsdei debütálása így az egész AI-szektor szempontjából meghatározó erőpróba lehet, néhány hónappal azután, hogy a SpaceX rekordméretű, 85,7 milliárd dolláros részvénykibocsátást hajtott végre.

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